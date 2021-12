Netflix se u nové řady Zaklínače, nejsledovanějšího titulu služby hned den po premiéře, pokusil o marvelovský kousek s lákadlem vnořeným do titulků. Chvíli poté, co skončí poslední díl série, totiž diváci dostanou upoutávku na chystaný seriál s názvem The Witcher: Blood Origin. Ten nás zavede do doby více než tisíc let před érou Geralta z Rivie, kdy vznikl vůbec první lidský mutant rodu zaklínačů.

Už týden po uvedení televizního Zaklínače před dvěma lety bylo jasné, že jde o obří hit a pokus o vystavění rozsáhlejší franšízy může být jen otázkou času. V polovině loňského roku se tak objevily informace k šestidílné minisérii, která by více prozkoumala dějiny fantazijního světa.

The Witcher: Blood Origin se přesněji zaměří na období 1 200 let před Geraltovým životem, kdy na fantazijním Kontinentu dominovala civilizace elfů. Poté přišli lidé, války a první zaklínači. „Vždy mě fascinoval vzestup a pád civilizací a jak vědy, objevy a kultura vzkvétaly těsně před pádem,“ řekl jeden z tvůrců minisérie Declan de Barra. Tvůrci prý své nápady konzultovali přímo s autorem knižních předloh Andrzejem Sapkowským.

Více než tisíc let před Geraltovou dobou Kontinentu vládli elfové Foto: Kevin Baker/Netflix

První teaser Blood Origin, zatím dostupný jen na konci druhé řady Zaklínače na Netflixu (nebo v neautorizovaných kopiích na YouTube), ukazuje další detaily. V jeho čele je trojice elfů Scian, Fjall a Éile, které ztvárnili Michelle Yeoh, Laurence O’Fuarain a Sophia Brown. Všichni cestují napříč divočinou a utkají se s několika skupinami, nejspíš lidských, vojáků. K vidění je ale vzápětí také konflikt mezi samotnými hrdiny s různou historií.

Jak totiž vědí fanoušci Sapkowského i ti, co sledovali vznik nové minisérie, tři elfové jsou z různých klanů. Scian pochází z klanu nomádských rytířů a snaží se získat zpět meč, který byl jejímu lidu ukraden. Fjall je hlavní mužskou postavou, narozenou do klanu válečníků oddaných ochraně krále – on sám ale slib věrnosti vládci poruší a vydává se na cestu za pomstou. Podobnou linii, jen z trochu jiného úhlu, pak následuje také Éile.

Ze zveřejněné upoutávky se například zdá, že příběh pádu elfské civilizace a velkých proměn se bude odehrávat v poměrně komorním uspořádání. Na druhou stranu, natáčení minisérie skončilo teprve před měsícem, takže u naprosté většiny vizuálně složitějších scén nejspíš není dokončená postprodukce.

Showrunnerka Zaklínače Lauren Schmidt Hissrich, která dohlíží také na Blood Origin, k estetice novinky nedávno poskytla několik komentářů. V rozhovoru pro server Tech Radar řekla: „Myslím, že diváky překvapí, jak to vypadá. Od začátku jsme měli jasný přístup, kdy jsme nechtěli vytvořit jen další větev typického středověkého fantasy. Takže jsme se ptali, jak náš svět znovu vynalézt?“

První zaklínač vznikl více než tisíc let před Geraltem z Rivie Foto: Jay Maidment/Netflix

Blood Origin má tak ve výsledku působit paradoxně moderněji než mnohem později se odehrávající Zaklínač. Minisérie se ostatně má odehrávat v době vrcholu technologického pokroku před Konjunkcí sfér, kataklysmickou událostí, jež ovlivnila celé multiverzum, ve kterém se Sapkowského vyprávění odehrává. Jeho následkem bylo na Kontinentu uvězněno jak mnoho nadpřirozených stvoření z jiných vesmírů, tak lidé.

Chystaná novinka má tak z hlediska vyprávění velké ambice. Chce ukázat rozvinutý svět před Konjunkcí sfér, samotné kataklysma i počátky nové éry, kdy vznikli první zaklínači a Kontinent postupně ovládli lidé. Diváci se také dozví, jakou roli při vzniku nájemných zabijáků cizích monster hráli samotní elfové. The Witcher: Blood Origin má vyjít někdy příští rok. Do té doby jistě desítky milionů diváků zhlédnou druhou řadu Zaklínače, prozatím se těšící ještě výrazně lepšímu přijetí než ta první.