Startupový punk Denisy Hrubešové aneb Jak díky tetování dala výpověď v práci a rozjela Pickey

Žádné uhlazené prezentace, anglické slovíčko v každé druhé větě nebo vzletné fráze. Denisa Hrubešová dělá především to, co ji baví, a jestli teď zrovna vede startup, tak nadšeně žije podnikáním a poznáváním nových věcí. Navíc do toho zvládá tetovat, protože z něčeho přece svůj byznysový sen platit musí. Nešla za investory, kteří by na její nápad dost možná hned poslali miliony. Když totiž se svým kolegou Davidem Slačálkem rozjížděla platformu Pickey, o takových možnostech ani neměla tušení. „Že bychom měli mít nějaký byznys plán? To jsme dlouho nevěděli, co vůbec je,“ směje se při vzpomínkách na podnikatelský start.

Aby nedošlo k mýlce, Denisa Hrubešová není žádný naivní snílek, který se pustil do něčeho, co neměl, a jen se v tom beznadějně topí. Naopak, tak zapálených lidí plných elánu potřebuje Česko co nejvíce. Ve světě vyšperkovaných prezentací, nekonečných milionů od investorů a řečí o miliardových jednorožcích nicméně její příběh působí jako jeden velký startupový punk. A ten si sama spoluzakladatelka Pickey, kde si mohou fanoušci kupovat obsah všeho druhu od svých oblíbených tvůrců, podle svých slov užívá.

„Kdy z toho budu mít peníze? To nevím, ale v tuto chvíli to neřeším. Důležité je, že víme, že kdyby to nakonec celé nevyšlo, neskončíme v obřích dluzích,“ říká. Podnikání je to občas bláznivé, ale úplně bezhlavě do něj nešla. Kdybyste jí před pár lety řekli, že bude mít vlastní firmu a rychle se rozvíjející byznys, dost možná by vám neuvěřila. Jako markeťačka měla slušné místo v menší firmě a ve volném čase tetovala. Tomu však dokonale propadla a situace poměrně rychle nabrala nečekaný směr.

„Dostala jsem se do stavu, kdy jsem vydělávala víc peněz tetováním, a když jsem potřebovala další peníze, brala jsem si dovolenou v práci, abych mohla tetovat,“ říká. Nedávalo to příliš velký smysl, kamarádi Denisu Hrubešovou dlouho přesvědčovali, ať dá výpověď, když si dokáže stejné peníze vydělat za zlomek času. Opustit zaměstnání však pro ni nejprve nebylo snadné, krok do neznáma na volnou nohu, kde nemáte žádnou jistotu, nakonec ale přeci jen udělala.

Nebude s.r.o.

„Trvalo mi to dva roky, než jsem dala výpověď. A předtím jsem si našetřila velké množství peněz, abych věděla, že budu mít nějaký polštář,“ vzpomíná. To už měla vedle kariéry tatérky v hlavě také úplně nový projekt. Jako dlouholetá markeťačka a aktivní uživatelka sociálních sítí sledovala, jak se její kolegové snaží v rámci tvorby obsahu na sítích vydělat a často se zaprodávají třeba pochybným spolupracím.

Rozhlédla se tak po trhu, vedla desítky debat s jednotlivými tvůrci a nakonec se rozhodla rozjet první ryze českou platformu, kde mohou fanoušci jednoduše platit tvůrcům za jejich obsah, bez reklam a dalších překážek. Inspirovala se například Patreonem, který tento model ve světě prokopal, a že v Česku souběžně vznikají i další podobné služby, zjistila až během vývoje. To ale předbíháme.

Společnost Nebude s.r.o., jejíž název naznačuje, že si začínající podnikatelé nebyli svými budoucími úspěchy ještě tolik jistí, byla založena v listopadu 2020. V Česku zrovna probíhala druhá vlna covidu, Hrubešová dala výpověď v práci a byla připravená našetřené peníze investovat do rozjezdu Pickey. Nastaly však dvě zásadní komplikace.

Kvůli pandemii musela nejprve na několik měsíců zavřít svůj tetovací salón, čímž přišla o zdroj příjmů, a navíc se spoluzakladatelem-vývojářem Davidem Slačálkem brzy zjistili, že původní plán, že vývoj Pickey bude stát pár stovek tisíc, je úplně mimo. Bylo to nakonec několikanásobně víc. Do firmy tak vložili všechny své úspory a ještě si dalších 300 tisíc půjčili od Davidova tatínka.

Foto: Pickey David Slačálek a Denisa Hrubešová, spoluzakladatelé Pickey

„Měli jsme propočítané, abychom to dali, ale bylo to dost náročné. Jakmile se uvolnila opatření, začala jsem ihned tetovat a peníze jsme začali vracet zpátky. Kdybychom počítali i naše platy, tak jsme v tom byli asi za 3,5 milionu korun. Čistý cash, který jsme dlužili, byl milion a půl. Věděli jsme, že i kdybychom to nakonec nerozjeli, z jiných příjmů zvládneme splátky pokrýt. Já bych dál tetovala, David je seniorní vývojář. Tak jsme do toho šli,“ popisuje třiatřicetiletá markeťačka, kterou na sociálních sítích najdete pod jménem @diseasezoe.

