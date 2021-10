Výdejní boxy do ulic českých měst a vesnic přináší další velký hráč. Jeden z největších balíkových přepravců tuzemského trhu PPL spouští provoz svých prvních samoobslužných výdejních a podacích boxů s názvem Parcelboxy. Podobně jako mnoho konkurenčních řešení zákazníkům umožní vyzvednout nebo podat zásilky kdykoliv dle jejich časových možností.

Síť Parcelboxů by do konce června příštího roku měla čítat celkem 500 schránek, ze začátku je bude firma situovat hlavně do hustě zalidněných lokalit, jako jsou Praha, střední Čechy, jižní Morava a další krajská města, a to převážně u obchodních center, administrativních budov, na sídlištích či frekventovaných křižovatkách městské dopravy. Síť bude instalována také v blízkosti prodejen Lidlu, který je obchodním partnerem PPL.

„V dlouhodobých plánech počítáme s dalším navyšováním jejich počtů tak, abychom pokryli potřeby trhu a našich zákazníků,“ říká Petr Horák, ředitel PPL, které oficiálně spadá pod německou společnost DHL. Výdejní boxy v rámci logistické sítě firmy doplní celkem 2 700 partnerských míst, takzvaných Parcelshopů.

Vyzvednutí nebo odeslání zásilky, které je v boxech přístupné i pro posílání balíčku jiné fyzické osobě se službou Balík pro Tebe, probíhá pomocí zadání kódu, který zákazník získá prostřednictvím e-mailu a SMS. Po jeho zadání dojde k otevření příslušné schránky a není tak potřebné stahovat žádnou aplikaci. Případné dobírkové zásilky je možné zaplatit na místě kartou.

PPL není ani zdaleka jedinou firmou, která se do budování sítě výdejních boxů v poslední době pustila. Z dalších logistických hráčů jde například také o DPD, Zásilkovnu, WeDo, Balíkobot (který se snaží všechny boxy propojovat v projektu Lockers.ai) či OX.Pointy, své vlastní pak provozují e-commerce prodejci jako Alza, Rohlík, Pilulka či IKEA. O místo na trhu se navíc hlásí také výrobci boxů, které si zákazníci mohou umístit přímo u sebe doma, jako například PostCube nebo Blocks.