Dotace v Česku probudily zájem o elektromobily. Stát upravil pravidla, aby jich lidé mohli koupit víc

Čeští zákazníci dlouho čekali na státní pobídky, díky kterým by se pro ně nákup čistě elektrického vozu stal dostupnější. Dočkali se v březnu letošního roku a dotační program zvýhodňující nákup elektromobilů pro podnikatele už téměř vyčerpal původně stanovené limity. Vláda proto změnila pravidla, díky čemuž na bateriový vůz dosáhnou i ti podnikatelé, na které by se jinak nejspíš nedostalo.

Přestože se program na podporu elektromobility ve svém začátku setkal spíše s vlažnou odezvou, v průběhu následujících pěti měsíců se věci daly do pohybu. Čísla týkající se nově registrovaných elektromobilů v Česku napovídají, že program u zákazníků skutečně zažehl zájem o vozy do zásuvky. V meziročním srovnání totiž narostl jejich počet v období lednem až červencem 2024 o 44 % na 4 987 kusů.

Že na tomto růstu mají významný podíl právě dotace, potvrzují data Národní rozvojové banky, která podporu vyplácí. Ta podle Hospodářských novin zaregistrovala přes 3,5 tisíce žádostí týkajících se bezmála 3,9 tisíce vozidel.

Jedná se o číslo, které se začíná přibližovat k původnímu finálnímu limitu 4 055 vozů, na které se měla státní pobídka vztahovat. Vzhledem k tomu, že celý program má běžet až do konce září příštího roku, je ale jasné, že by žadatelé v nejbližší době na stanovený limit narazili a další žádosti by již nebylo možné podávat.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Model 3 patří mezi vozy často pořizované na dotaci

Stát se proto rozhodl pro změnu v pravidlech, která dává na čtyřtisícový limit zapomenout, a jediným limitem je nyní finanční částka, která je na dotace určena. Ta původně činila 1,65 miliardy korun na nákup osobních, ale i elektrických nákladních a vodíkových vozů.

Dotační rozpočet se nyní rozroste o 300 milionů korun, které byly původně vyčleněny na výstavbu nabíjecích stanic. Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo reagovat na preference žadatelů, a proto se finance nakonec dělit nebudou. Díky tomu výrazně narůstá počet potenciálních elektromobilů, na které bude možné dotaci získat.

Čeští zákazníci podporu prozatím nejvíce využívají na pořízení Modelu 3 a Modelu Y od Tesly, Volva EX30 či Enyaqu od Škody. Podporu ve výši až 200 tisíc korun však lze získat na celou paletu zajímavých vozů. Žádat o ně bude možné buď do zmiňovaného září příštího roku, případně do chvíle, kdy se celý balíček vyčerpá. Jeho vyčerpání je podmínkou pro to, aby byl celý program proplacen Evropskou unií.

Je otázkou, zda budou po konci aktuálního programu následovat další dotační pobídky, díky kterým by se mohlo podařit udržet současný trend růstu elektromobility v Česku. Pokud totiž dotace zcela skončí, lze očekávat výrazné ochlazení zájmu o elektromobily, jak jsme tomu nyní svědky na jiných evropských trzích. Například v Německu dotační podpora skončila v minulém roce, což se do chování spotřebitelů výrazně promítlo.