Od úplně prvního nápadu k oficiálnímu spuštění Pickey to trvalo zhruba rok a půl – 1. září 2021 se po několikaměsíčním testování rozjel ostrý provoz. Na platformu se hlásili první tvůrci, vydávali videa, podcasty nebo texty a sbírali první předplatitele. Stejně jako jejich uživatelé postupně objevovali všechny funkce a zajímavé tvůrce, mezi nimiž byl například lihovarník Martin Žufánek či Starý Mrzout a jeho Radio Zeitung, také Denisa Hrubešová s Davidem Slačálkem poznávali každý den dosud neobjevené byznysové kapitoly.

„Pořád se učím něco nového. Každý den mě něco překvapí a kolikrát se objeví věc, kterou vůbec nevím, jak udělám. Tak buď googluju, nebo se zeptám zkušenějších lidí. Jestli do něčeho investujeme, tak do profesionálů, kteří nám pomohou a vysvětlí, jak to udělat nejlépe,“ říká Hrubešová. Na úzký okruh blízkých přátel a kolegů, kteří dokáží, když je potřeba, pomoci s financemi, právem nebo jinými těžkostmi, nedají zakladatelé Pickey dopustit.

David Slačálek se věnuje na plný úvazek technologické stránce projektu, Denisa Hrubešová řeší vše od financí přes akvizice až po zákaznickou péči. Na té si velmi zakládá. Ale zatímco marketingovou stránku věci má díky svým dlouholetým zkušenostem zmáknutou, o možné investici do rozvoje svého projektu slyšela poprvé prakticky až ve chvíli, kdy jim jeden potenciální investor zaklepal na dveře. Byly to necelé dva měsíce od oficiálního startu, a přestože Pickey externí kapitál nutně nepotřebovalo, domluvili se.

Prvních několik milionů korun do firmy výměnou za desetinový podíl vložil podnikatel Petr Bureš. Se zakladateli se znal delší dobu a prý ho nadchla jejich nakažlivá energie a urputnost, se kterou překonávají překážku za překážkou. Vedle kapitálu navíc přivedl i značné zkušenosti s financemi, akvizicemi či řízením nákladů a rizik. V týmu tak přibyla cenná expertiza v oblasti, v níž oba zakladatelé nijak neexcelovali. Naopak se místo vymýšlení, jak vytvořit tabulku s předpovědí finančních výsledků, mohli soustředit na vývoj samotného produktu.

Od začátku se Denisa Hrubešová všech tvůrců, které potkala, ptala, jak svůj obsah na internetu vydávají, jak na něm vydělávají a co jim například chybí na stávajících sociálních sítích či platformách typu Patreon. Měla jasno, že Pickey bude česká platforma tvořená na míru pro českého tvůrce i fanouška. Proto třeba dnes nabízí kompletní služby v rámci fakturace a účetnictví, které tvůrce často ani nenapadnou, že by měli řešit. Pickey vše vygeneruje za ně a potřebné doklady a dokumenty jim pošle.

Až v polovině vývoje Hrubešová se Slačálkem zjistili, že někdo jiný v Česku ve stejný čas vyvíjí podobný produkt. Paralelně vznikal projekt Herohero, za nímž stojí zakladatel GoOutu Vojtěch Otevřel a který taktéž, jen v trochu jiném kabátku a s trochu jiným přístupem, nabízí platformu pro tvůrce, kde mohou svým sledujícím snadno prodávat vytvářený obsah. Když pak ještě oznámil vstup na trh další obdobný projekt Gazetisto z mediální stáje miliardáře Daniela Křetínského, zamrazilo je.

„Pak mi ale moje kamarádka řekla, že čím víc je hospod, tím víc se bude pít, a měla pravdu. Na chvíli nás to paralyzovalo, ale pak jsme změnili myšlení, dali si klapky na oči a neřešili, co dělá konkurence,“ popisuje Denisa Hrubešová. Nechtěla se prý dostat do bodu, kdy by vyvíjela vlastní službu podle toho, co dělají jiní, aby nakonec skončila s produktem, který jí vlastně vůbec není vlastní.

Morální zásady, přes které nejdeme

Čísly se ani jedna ze zmíněných platforem veřejně příliš nechlubí, i kvůli tomu, že na trhu panuje boj o to, kdo získá zajímavější tvůrce. S nimi totiž přichází větší počet předplatitelů a tím pádem větší příjmy z předplatných, z nichž si každá služba bere různě vysokou provizi. Podle Denisy Hrubešové je trh dostatečně velký, aby se na něm uživilo více hráčů, a není to prý tak, že by každý den probíhala nelítostná konkurenční bitva. Občas nicméně prosákne informace, že tvůrcům někteří nabízí statisíce, aby obsah vydávali právě na jejich platformě.

