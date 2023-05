Dřevěné kryty pro iPhone rozjely stamilionový byznys. Češi dodávají příslušenství do celého světa

Pamatujete si na éru, kdy si všichni chtěli nové iPhony dávat do dřevěných krytů? Dnes už je tento trend pryč, ale Martin Habina a Roman Nováček si na něj pamatují velmi dobře. Bylo to kolem roku 2014 a právě dřevěné obaly zažehly jiskru, díky které se rozjel projekt Epico. Ke krytům postupně přibyla ochranná skla, ale i kabely nebo nabíječky. A během let si Habina s Nováčkem vybudovali zejména v rámci střední a východní Evropy silné postavení. Produkty jejich značky najdete ve stovkách autorizovaných obchodů Applu od Prahy po Sofii a Stockholm přes Dubaj až po Harare v Zimbabwe. Stamilionový byznys chtějí letos rozšířit také do západní Evropy.

Pokud používáte iPhone a navštívili jste některý z autorizovaných obchodů Applu, což jsou v Česku například iStyle nebo iWant, tak jste si zřejmě všimli i mnoha krabiček s příslušenstvím od značky Epico. Dost možná máte nějaký kabel nebo kryt doma a také zřejmě ani nevíte, že jde o českou značku. To však není v celém příběhu tak důležité. „Koncoví zákazníci to nejspíš často ani nevědí, ale nevidíme v tom zásadní výhodu či nevýhodu,“ vysvětluje Roman Nováček, který má ve firmě od začátku na starosti obchodní stránku věci, s níž pomáhal kolegovi Martinu Habinovi.

Ten je duchovním otcem celého byznysu, na který přišel před deseti lety tak trochu náhodou. Potkal se s lidmi, kteří z Číny dováželi interiérová světla, a když vyzvídal, co by udělali jinak, kdyby začínali znovu, tak mu řekli, že by zboží dál vozili z Číny, ale muselo by být lehké a určitě ne křehké. Habina, tehdy čerstvý inženýr z VŠE, vycítil příležitost, koupil si letenku do Asie a začal hledat zboží, které by vyhovovalo zmíněným parametrům.

Ideální načasování

Tehdy narazil na kryty, a když první várku dovezl do Česka, zrovna se strhla mánie po dřevěných obalech na iPhony. „Na krátkou chvíli se otevřelo okno, které říkalo: tady je nový iPhone a všichni ho chtějí do dřevěného krytu – a v tom se objevil Martin, který je začal prodávat,“ vzpomíná Nováček. Základy Epico International, jak firmu pojmenovali, byly položeny. Dřevěné kryty zase rychle vyšly z módy a dnes hrají prim jiné materiály, ale Habina s Nováčkem dokázali na prvotní úspěch navázat.

Důležité bylo, že jim dřevěné kryty otevřely dveře do prodejen s jablečnými produkty v čele s iPhony, které jsou pro Epico dodnes zcela klíčové. Dnes pětatřicetiletý Roman Nováček úplné začátky sledoval ještě zpovzdálí. Spolu s několika kolegy sice v roce 2014 rozjel přeprodejce tarifů Gorila mobil, ale už po pár měsících ho velmi rychle prodali do rukou O2, a tak hledal novou výzvu. Zalíbilo se mu, co Epico přineslo na trh, a tak se dal s Martinem Habinou do řeči.

Foto: Epico Epico nabízí příslušenství všeho druhu

„Měl jsem dobré kontakty v telekomunikacích, znal jsem lidi, co v Česku prodávali mobily, a tak jsem spatřil logické propojení,“ říká Nováček. Dnes spolu s Habinou stojí v čele firmy, která v loňském roce utržila 315 milionů korun a meziroční růst o více než pětinu by chtěla zopakovat také letos. Historicky nejsilnější měsíc přišel loni v září, v němž Epico utržilo řádově desítky milionů korun, a přestože se celý trh vinou inflace a dalších faktorů zpomalil, zakladatelé věří, že porostou i dál.

„Trh je sice trochu ochlazený a nákup zbytného zboží bývá omezen jako první, ale věříme, že jsme v rámci globálního trhu pořád tak malí, že si můžeme cestu dál prorážet sami, aniž by nás musela situace kolem nás zásadně ovlivnit,“ je přesvědčen Nováček. Nevidí tak žádný důvod, proč by letos Epico opět nemohlo zaznamenat prodejně nejlepší měsíc ve své historii. Obzvlášť když v loňském září prý nedošlo k žádné anomálii, proč by se zrovna jejich produkty kupovaly více než jindy.

Firma zkrátka konstantně roste a zvyšující se tržby podporuje i pokračující expanzí. „Máme za sebou pěkný rok a před sebou máme nyní další zásadní výzvu, která může náš byznys znovu významně posunout. Chceme náš úspěch ve střední a východní Evropě zopakovat také na Západě,“ hlásí spoluzakladatel Epica, které už podepsalo klíčové smlouvy o vstupu do Velké Británie a začíná oťukávat také německy mluvící země v čele s Německem.

Expanze není levná záležitost, a přestože Epico vidí na západních trzích velký potenciál, zároveň na nich panuje značná konkurence. Největší světoví hráči jako Belkin či PanzerGlass mají silnou pozici, a tak Habina s Nováčkem vymýšlí strategii, jak zaujmout prodejce i zákazníky. Obě strany jsou totiž v jejich byznysu naprosto klíčové. Zároveň si nesmí dovolit dělat příliš velké chyby. Od začátku totiž firmu rozvíjí z vlastních zdrojů, bez pomoci externích investorů.

