Dřevo uvnitř a všude kolem. Domek za Prahou ukazuje, že chatařit se dá i stylovým způsobem

Češi se dají označit za národ chatařů a chalupářů, ostatně kdo by taky netoužil městský kolotoč plný mumraje a hluku tramvají občas vyměnit za šumění stromů a klid v náruči přírody? Přesně takové přání měl i pár, který vytoužený klid nalezl v lesní chatě jen kousek za Prahou.

Místo, na kterém se chata nachází, architekti ze studia Archicraft popisují jako lokalitu se zcela unikátní atmosférou. „Na místo nevede pohodlná asfaltová silnice, ale vcelku rozverná cesta, která už sama o sobě proměňuje vnímání,“ dodávají architekti, kteří za podobou chaty stojí, a umožňují nahlédnout do charakteru místa, kde novostavba doplnila původní chatičku.

Spolu s architekty a investory o podobě nové chaty do jisté míry rozhodly i místní regulace určující maximální možné zastavění plochy a výšku. Tím architekti dostali jasné mantinely vymezující prostor, v němž se mohly jejich nápady a fantazie pohybovat. Ve svém návrhu přihlíželi také k samotnému okolí chaty, tedy k přírodě a další zástavbě.

Zvolili takovou archetypální podobu, která by měla podle jejich slov svým tvarem zdůrazňovat kontrast mezi stabilitou země a svobodou nebe. Okolní jehličnany se promítly do podoby fasády, kterou tvoří tmavě hnědé hliníkové šablony evokující svým tvarem povrch šišky. Fasáda však neplní jen estetický účel. Hliník zaručuje snadnou údržbu a dlouhou životnost, čímž jde naproti požadavkům investorů na praktičnost stavby.

Foto: Petr Polák Původní chatička

Dalším znakem důrazu na sounáležitost objektu s přírodou jsou prosklené posuvné plochy, které vytvářejí jen minimální bariéru mezi exteriérem a interiérem. Vnitřní prostory se navíc díky nim opticky výrazně zvětšují a dostávají množství světla, které je velmi důležité, jelikož se investorka ráda věnuje malování.

Ovšem tím nejdůležitějším přáním investorů bylo, aby byl interiér chaty co možná nejútulnější a vyvolával pocit tepla domova. I z toho důvodu architekti ve velkém pracovali s dubovým masivem, který se objevuje na podlaze nebo stěně s krbem a jsou z něj vyrobeny i některé kusy nábytku.

Foto: Petr Polák Kuchyňská linka s knihovnou

V ložnici a na schodišti jsou vidět CLT panely ze smrkového dřeva, díky čemuž architekti ještě více podpořili pocit teplého interiéru a zároveň ušetřili na nákladech. Panely zároveň díky dobrým izolačním vlastnostem a relativně malé tloušťce umožnily pracovat s prostornějším interiérem.

Jelikož má být chata místem, kde majitelé naleznou hlavně pohodu a odpočinek, musely být tomuto záměru uzpůsobeny i provozní potřeby, což se promítlo například do podoby kuchyně. „Kuchyňskou linku jsme začlenili do obytné zóny tak, aby působila jako její přirozená součást. Proto jsme nad ni umístili knihovnu vrůstající do stropu a pro části skříněk zvolili sjednocující motiv dubového dřeva se stejnou profilací, jakou má stěna u krbu. Jídelní stůl se přirozeně včlenil mezi kuchyňské skříňky,“ vysvětlují architekti, kteří tak dokázali do posledního detailu splnit požadavky investorů na chatu spojující současný design, respekt k přírodě a praktické využití prostoru.