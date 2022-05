Dřevo tu nebude vždycky. České dveře Sapeli zkouší výrobu z PET lahví a tetrapaku

V posledních letech bylo v Česku tolik dřeva, že ani stát nevěděl, co pořádně s ním. Padlé stromy za sebou zanechával kůrovec. To ale neznamená, že to tak bude vždycky. Největší výrobce dveří v Česku Sapeli už se připravuje na to, že ne vždy bude dřeva dostatek. Hledá proto vhodné náhražky.

„Bavíme se ve společnosti o dostupnosti materiálu i o ekologičnosti výroby a hledáme proto vhodnou alternativu dřevotřísky,“ říká pro CzechCrunch obchodní ředitel Sapeli Marek Sedlák. V úvahu podle něj připadá testování tetrapaků, PET lahví nebo lněných vláken. Tyto všechny materiály už v Sapeli zkoušejí pro výrobu desek.

„Nejdále jsme u desek z lněných vláken a u určitých produktů je máme i finálně odzkoušené a připravené do výroby,“ říká Sedlák, se kterým jsme o známé české značce nedávno mluvili v rozsáhlém rozhovoru. Lněné desky mohou být například vhodnou alternativou k výplňovým dřevotřískovým materiálům. Mají podobné vlastnosti, výhodou je, že jsou lehčí.

Výroba ze lněných desek zároveň není úplně nová a už má tradici. Byť se v posledních dvaceti letech používaly méně, protože dřevotříska byla cenově výhodnější. „S růstem cen dřeva v Evropě lze ale očekávat zvýšená poptávka po tomto materiálu,“ dodává obchodní ředitel.

Ani s plastovými lahvemi coby materiálem k výrobě dveří nejsou v Sapeli pozadu. „U desek z PET lahví jsme po druhém kole interních testů, prošli jsme i mechanickými zkouškami. V současné době s výrobcem ladíme další úpravy tak aby bylo možné je použít ve výrobě,“ líčí Sedlák.

Možnosti, jak desky z lahví použít, jsou dvě. Tou první je použít je stejně jako u lněných vláken na výplňový materiál. Druhou cestou je výrobek z petek použít jako materiál pro konstrukce, a to na voděodolné dveře a zárubně. Desky jsou teplem lisované, což znamená, že odpuzují vodu. Desky z PET lahví sice mají podle Sedláka perfektní fyzikální vlastnosti, ne tak už ty mechanické. Při výrobě totiž desky přestávají být rovné.

Třetím materiálem, kterou dveřní velikán zkouší, je tetrapak, ze kterého jsou vyráběny například krabice od mléka nebo džusu. Desky z tretrapaku mají originální vzhled, čehož chce Sapeli využít a použít je na výrobu dekoračního materiálu. „U materiálu z tetrapaku jsme na začátku. Zkoumali jsme, zda by se dal použít pro vnitřek dveří, není to však optimální. Naopak není problém z hlediska povrchové odolnosti,“ vysvětluje Sedlák.

Největší překážkou ve využití alternativních materiálů je cena. I proto, že výroba z PET lahví a tetrapaků je zatím na začátku a vyžaduje další vývoj. Podle Sedláka tak ještě nějakou dobu potrvá, než z těchto materiálů vznikne masový produkt s nízkou cenou.

„Při troše snahy a vhodné kombinaci bychom již nyní byli schopní vyrobit kompletní dveře se zárubní s velkým podílem recyklovaného materiálu, navíc zabalené do kartonu ze sušené trávy. Cena by ale byla tak vysoká, že by je pravděpodobně nikdo nekoupil,“ líčí obchodní ředitel.