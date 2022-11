Druhý Black Panther hlásí rekordní příjmy. Pokračuje v otevírání Hollywoodu novým příběhům

Když v roce 2018 vyšel film Black Panther, nebyl to jen další superhrdinský titul Marvelu, ale kulturní fenomén. První blockbuster s převážně černošským obsazením i tematikou si získal přízeň kritiky i diváků a drží se na čtrnáctém místě mezi nejvýdělečnějšími filmy všech dob. Před víkendem do kin vstoupilo vysoce očekávané pokračování, které dosáhlo na druhou nejlepší premiéru roku a pokořilo skoro deset let starý rekord.

Black Panther: Wakanda nechť žije se vrací do fiktivního afrického království Wakanda, které se po smrti krále T’Chally snaží udržet stabilitu a bránit vnějším vlivům prahnoucím po extrémně vzácném materiálu jménem vibranium. Když se Spojené státy pokusí vzít věci do svých rukou hledáním vibrania pod mořem, rozpoutají konflikt s královstvím Talokan, dosud skrytým v hlubinách.

Nový film za první tři dny od premiéry vydělal celosvětově 331 milionů dolarů – v přepočtu 7,8 miliardy korun. Sice se mu nepodařilo dorovnat úspěch prvního filmu, který dosáhl až na 361 milionů, ten ale těžil z prodlouženého víkendu na svém domácím trhu a vyšel v mnohem stabilnějším ekonomickém období.

Marvel svojí novinkou navíc znovu demonstruje, že je na zcela jiné úrovni než konkurence. Za první víkend totiž vydělal skoro stejný obnos jako nedávno uvedený Black Adam s hvězdným Dwaynem Johnsonem za tři týdny.

Foto: Falcon Scéna z filmu Black Panther: Wakanda nechť žije

Nový Black Panther tím definitivně ukončil několik měsíců se táhnoucí období, kdy se příjmy kin drobily mezi řadu menších titulů a dosahovaly nízkých čísel i ve srovnání s uplynulými dvěma pandemickými roky.

Na domácím severoamerickém trhu přitom film s příjmem 181 milionů dolarů pokořil rekord nejlepší listopadové premiéry. Ten předtím náležel snímku Hunger Games: Vražedná pomsta z roku 2013, který za premiérové tři dny vydělal 158 milionů. Pro letošní rok si pak Wakanda nechť žije zajistil druhý nejsilnější start – prvenství náleží jiné marvelovce, jmenovitě Doctoru Strangeovi v mnohovesmíru šílenství.

Při pohledu na česká čísla tentokrát superhrdinové naopak žádný zásadní hit nepřinesli. Už původní Black Panther u nás tolik zájmu nevzbudil a ani ten nový se se 79 tisíci diváky za víkend ani neblíží populární komedii Vyšehrad: Fylm s 173tisícovým publikem. Výrazně větší zájem při svém uvedení letos v Česku přitáhli také Jan Žižka, Thor: Láska jako hrom, Top Gun: Maverick, Jurský svět: Nadvláda a pár dalších.

Opakovaný úspěch Black Panthera není významný jen z hlediska byznysu, ale také pro typy příběhů, jaké se mohou v mainstreamu objevovat. První snímek byl díky převážně černošskému obsazení i zaměření na témata kolonialismu v prostředí dnešní obecné kultury přelomový. Druhý v těchto ohledech nepřináší výraznější posun, ale třeba mezi hlavními hrdiny jsou z velké části ženy, což stále není standardem.

Foto: Falcon Podmořský národ Talokan

Například jedním z důvodů, proč se tak dlouho čekalo na film přímo o superhrdince Black Widow, byl údajný nedostatečný zájem o ženské postavy v hlavních rolích komiksových adaptací. Tuto bariéru jako první prorazila Wonder Woman v roce 2017, o dva roky později následovala finančně ještě úspěšnější Captain Marvel. Oba filmy v mainstreamu v zásadě znovu dokázaly to, co už v 80. letech Vetřelci.

Snímek s podtitulem Wakanda nechť žije bude pravděpodobně významnější společensky než umělecky, dostalo se mu ale veskrze dobrého přijetí. Kritika přitom ocenila zejména způsob, jakým se tvůrci vyrovnali s tragickou smrtí představitele hlavní role Chadwicka Bosemana, když témata ztráty a truchlení vetkali hluboko do děje. Paralelně s tím jde také opět o velkou podívanou, která značnou část diváků přitáhla do dražších kin IMAX. Naopak problémy se objevily v rovině vyprávění, které se snaží obsáhnout příliš mnoho podzápletek a sledovat příliš mnoho postav.

Jelikož se v následujících týdnech do kin žádný další blockbuster nechystá, Black Panther bude příjmům nejspíš dominovat až do poloviny prosince. Tou dobou vyjde Avatar: The Way of Water. Vzhledem k tomu, že jde o pokračování nejvýdělečnějšího filmu všech dob, jsou u něj očekávání zase na jiné úrovni.