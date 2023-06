Bydlení a reality – – 2 min čtení

Dosud stavěli v Praze a Brně, teď postaví mrakodrapy na Slovensku. Podílí se na nich i Chybík+Krištof

Panorama Bratislavy zahustí dvojice mrakodrapů za miliardy, které by zde měly vyrůst do roku 2027. Jeden z nich se bude šplhat do výšky 117 metrů.