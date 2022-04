Fotbalový fanfarón Lavi přišel, viděl, vojel a zvítězil. Vyšehrad přitáhl do kin statisíce lidí

V roce 2016 zafungoval komediální seriál o namachrovaném, nadrženém a ne moc chytrém fotbalistovi Juliovi „Lavi“ Lavickém jako bomba. Internetová televize Obbod se s Vyšehradem přesně trefila do poptávky po nekorektní satiře. Stanice, která chtěla být českým Netflixem, už sice neexistuje, její odkaz ale svým způsobem ano – před velikonočním víkendem vstoupil do kin snímek Vyšehrad: Fylm a přilákal do sedaček tolik lidí jako rodinné blockbustery Anděl páně 2 a Ženy v běhu.

Právě tyto tři snímky nyní tvoří top 3 českých filmů za posledních deset let s nejvyšší návštěvností po prvním promítacím víkendu: na Anděla páně 2 přišlo na konci roku 2019 188 tisíc diváků, na komedii Ženy v běhu jich pak v témže roce dorazilo 178 tisíc. Vyšehrad je těsně za nimi, přes víkend ho v kinech vidělo 173 tisíc diváků, za celé Velikonoce to pak bylo velmi slušných 204 tisíc lidí. Tržby se po pár dnech přehouply přes 30 milionů korun.

„Jedná se o ne úplně běžné číslo nejen po covidovém období. Z českých filmů nad hranici sto tisíc za první víkend dosáhly od začátku pandemie jen snímky Zátopek, který vidělo 108 tisíc lidí v srpnu 2021, a Karel se 105 tisíci v říjnu 2021. Vyšehrad: Fylm se ale může poměřovat dokonce i se zahraničními tituly, kdy jen Spider-Man: Bez domova dosáhl v prosinci 2021 na necelých 180 tisíc během prvního víkendu. Všechny ostatní snímky od nového Jamese Bonda až po Venoma 2 zůstávají daleko za tímto číslem,“ pochlubila se Jana Šafářová z distribuční společnosti Bioscop.

Snímek s podtitulem Přišel, viděl, vojel vznikl už v covidovém roce 2020 a do kin měl nastoupit loni, kvůli pandemii se ale premiéra odsunula a minulý rok na plátno zamířil jen filmový sestřih poskládaný ze seriálové předlohy. Snímek, který je v kinosálech k vidění nyní, už je ale plnohodnotným dílem s novým příběhem. Dobrému přijetí pomáhají pozitivní recenze, které zmiňují kompaktní a vtipný, byť nenáročně poskládaný scénář. Hodnocení na ČSFD ukazuje 78 procent.

Hlavní hrdina Julius „Lavi“ Lavický je sice nadaný fotbalista, jenže svým rozháraným životním stylem vyplněným víc večírky, alkoholem, drogami a sexem než tréninkem se připraví o dobře rozjetou kariéru v předním klubu a zamíří do vyšehradského celku ve třetí lize. A tam se chová jako… prostě jako Lavi. Pro větší názornost by mohlo stačit, jak by asi vypadalo, kdyby se do některého týmu z nižších soutěží dostal někdo jako David Limberský, který byl volným předobrazem pro tvůrce Vyšehradu.

Klíčovou postavou seriálu i filmu je herec, producent a režisér v jedné osobě Jakub Štáfek, sám bývalý fotbalista a aktuálně také úspěšný zápasník MMA. Jím spoluvlastněná společnost je i producentem filmu, firma se jmenuje stylově Gangbang Production. Gangbang je v angličtině neformální výraz pro skupinovou soulož, což je druh činnosti, který má Lavi ve velké oblibě.

Zatímco Vyšehrad se stal svým způsobem fenoménem, internetová televize Obbod, která jej v roce 2016 uvedla na trh, už skoro dva roky neexistuje. Založil ji a financoval podnikatel Kamil Ouška, který vydělal desítky milionů prodejem energetické společnosti 3E v roce 2015 do rukou Bohemia Energy Jiřího Písaříka. Jeho plánem bylo vybudovat lokální odpověď Netflixu, nepodařilo se mu ale získat dostatek předplatitelů. Vyšehrad ale nebyl jediným výrazným počinem Obbodu, kromě něj přišel i se seriálem Lajna z hokejového prostředí, který nakonec převzala televize Seznamu.

Úspěch Vyšehradu má svůj předobraz v jiném televizním komediálním seriálu a následném filmu s fotbalovou tematikou – v Okresním přeboru. Ten měl v kinech premiéru přesně před deseti lety, za první víkend na něj přišlo 115 tisíc diváků, takže také patří do top 10 nejúspěšnějších českých filmů poslední dekády.