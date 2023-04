Domov je pro mě oáza bez Wi-Fi, říká Karin Fuentesová, která odbavuje svůj to-do list od nejhoršího

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Karin Fuentesová, zakladatelka startupu Digitoo, který digitalizuje účetnictví. Jakou ze svých prací dokázala dělat jen šest hodin a pak už se nikdy nevrátila? Proč a za kolik koupila svůj první bitcoin? A proč obdivuje svou maminku za to, že nerozpozná dacii od porsche?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Chodím spát kolem jedné ráno a spím zhruba sedm hodin.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Spotify. Pouštím si nějakou divokou muziku pro ranní tanec u zrcadla, co vás nakopne.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Macbook – nejvíce Gmail, Slack, Kalendář.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Oblékám se podle nálady, jeden den můžu být přísná šéfka v obleku, druhý den startupistka v teplákovce. Všechny casual a sportovní boty mám od Ecco. Jsou kvalitní a člověk se v nich cítí jak v bačkůrkách. Navíc teď dělají i docela módní kusy.

Foto: Digitoo Karin Fuentesová, zakladatelka startupu Digitoo

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu či kabelce?

Nosím extrémně malé kabelky. Nerada tahám věci. Takže se mi do ní většinou vejde jen pouzdro s platebními kartami, klíče od auta, klíče, pas, iPhone.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěla podělit?

To-do list začněte tím, do čeho se vám chce nejméně. Pokud chcete firmu posouvat, je nutné se do toho denně nutit. Zjistíte, že to není tak hrozné, a uleví se vám. Nevalíte věci před sebou, ale reálně je řešíte.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučila všem.

Těžká otázka. Určitě je toho víc, co bych doporučila. Poslední týden mě nadchl film Triangle of Sadness, seriál White Lotus a kniha Odpovědi Arnošta Lustiga. Ta je hodně silná.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Na uklidnění Pixies, Lykke Li, Radiohead, Angéle Dubeau & La Pietá. Nakopává mě Aretha Franklin, Florence a pouštím si popový mix, reggaeton.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Aby byla nejlepší, musíte si vybrat dobrou společnost. To pak můžete klidně i do Brna a bude to pecka. Jinak Kubu jsem si zamilovala, ale je nutné být s někým lokálním a projet si ji celou.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Žádnou. Domov je pro mě oáza bez techu. Nemám ani wi-fi.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

VW T-Roc. Má motor z vysavače, občas vás předjedou elektrické koloběžky na semaforech, ale doveze vás z bodu A do B. Je úsporný a humble.

Kam si ráda zajdete na dobré jídlo?

V Praze zaručeně vše od Ambiente, snídaně SmetanaQ a malá bistra v Karlíně. Ale Brno je třeba pecka na dobré hipsterské jídlo.

Jak jste si vydělala první peníze?

Abych si mohla zaplatit učebnice, tak jsem uklízela během střední školy kanceláře.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostala zaplaceno?

Doplňovačka v Makru při vysoké. Vydržela jsem to asi šest hodin. Strašně rutinní, pořád dokola to samé, vybalíte, doplníte, vybalíte, doplníte. Vím, že je i taková práce důležitá, ale skoro mi přišlo, že musíte být totálně mrtvý uvnitř, abyste něco takového mohli dělat. A pak ještě hosteska pro rádio Wave na mistrovství ČR ve skateboardingu, to byla docela sranda.

Co byste dnes poradila svému mladšímu já?

Vše je takové, jaké je.

Investujete?

Investuji do své vlastní firmy. Asi je to old-school, ale mám pocit, že co si nevybuduju sama, pro mě nemá hodnotu. Koupila jsem pár bitcoinů v době, kdy stál jeden asi 20 USD, abych si mohla dávat kafe v Paralelní Polis. Nicméně věřím ve filozofii bitcoinu a sleduji jeho vývoj.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostala?

Do it.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Kavárna. Zabalila jsem to, odepsala investované peníze a šla dál. S úsměvem určitě ne, ale potřebovala jsem to. Vyhodnocuji teď možná rizika související se strategickým rozhodnutím pečlivěji než dříve a ptám se zkušenějších v daném oboru.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Založit Digitoo. Spojila se moje vášeň pro technologie a dlouholeté znalosti a zkušenosti v oboru. Miluju to.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Tomáš Havryluk – protože je skromný, je přirozený mentor a dokáže každému vysvětlit složitou věc tak, že ji pochopí i dítě. A je to bojovník. Moje máma, protože nepozná rozdíl mezi hodnotou porsche a dacie. Pokud budou mít auta identickou barvu, bude tvrdit, že jsou stejná. Pomáhá mi to si uvědomit, že společnost dává hodnotu věcem, které nejsou důležité a v případě války nebo krize ztratí na hodnotě. Tomáš Čupr, protože nemluví jako generická AI, ale vždy si z jeho podcastů vezmu něco, co můžu uvést v praxi. Simona Zábržová, protože žije naplno.