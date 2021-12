„Káva z kapsle? Tak to jen přes mou mrtvolu.“ Tak by se dal vyjádřit věčný souboj odpůrců čehokoliv jiného, než jsou čerstvě namletá kávová zrna připravovaná na profesionálním kávovaru, a fanoušků rychlejší a mnohem jednodušší přípravy v podobě kapslí. Ty jen strčíte do stroje a za pár okamžiků už vytéká lahodný nápoj. Právě do tohoto souboje se vkládá oblíbená tuzemská pražírna Doubleshot, která představila vlastní kapsle. Nemá totiž smysl chodit za každou cenu proti proudu.

„Naše priorita je pořád prodávat zrnkovou kávu, kterou si zákazníci doma čerstvě namelou nebo jim ji připravíme u nás v kavárně, ale kapsle jsou nepopiratelný a stále oblíbenější trend. Proto představujeme vlastní kapsle,“ vypráví při naší ochutnávce nových kapslí Doubleshot oceňovaná baristka a školitelka Tereza Balá. A hned dodává, že z jejich kapslí můžeme očekávat podobně dobrou kávu, jakou od pražírny ze Zelenče u Prahy známe.

Způsob přípravy kávy, který na svět přineslo Nespresso, je nejvíce proklínán právě proto, že káva z kapsle prostě mnohdy nechutná tak dobře. Jenže to podle baristky Doubleshotu není nutně problém kapsle jako takové. „Hlavní důvod, proč káva v kapslích není dobrá, je v tom, jakou kávou se naplní,“ vysvětluje. Proto si v Doubleshotu dali na obsahu svých kapslí maximálně záležet.

První prototypy měli v pražírně už letos v květnu, ale až do posledních podzimních týdnů ladili složení, aby mohli říct: tohle jsou kapsle, ze kterých dostanete dobrou kávu. „A myslím, že se nám to povedlo,“ usmívá se Balá, zatímco nám podává šálek s espressem z kapslí Funky. Ty jsou ovocnější, pro větší fajnšmekry a z naší vlastní zkušenosti konstatujeme, že takovou chuť jen tak z ledajaké kapsle skutečně nedostanete.

Neslevovat z kvalitní kávy

Káva bude samozřejmě vždy o individuálním vkusu. Někomu vyhovují kyselejší chutě, někdo radši sladší. I proto si vedle hravější verze Funky v Doubleshotu připravili také kapsle Start, z nichž dostanete klasičtější sladko-hořkou kávu, která by měla uspokojit masy. Třetí kapsle pak nabízí takzvaný Decaf, tedy bezkofeinovou variantu – i po ní je totiž stále větší poptávka. Hlavní propozicí Doubleshotu přitom je, že i v kapslích je stejná káva, jakou jeho zákazníci znají.

Na kávu od Doubleshotu se chodí zejména do pražských kaváren Můj šálek kávy či Místo, kde je firma doma, ale zásobuje také desítky podniků napříč celou Českou republikou. „V kapslích je stejná káva od našich farmářů, které dobře známe. Zrnka sem dovezeme, upražíme je a odešleme k našemu partnerovi do Belgie. Ten je správně namele, naplní kapsle a pošle nám je zpět,“ popisuje výrobní proces Balá.

Kávové kapsle od české pražírny Doubleshot Foto: Doubleshot

Samotné kapsle proslavilo Nespresso, které mělo celý systém od kapslí, kávovarů až po samotnou službu patentovaný. Před necelými deseti lety však začaly patenty expirovat, a tak dnes již na trhu najdeme celou řadu produktů od dalších výrobců. Někteří vyrábí i vlastní kávovary, ale většina sází na to, že se budou jejich kapsle využívat v kávovarech Nespresso, s nimiž jsou kompatibilní.

V Česku se do jejich výroby pustili začátkem letošního roku v pražírně The Miners a podobnou cestou jde nyní také Doubleshot. „Jsou příležitosti, kdy si chcete udělat kávu z kapsle, protože to je prostě jednodušší a rychlejší. Chtěli jsme vyjít vstříc trendu, ale přitom neslevovat z našich standardů,“ říká Tereza Balá. Je už prakticky samozřejmostí, že jsou kapsle vyrobené z obnovitelných materiálů, konkrétně z ligninu, a kompostovatelné. Ovšem ne na domácím kompostu, ale v tom průmyslovém – patří tedy do bioodpadu. Nespresso však dál sází na hliník.

Doubleshot prodává kapsle v balení po deseti. Základní Start se směsí zrn z Guatemaly a Brazílie vyjde na 160 korun, tedy šestnáct korun za kapsli. Jedna kapsle Funky je o tři koruny dražší a nabízí zrna z panamské farmy Emporium. S jejím složením si však chtějí v Doubleshotu hrát. Nabídku doplňuje verze Decaf, která stojí stejně jako Start. Káva se přitom dekofeinizuje v Kolumbii výtažkem z cukrové třtiny, tedy bez chemikálií. Chystají se také větší balení pro firmy.

Díky kapslím pak v nabídce Doubleshotu přibyla ještě jedna novinka. Jde o kávovar Morning, který na první pohled připomíná ty od Nespressa a asi se tím ani nijak netají, ale je mnohem pokročilejší. „Vymysleli ho baristé, aby dokázali i z kapslí dostat co nejlepší kávu,“ říká Tereza Balá. Singapurská společnost Acronym se svým kávovarem loni uspěla na Kickstarteru, kde vybrala téměř čtyři miliony korun, a Doubleshot se stal jeho výhradním distributorem v Česku.

Kávové kapsle od české pražírny Doubleshot Foto: Doubleshot

„Jedná se o první kávovar na kapsle, který umožňuje kontrolovat proces extrakce do posledního detailu,“ popisuje Balá a po vložení kapsle Funky ťuká do telefonu, s nímž je kávovar propojený. Do kávovaru Morning si totiž může každá pražírna uložit své profily a zákazník si pak jen zvolí příslušnou kapsli a vše od tlaku, teploty i váhy se mu automaticky nastaví. Podobně, jako by to dělal barista. A pokud chce, může samozřejmě experimentovat po vlastní ose.

Kávovar stojí deset tisíc korun a je tedy dražší než třeba modely od Nespressa, ale pro toho, kdo chce co nejlepší kávu z kapslí, je podle Terezy Balé jasnou volbou. „Do jisté míry zvládne nahradit práci baristy. Samozřejmě nelze očekávat stejnou chuť jako od espressa z klasického kávovaru, ale dostanete díky němu z kapsle maximum,“ říká a s úsměvem dodává, že není vůbec žádný problém vložit si kapsle od Doubleshotu i do kávovaru Nespresso.