Banksy to dlouhé roky dělá dobře – upozorní na problém, který hýbe společností, a rovnou svůj postoj vměstná do nápaditého pouličního díla, respektive street artu. A je úplně jedno, že veřejnost netuší, kdo se pod pseudonymem Banksy doopravdy skrývá. Jeho nezapomenutelný umělecký vliv se nyní dostal do další aukce, která je ovšem poměrně netradiční. Protože tam putovalo dílo, které je namalováno na zdi, draží se s ním rovnou i celá zeď. Cena může vyletět vysoko nad 700 milionů korun.

Bylo to někdy v roce 2010, kdy britský pouliční umělec Banksy, který se v očích široké veřejnosti proslavil jako ten, který nechal během aukčního ceremoniálu skartovat své drahé dílo, vyrazil do slunné Kalifornie. Konkrétně zavítal do Los Angeles, jen pár dní předtím, než tam měl premiéru dokumentární film Exit Through The Gift Shop, který o jeho tajuplné umělecké kariéře pojednává.

Když už v Los Angeles byl, nebál se vytáhnout své šablony a překreslit tam něco, co bude opět silně rezonovat. Vybral si zeď v těsné blízkosti jednoho z parkovišť v distriktu Downtown a zaměřil se na výrazný nápis, který informoval o tom, že tam nějaké parkoviště je. Ze slova PARKING zabarvil –ING, aby splynulo s bílou zdí, a pod písmeno A obkreslil malou dívku na houpačce.

Zpočátku se nevědělo, proč se k tomu Banksy uchýlil. A zcela jistě se to neví doteď. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je ale poukázání na to, že Los Angeles má takovou koncentraci aut (a tím pádem nutnost parkovišť), že si děti jednoduše nemají kde hrát. Teď, po zhruba dvanácti letech, se ukazuje, že tento kreativní upgrade obyčejné zdi sedmipatrové budovy má nesmírnou hodnotu.

Původní majitelé této budovy s adresou 908-910 South Broadway, kteří ji před patnácti lety za čtyři miliony dolarů koupili, návrháři Tarina Tarantino a Alfonso Campos, se letos v dubnu v rámci konkurzního řízení týkající se jejich značky rozhodli, že budovu nabídnou do dražby. A moc dobře věděli, že nejde jen o samotnou nemovitost, jak stojí, ale také Banksyho dílo, které hodnotu může navýšit.

„Víme, že toto není typická realitní transakce,“ řekl Campos pro deník Times. „Chápeme, jakou hodnotu Banksy budově dodává,“ doplnil. Na základě znaleckého posudku a vlastního předpokladu hodnoty samotné Dívky na houpačce (v originále Swing Girl) proto sedmipatrové stavení v centru jednoho z nejslavnějších měst světa ocenili na 16 milionů dolarů, respektive zhruba 400 milionů korun.

A building in Los Angeles with a Banksy graffiti- a girl on a swing hanging from a “parking” sign- will be sold at auction in October. Although difficult to state how much the artwork has added to the value of the building, the owners estimate they might gain up to $30 millions pic.twitter.com/1KendiXb6g — McLoughlin Gallery (@McLoughlinArt) September 5, 2022

Jak ale pro list Times designérské duo dodalo, vzhledem k půvabu této nemovitosti, která se navíc objevila v dnes už velmi starém americkém filmu Safety Last! z roku 1923, očekává až dvojnásobnou částku, tedy více než 30 milionů dolarů, v přepočtu přes 740 milionů korun. Samotný prodej pak zajišťuje realitní kancelář Hilco, která přijímá nabídky do 20. října letošního roku.

Pokud by se tento street art skutečně vydražil za vyšší stovky milionů korun, překonal by tak proslulou Lásku v koši (v originále Love is in the Bin), kterou Banksy nechal kontroverzně skartovat před zraky lidí v aukční síni – i přes to (nebo možná právě proto) se vydražila za více než 550 milionů korun. Dosud jde o rekord. Žádné jiné dílo od Banksyho se za takové peníze nevydražilo.

Mimo jiné loni v prosinci se do aukce dostal i Banksyho chuligán s pugétem květin v ruce, který se rozprodával po kusech jako NFT.