Výdejní box OX.point, do kterého doručuje potraviny i Rohlik.cz

Kdo nemá své výdejní boxy, jako by nebyl. Zdá se, že takové nepsané pravidlo koluje po tuzemských logistických společnostech a internetových obchodech – všichni totiž začali do doručovacích boxů mohutně investovat a stavět rozsáhlé sítě. Jedním z nejnovějších hráčů je společnost Conteg Payment4U, která má ambici vybudovat do roka síť čítající tisíc automatických skříněk na balíky, do níž pošle půl miliardy korun, a hodlá je otevřít všem.

Poprvé jsme o plánech takzvaných OX.pointů, jak se síť plně automatických doručovacích a ukládacích boxů pod hlavičkou Conteg Payment4U jmenuje, psali v červnu. První boxy se tehdy začaly objevovat v Praze a potraviny do nich vozili kurýři Rohlíku, ale vše má nyní nabrat na obrátkách. Do konce příštího roku chce mít síť tisíc výdejních míst po celém Česku a uzavírá první partnerství s doručovacími službami.

„V České republice jednoznačně chybí síť doručovacích boxů, která by nebyla limitovaná a byla otevřená pro všechny e-shopy i dopravce. Dosud se na trhu objevilo několik hráčů, kteří mají svou doručovací síť pouze pro své zásilky. Naším cílem ovšem není konkurovat ostatním, ale naopak sjednocovat všechny hráče na české e-commerce scéně,“ představuje pro CzechCrunch svou vizi Zdeněk Vacek, zakladatel sítě OX.point.

Zdeněk Vacek, zakladatel sítě doručovacích boxů OX.point Foto: OX.point

Právě Vacek je zároveň výkonným ředitelem společnosti Conteg Payment4U, která oznámila, že do výstavby celé sítě investuje půl miliardy korun. Conteg a Payment4U až do loňska fungovaly jako dvě samostatné technologické firmy, ale nyní již tvoří jednu entitu a společně vyvíjí vlastní hardwarové i softwarové řešení samoobslužných boxů, do kterých budou moci doručovat ideálně úplně všichni.

Aktuálně je celý projekt ve fázi budování. Nových OX.pointů se podle Zdeňka Vacka staví až šedesát každý měsíc, aktuálně má firma domluvených téměř 600 míst a do konce příštího roku chce obsadit tisícovku pozic napříč republikou. „První rozvojovou fázi, která se pohybuje v částce okolo 150 milionů korun, společnost investuje z vlastních zdrojů, následně počítáme s bankovním úvěrem. Tisícovka OX.pointů ale není náš konečný cíl, máme ambici pokračovat v růstu i dále,“ doplňuje Vacek.

Cílem OX.pointů je nejprve vybudovat potřebnou infrastrukturu a až poté do ní nechat zasílat zásilky. Aktuálně probíhají jednání s několika společnostmi, které by mohly začít doručovat mezi prvními. Spolupráce již probíhá s online supermarketem Rohlík, protože OX.pointy nabízí i boxy s chlazeným prostorem pro uchování čerstvosti potravin, a brzy by měli přibýt další hráči, kteří začnou využívat výdejní boxy během podzimu.

„Nyní jsme ve fázi vyjednávání hned s několika partnery. Mezi ně patří Česká pošta, Weedo či Lockers.ai. Spuštění celé plně funkční sítě s prvními e-shopy a dopravci předpokládáme do konce tohoto roku,“ popisuje plány Zdeněk Vacek. Spolupráce s Lockers.ai je logická, jedná se totiž o projekt Balíkobotu, jehož ambicí je propojovat stávající výdejní boxy různých společností tak, aby do nich mohli doručovat i další dopravci a e-shopy. Rovněž OX.pointy budou otevřené potenciálně pro všechny.

Doručovací box OX.point na čerpací stanici MOL Foto: OX.point

V České republice už totiž paralelně vzniká celá řada jiných sítí výdejních boxů, které jsou však často omezené pouze pro toho, kdo je staví. Naposledy tento týden vstoupil na toto pole další hráč v podobě PPL, které chce mít do příštího léta 500 vlastních výdejních skříní. Připojuje se tak k dalším logistickým společnostem jako DPD, Zásilkovna či WeDo, vedle nich navíc vlastní boxy budují i e-commerce hráči včetně Alzy, Rohlíku, Pilulky či IKEA.

I proto Zdeněk Vacek hovoří o tom, že jeho OX.pointy mají rovněž ambici několik výdejních automatů na jednom místě konsolidovat do jednoho kompaktního boxu, který by zabíral méně veřejného prostoru. Již dříve přitom oznámil, že OX.pointy vyrostou na pobočkách České pošty (takže další spolupráce se státním podnikem by byla logická) a také na vlakových nádražích po celé zemi. Další stovka výdejních boxů pak obsadí čerpací stanice MOL.

Do budoucna by mohly OX.pointy suplovat také třeba městské služby včetně podatelny. „Po těchto službách opravdu roste poptávka. Lidé si často stěžují na místní úřady, které mají omezené nejen úřední hodiny, ale i úřední dny. S vyřízením pohledávek se tak lidé nemusí stresovat a mohou je vyřídit kdykoliv,“ dodává Vacek.