„Každý má jiný přístup k byznysu. Někdo je dravější, my máme nějaké morální zásady, za které nejdeme,“ říká zakladatelka Pickey. Zatímco z Gazetista minimálně při pohledu zvenčí úvodní nadšení již trochu vyprchalo, Pickey s Herohero, které nakonec Vojtěch Otevřel stihl předloni spustit pár měsíců před konkurencí, dál rostou. Největší kořistí se pro Pickey stal loni podcast Kecy a politika, za nímž stojí Bohumil Pečinka a Petros Michopulos.

Populární moderátoři se ve zlém rozešli s mediálním domem CNC, kde Pečinka dlouhé roky působil jako komentátor magazínu Reflex a který má stejného majitele jako platforma Gazetisto, kde politický podcast původně vycházel. Nakonec si Pečinka s Michopulosem plácli právě s Pickey. „Když k nám přicházeli, byli jsme ještě dost malí. Naštěstí jsme se na přesun stihli připravit, protože to byl okamžitě velký nápor na naše servery. Několik dní jsem byla od rána do večera na telefonu a pomáhala i starším uživatelům, kteří Kecy a politiku často poslouchají, s přechodem k nám,“ říká Hrubešová.

Foto: Pickey Denisa Hrubešová, spoluzakladatelka projektu Pickey

Na perfektní zákaznické péči si zakládá. Každý takový přesun zákazníků, byť sebevětších fanoušků, je náročný a neobejde se beze ztrát. V Pickey si říkali, že bude úspěch, pokud se jim podaří z Gazetista přesunout alespoň polovinu lidí. „Během jediného týdne se nám jich ale podařilo přenést přes 90 procent, to byl velký úspěch,“ říká zakladatelka.

Konkrétní čísla říkat nechce, je to konkurenční tajemství. Zmíní jen, že celkově dnes na Pickey chodí desítky tisíc platících uživatelů, kteří sledují přes pět stovek tvůrců. Je přitom pravidlem, že mnoho lidí začne tvořit, ale po pár týdnech zase skončí, protože nemají dostatek fanoušků. Tak jednoduché vybudovat si platící publikum zase není. Pokračuje prý jen zhruba pětina.

Čísla konkurence Denisa Hrubešová nezná, ale pocitově i fakticky se prý její platformě daří dobře. Soudí z nárůstu počtu tvůrců i uživatelů, kteří produkují fungující byznys. Prvních čtrnáct měsíců od startu rostlo Pickey meziměsíčně o čtyřicet procent, teď je růst o něco pomalejší, ale noví tvůrci podle zakladatelky přibývají stále uspokojujícím tempem. Důležité je, že celá firma za loňský rok skončila v provozním zisku a nadále se její běžný provoz obejde bez velkých investic.

„Naše představa byla taková, že do projektu vložíme našetřené peníze a budeme to několik let dál dotovat. Nakonec stačilo prvních pár stovek tisíc korun, od té doby už to jede samo,“ říká Hrubešová. S Davidem Slačálkem však nechtějí usnout na vavřínech, a jelikož ani konkurence nespí, plánují celou platformu dál vylepšovat. I proto si nyní plácli s dalším investorem, byť ho aktivně nehledali – opět přišel sám a zaklepal na dveře, jestli se nemůže k rostoucí platformě přidat.

Novým investorem je pražská společnost Quanti, která se zaměřuje na vývoj hardwaru a softwaru na míru. Vedle několika milionů korun přinese také další klíčovou kompetenci a poskytne pomocnou ruku v rozvoji platformy. Devětatřicetiletý spoluzakladatel David Slačálek už tedy nebude na programování sám. Dosud občas využíval asistence několika freelancerů, přičemž sám už dnes práci na Pickey věnuje veškerý čas.

Denisa Hrubešová si naopak může dovolit dál rozvíjet svůj koníček, který je i nadále zábavou, ale také se postupem času stal nepostradalenou součástí všech jejích plánů. „Ze svého koníčku dál platím svůj byznys, respektive z Pickey zatím nemám ani korunu, a tak musím dobře plánovat, aby tetování dál fungovalo,“ uvědomuje si. I proto teď dělá další velký krok, znovu tak trochu do neznáma, ale zároveň – jak pevně věří – vstříc ještě lepší budoucnosti. V Praze na Letné otevírá nové velké tetovací studio, kde už nebude sama.

Studio HIDN má 320 metrů čtverečních a Denisa Hrubešová už do něj má domluvené první kolegy-tatéry. „Budu mít pod sebou poprvé další lidi, což mi uvolní čas, ale zároveň ponechá příjem,“ plánuje. Příjemné s užitečným navíc propojí ještě víc. V rámci nového salonu, kde se začne tetovat už v květnu, připravuje podcastové studio pro tvůrce na Pickey i veřejnost. To by se mělo otevřít do letních prázdnin a letos chce také nabídnout tvůrcům prostory pro možné přednášky, workshopy či setkávání, po čemž prý je velká poptávka.

V hlavě už se navíc Denise Hrubešové rodí další velký krok v podobě expanze za hranice. „To už je ale běh na delší trať, musíme všechno dobře promyslet,“ dodává. Třeba si jednou v zahraničí otevře i vlastní tetovací studio, díky sociálním sítím už ostatně její malůvky na těle fanoušci z různých koutů světa mají.