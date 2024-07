Dostal pokutu za rozkrok i vytažení úplatkářské aféry. Na nevyzrálého Bellinghama ale Anglie spoléhá

Uložit 0

Nevidí si do pusy a občas gestikuluje tak, že by na něj byli hrdí leda nevychovaní žáci základních škol. Jenže když pak trefí nůžkami branku při poslední gólové šanci v zápase, díky čemuž posune svůj tým do bojů o titul, začne se o něm mluvit zase s nadšením. Jude Bellingham je nevyspělý, ale zato rozdílový hráč, který může své Anglii konečně dopřát titul, po němž desítky let tak žízní. Jen se musí krotit. A člověk, co bude dnešní semifinále na Euru proti Nizozemsku pískat, ho v lásce rozhodně nemá.

Je mu čerstvých jednadvacet, narodil se v Anglii, ale ty nejlepší sportovní roky strávil v Německu, kde hájil barvy Borussie Dortmund. Právě tam profesně vyspěl a stal se jedním z nejzajímavějších fotbalistů, kterému byla věštěna zářná budoucnost. A velmi rychle se začala plnit. Po velkých úspěších v Severním Porýní-Vestfálsku si ho vyhlídl královský Real Madrid, který z něj udělal hvězdu – a současně dopomohl k tomu, aby se stal nejhodnotnějším fotbalistou planety.

Jude Bellingham je momentálně oceňován na 180 milionů eur, což je více než 4,5 miliardy korun. Alespoň to tak uvádí odborný server Transfermarkt, který na stejnou hodnotu umístil i norského kanonýra Erlinga Haalanda, šikovného brazilského levokřídelníka Vinícia Júniora a francouzského génia Kyliana Mbappého. Některé odhady ale uvádí, že Bellinghamova cena je dokonce o pár miliard korun výš. Zkrátka je hodný obrovské spousty peněz a bude z něj velký hráč. Jenže…

Všeobecné umění na hřišti je jedna věc, profesionální fotbalista se ale musí umět i chovat. A to je vlastnost, kterou Bellinghama v Dortmundu ani v Madridu zřejmě nenaučili. Všímají si toho nejen média, ale i diváci. A byť může trenér anglického nároďáku Gareth Southgate v novinách chválit svého mladého záložníka, jak chce, ten si svými gesty fanoušky akorát odrazuje.

Nemusí jít jen o pravidelné filmování pádů. Ruku na srdce, to dělá kdekdo – stalo se to součástí fotbalu natolik, že je to zčásti i taktická věc. V případě Bellinghama jde ale především o gesta, kterými se prezentuje. Jeden příklad za všechny se stal před několika dny, kdy Angličané hráli osmifinále proti Slovákům. V něm rodák z města Stourbridge vstřelil famózní gól nůžkami v nastavení, čímž Anglii pomohl k postupu. Pak se v něm ale opět probudilo jakési nevychované dítě.

Svou branku oslavil sáhnutím do rozkroku při pohledu na slovenskou střídačku, aby dal najevo, kdo je tady „větším pánem“. Jeho „poměřování“ si všimla i UEFA, která mu uštědřila chabou pokutu za asi tři čtvrtě milionu korun a podmínku na jeden zápas, tudíž proti čtvrtfinálovým Švýcarům normálně mohl nastoupit.

🚨 UEFA have confirmed that Jude Bellingham is under investigation for a gesture he made during England’s win over Slovakia. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/hqri5VVnjd — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 1, 2024

Bellingham se sice hájil, že šlo o žert pro kamarády, nikdo ale snad nemá iluze, že to byl spíš výsměch slovenskému národnímu týmu. A pokuta ve výši třiceti tisíc eur je pro hráče Bellinghamových kvalit nic. Ostatně s flastry má zkušenosti také z dob, kdy hrál za Dortmund. Tehdy neunesl, že jeho tým prohrál ve šlágru německé ligy s Bayernem Mnichov, a namítal, že jim byl upřen pokutový kop. Pak před novináři řekl něco, čím fotbalový svět žil týdny.

„A co jste mohli čekat, když největší zápas v Německu píská rozhodčí, který dříve jiné utkání ovlivnil?“ Takovým způsobem se Bellingham vyjádřil na konto německého sudího Felixe Zwayera, který byl v roce 2004 usvědčen z přijetí úplatku ve výši tři sta eur před utkáním Wuppertaleru a rezervou Werderu Brémy. On sám vinu odmítá, byť si odpykal půlroční stopku. A tak když pískal onen zápas mezi Dortmundem a Mnichovem, Bellingham se do něj veřejně pustil.

Německá fotbalová asociace udělila Angličanovi pokutu ve výši čtyřiceti tisíc eur, tedy přes milion korun, a Zwayer, který si v souvislosti s touto kauzou dal dva měsíce pauzu a tři roky žádné utkání Dortmundu neřídil, označil Bellinghamova slova za neuctivá. Od aféry uběhl už dlouhý čas a možná by si na ni lidé ani nevzpomněli. Oživena ale byla teď, když UEFA rozhodla, že právě Zwayer bude pískat… semifinálový boj Anglie proti Nizozemsku, který je pro celý anglický národ naprosto zásadní.

Anglie je totiž opět – stejně jako před třemi roky na Euru – jen kousek od zisku trofeje z velkého fotbalového šampionátu, na kterou čeká od roku 1966, kdy naposledy vyhrála mistrovství světa. Skoro se ani nechce věřit, že s takovým kádrem, jaký Anglie zpravidla na turnajích má, to nedokázala dříve. Hodnota jednotlivců v týmu ale nerozhoduje o úspěšnosti. A protože jsou Angličané jako lidé srdcaři, věří, že letos už to musí klapnout.

Nebude to ale jednoduché – a právě hráči jako Bellingham musí nechat hvězdné manýry v šatně a vyběhnout proti Holanďanům jako sebevědomý, sehraný tým. Což se s ohledem na jejich dosavadní jízdu letošním Eurem říct nedá. Bude ale zajímavé sledovat, jak se právě Bellingham popere s extra tlakem, když ví, že ten muž v pruhovaném je člověk, se kterým si na pivo zřejmě nikdy nezajde. Možná mu ale bude stačit, když si před zápasem přečte něco o Laminu Yamalovi.

Přízrakem tohoto šampionátu je totiž právě on, stále ještě šestnáctiletý Španěl, který fascinuje svými výkony (během semifinále s Francií dal výstavní gól). I když je totiž hráčem s obrovskou budoucností, vyřazuje z něj skromnost. Jeví se jako ten typ fotbalisty, který hraje pro tým, ne pro sebe. A vyplácí se mu to i finančně, kdy se jeho cena pohybuje kolem 90 milionů eur a po skončení mistrovství Evropy nepochybně poroste. Možná i díky tomu, že ho jako miminko koupal sám mocný Lionel Messi, jeho velký idol.