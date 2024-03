Dřív mu věřil DiCaprio, teď ho potopil youtuber. Henrik Fisker je na cestě k dalšímu automobilovému debaklu

Uložit 0

Je to jen pár týdnů, co se na internetu objevilo video s recenzí elektrického vozu Fisker Ocean, které novinku popisovalo jako naprostý propadák. Mohlo by se zdát, že jedna recenze pohromu nevyvolá, ke smůle amerického výrobce však byl jejím autorem youtuber Marques Brownlee, kterého sledují miliony fanoušků. Jenže nedokonalý software, který byl v recenzi hlavním kritizovaným problémem, je, zdá se, jen špičkou ledovce problémů, se kterými se americká automobilka právě potýká. Docházejí jí totiž peníze a doufá v záchranné lano.

Když Marques Brownlee před pár týdny vypustil svou videorecenci o elektrickém SUV Fisker Ocean, v automobilce z toho nebyli dvakrát nadšeni. Nejdříve nechtěli youtuberovi vůz na test ani zapůjčit s tím, že je nutné počkat na update softwaru. Brownlee však čekat nechtěl, a proto si automobil vypůjčil v dealerství. Během testu pak odhalil hned několik nedostatků, které skutečně souvisely hlavně s problematickým softwarem. Fisker všemu nasadil korunu v momentě, kdy jeden z jeho inženýrů zavolal onomu dealerovi, aby mu nabídl softwarovou aktualizaci, a přitom připustil, že ta stejně neřeší veškeré problémy.

Firma založená dánským designérem Henrikem Fiskerem tedy vypustila na trh produkt, u kterého si byla vědoma nedostatků, jež ještě k tomu není schopná vyřešit. A navíc dělala vše pro to, aby se to nedostalo na veřejnost. To je dost nepříjemné odhalení samo o sobě, zdaleka to ale není všechno.

Z dokumentů, které Fisker poslal úřadům, totiž vyplývá, že podnik měl v polovině března k dispozici pouze 121 milionů dolarů, tedy přibližně 2,8 miliardy korun. Se značnou částí této sumy navíc není schopen operovat okamžitě. Finanční napětí je umocněno i nedoplatky ve výši 182 milionů dolarů, tedy bezmála 4,2 miliardy korun, a zmeškanými platbami úroků z konvertibilních dluhopisů ve výši 8,4 milionu dolarů, v přepočtu 196 milionů korun. Neschopnost plnit finanční závazky proto vyvolává otázky, zda firma Fisker vůbec zvládne fungovat.

Vyjde to i na podruhé?

Pro šedesátiletého Fiskera, který se původně věnoval designování luxusních modelů pro značky jako BMW, Ford či Aston Martin, se nejedná o první situaci, kdy se jeho automobilka ocitla ve finančních problémech.

Před tou aktuální – Fisker Inc. – totiž mezi lety 2007 až 2013 vyvíjel vozy ve společnosti nazvané Fisker Automotive. Ta tehdy získala od investorů, mezi kterými byl i herec Leonardo DiCaprio, 90 milionů dolarů (2,1 miliardy korun). Jenže sportovní model Karma, který automobilka představila, byl drahý propadák a The New York Times tehdy projekt označily dokonce za debakl.

Foto: Fisker Solární střecha patří mezi technologické vychytávky tohoto vozu

Naštěstí pro Fiskera o potápějící se společnost projevili zájem Číňané, kteří ji přejmenovali na Karma Automotive. V roce 2016 se tak Fisker mohl pustit do projektu nové automobilky, se kterou však prozatím kopíruje své staré neúspěchy.

Fisker očekával, že o jeho SUV model Ocean vybavený i solárními panely, bude zájem. V minulém roce ho proto automobilka vyrobila 10 193 kusů, reálně jich však prodala necelých pět tisíc. Přes pět tisíc vozidel Fiskeru dřímalo na skladech v Severní Americe a Evropě – a aby se jich automobilka zbavila, zahájila prodeje přes dealerství, což mělo negativní dopad na hospodářské výsledky.

Nyní výrobu modelu Ocean zcela pozastavila a oznámila plán získat až 150 milionu dolarů prodejem dalších konvertibilních dluhopisů. Navíc má jednat s jedním z velkých výrobců automobilů, kterým má být údajně japonský Nissan, o potenciální investici a partnerství. Je ovšem otázkou, jak moc bude Nissan automobilce ochotný takové záchranné lano hodit. Hodnota akcií společnosti je pouhých 0,13 dolaru, konstantně klesá už od dubna roku 2022.