„Vlastně neexistuje varianta, že bychom skončili v minusu. Není nikdo, kdo by přišel a zalepil to,“ usmívá se Nováček. Podotýká, že existují hráči, kteří mají třeba násobně větší tržby než oni, ale Epico raději roste pomaleji, zato stabilněji. Na první pohled pražská firma, která dnes své produkty prodává do více než třiceti zemí po celém světě, vypadá jako standardní prodejce příslušenství pro mobilní telefony. To je však podle Nováčka poněkud nepřesné vnímání.

Samotné produkty totiž paradoxně nejsou to, co dělá jejich byznys úspěšným a co je odlišuje od konkurence. Když se totiž podíváte na nabídky největších značek s příslušenstvím, budou do značné míry velmi podobné. „Musíte mít za všech okolností to nejkvalitnější zboží s nejnovějšími technologiemi a nejlepším balením, ale to vám samo o sobě nic nevyhraje, protože v něm nejsou takové rozdíly. Rozhoduje to, jak se staráte o své zákazníky,“ říká Nováček.

Foto: Lavin Nguyen/CzechCrunch Roman Nováček, spoluzakladatel Epico

Zákazníky má na mysli jednotlivé obchodníky, kterým Epico dodává kryty, kabely či nabíječky. Je to prý do značné míry komunitní hra, v níž rozhodují dlouhodobé vztahy a spolehlivost. Aby se mohla značka Epico objevovat ve více než sedmi stech autorizovaných obchodech Applu napříč Evropou, musí nabídnout prodejcům víc než jen pěkně zabalený produkt s dobrou cenou. To mají vesměs všichni ostatní, a když za obchodníkem přijde deset značek s prakticky totožným kabelem, rozhoduje se podle jiných aspektů. Jde o kombinaci zákaznické péče a propracované logistiky.

Jedna věc je, že Epico svým partnerům zaručí, že jim dodá produkty v co nejvyšší kvalitě, včetně nejnovějších technologií a designových trendů. „Pomáháme také s prodejem a marketingem, a především musíme zajistit, aby byl na všech 700 prodejnách správný objem zboží, aby tam bylo včas a vše fungovalo. Je to poměrně velký balík operativy, který ve výsledku může dělat zásadní rozdíl,“ popisuje Roman Nováček a připomíná, že jeho firma v loňském roce přestěhovala své sklady, ve kterých má nově o třetinu vyšší kapacitu. Díky tomu dokáže expedovat zboží téměř o polovinu rychleji.

Víme, jak bude vypadat nový iPhone

To vše má v následujících letech pomoci v dalším růstu. Přes centrální sklad v Česku putuje veškeré zboží, které Habina s Nováčkem objednají v Číně. Výroba de facto veškerého příslušenství, které Epico nabízí, probíhá ve dvou čínských regionech, kde se tak potkávají všichni hráči. Až do pandemie tam zakladatelé Epica jezdili dvakrát do roka, aby si vše zkontrolovali a vybudovali opět velmi důležité vztahy. Teď, když cesty nemohly být tak pravidelné, těží z toho, že mají na místě své lidi, na které je spolehnutí.

Díky dlouholetým vazbám u dodavatelů také zpravidla několik měsíců dopředu vědí, jak bude vypadat třeba nový iPhone. Nebo se k nim minimálně dostanou klíčové parametry, podle kterých mohou navrhnout kupříkladu nová pouzdra. „To, že víme, jak bude vypadat nový iPhone, mě osobně už nechává chladným, ale pro náš byznys je to klíčové,“ říká Nováček. Stovky prodejců totiž očekávají, že jakmile se představí nový iPhone, mohou k němu rovnou začít prodávat i nové příslušenství.

„A my jsme v pozici, kdy jim dopředu můžeme garantovat, že ať se představí cokoliv, tak to, co budou mít připravené v regále, bude patřit mezi to nejlepší, co bude k dispozici,“ říká spoluzakladatel Epica. Nové kryty pro v tu chvíli ještě tajný produkt, ať už jde o iPhone, iPad nebo třeba Apple Watch, přitom musí nadefinovat, vyrobit, dovézt do Česka, zkontrolovat, přebalit a zase rozeslat po Evropě. „Potřebujeme na to skutečně několik měsíců, aby bylo vše v odpovídající kvalitě,“ doplňuje.

Ve skladu má dnes Epico kolem šedesátky zaměstnanců, v kancelářích zhruba třicet. Velkým tématem je pro ně také udržitelnost, která rezonuje i ve světě příslušenství. Plast už je na krabičkách, v nichž je třeba jen krátký kabel, nežádoucím prvkem. Proto si zakladatelé pochvalují, že se jim podařilo obsah plastů v krabičkách snížit ze čtyřiceti na čtyři procenta.

Zůstal už prakticky jen háček, za který se produkty věší v obchodech do regálů, nicméně i ten je z recyklovaného a znovu recyklovatelného plastu. Zbytek obalů už je z papíru. Balí se do nich kryty, kabely, nabíječky i skla, což jsou ty nejpopulárnější produkty v nabídce.

Pro letošní rok zůstává pro Epico prioritou číslo jedna expanze do západní Evropy. I tam se chce napojit zejména na autorizované prodejce produktů od Applu, takzvané Apple Premium Resellery, které známe i v Česku a tvoří majoritní část tržeb pražské firmy.