Další Banksy na roztrhání. Jedno z jeho nejslavnějších děl se rozprodá po částech jako NFT

Slavné Banksyho dílo pod názvem Love Is in the Air

Psal se rok 2003, když se na obrovské a ostře střežené zdi oddělující Palestinu od Izraele objevil chuligán s pugétem květin v ruce a chystal se ho hodit do davu. Nešlo ale o skutečnou osobou, nýbrž o šablonovité graffiti z pera jednoho z nejutajovanějších a zároveň nejslavnějších umělců dnešní doby – Banksyho. Autorizovaná replika jeho street artu se později vydražila za skoro třináct milionů dolarů. A teď se s ní obchoduje znovu, byť jinak. Moderněji.

I přes to, že se neví, kdo Banksy doopravdy je, patří k nejznámějším pouličním umělcům planety a svými mnohdy kontroverzními street arty šokoval už nejedno veřejné prostranství. V minulosti dokonce nechal před zraky obecenstva v aukční síni na dálku skartovat svůj obraz, čímž se vryl do paměti i těm, kteří jeho tvorbu nesledují. Na malé kousíčky nyní bude i jeho „vrhač květin“, z něhož vznikne NFT.

Aktuální majitel obrazu, portál Particle, který jej vydražil letos v květnu, ho pod názvem Love Is in the Air zdigitalizuje, počítačem rozseká na přesně deset tisíc kousků o stejné velikosti a ty bude nabízet ke koupi. Každý majitel jednoho malého dílku bude následně zapsán v blockchainu (pomyslné účetní knize pro kryptotransakce) a stane se jeho jedinečným vlastníkem.

„Banksy postavil umění na hlavu. Je považován za jednoho z nejikoničtějších tvůrců 21. století. Jeho odvážná, humanitární povaha a silné přesvědčení, že umění by mělo být pro každého, odráží poslání Particle, a proto je toto mistrovské dílo symbolické pro zahájení platformy,“ uvádí Loïc Gouzer, spoluzakladatel portálu a mimo jiné bývalý předseda aukční síně Christie’s.

Dražba „roztříštěného Banksyho“ začne 10. ledna a potrvá pět dní, přičemž jeden kousek se bude prodávat za přibližně 1,5 tisíce dolarů (34 tisíc korun). Zájemci se mohou zapsat na čekací listinu, která se otvírá 13. prosince. Zajímavé je, že si kupující nebudou moci vybrat, jakou část původního obrazu si koupí – ta jim bude přiřazena náhodně. Díky souřadnicím, jež dostanou při transakci, ale budou vědět, kam jejich dílek v perspektivě obrazu patří.

Z Banksyho obrazu Love Is in the Air bude NFT Foto: Particle

Nápad ale nemá žádné posvěcení od samotného Banksyho, který svá díla jako NFT odmítá dělat. Pro server CNBC to v září potvrdila i jeho agentura Pest Control, a to v souvislosti s koupí falešného díla, které anonymní prodejce nabízel jako tvorbu od Banksyho. Kupec za něj zaplatil 300 tisíc dolarů, peníze ale nakonec dostal zpět.

Naopak lidí, kteří do rychle rostoucího trendu ze světa kryptoměn NFT pronikají, je čím dál více. A nemusíme kvůli nim chodit daleko – nedávno například známá brněnská gastroparta Lidi z Baru udělala nezaměnitelný token ze svého Turbomoštu. V minulosti pak vznikl i ryze digitální hamburger, na kterém pracoval český internetový satirik TMBK a McDonald’s.