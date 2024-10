Druhý Gladiátor je shakespearovský velkofilm se skvělou vizuální stránkou, říkají první reakce

Uložit 0

Ridley Scott patří mezi nejobdivuhodnější žijící režiséry jak díky svým starším filmům, tak tempem, s jakým i po osmdesátce točí jeden velký projekt za druhým. Je to už nicméně několik let, co jeho novinka zaznamenala opravdu velký úspěch – Vetřelec: Covenant měl rozporuplné reakce, Poslední souboj finančně propadl, Napoleona kritika i diváci přijali jen vlažně. Za měsíc se ale do kin chystá jeho očekávaný Gladiátor II, který se podle prvních reakcí opět posadí do čela Hollywoodu.

Mnozí jsou přesvědčení, že Gladiátor pokračování nepotřebuje, ba že dokonce nedává smysl, vždyť hlavní postava na konci filmu zemřela. V Hollywoodu nicméně po více než dvou dekádách našli cestu, jak příběh pomsty v kontextu upadající společnosti antického Říma vrátit na velké plátno. Zahrnovalo to řadu proměn konceptu, zamítnutý fantaskní scénář hudebníka Nicka Cavea nebo investici podle odhadů až 300 milionů dolarů.

Pokračování jednoho z nejvychvalovanějších historických velkofilmů vůbec se odehrává pár desítek let po něm. Sestra zabitého císaře Commoda a přítelkyně gladiátora Maxima Lucilla (Leslie Nielsen) se v obavách rozhodne svého syna Lucia Vera poslat daleko od dvora, do severoafirckého království Numidie. Lucius (Paul Mescal) zde dospěje a založí rodinu, jednoho dne ale oblast přijdou dobýt Římané v čele s generálem Markem Acaciem (Pedro Pascal). Hrdina se stane nejdřív zajatcem, pak gladiátorem a chce se pomstít.

Nový snímek si přiznaně bere mnohé z toho původního, má ale tyto motivy dále rozvíjet a představit nové. Gladiátor II se má zabývat korupcí a všeobecným morálním úpadkem v nejvyšších kruzích římské společnosti. V centru děje ale má stát Luciova cesta za pomstou vůči Marku Acaciovi, který zosobňuje vše, co hrdina nesnáší.

Reakce z první speciální projekce uspořádané studiem Paramount jsou z většiny pozitivní až nadšené. Například redaktorka podcastu Offscreen Central Jillian Chilingerian snímek označila za „absolutní úspěch“ a dodala: „Ridley Scott vás staví do děje v aréně, v němž jde o dědictví a čest, a přidává na míře krve, bitev a bicepsů pro něco lahodně filmového a machiavelistického.“ Jinde film označila za Hamleta v římské politické opeře.

Také Griffin Schiller z podcastu FilmSpeak v souvislosti s novinkou zmiňuje shakespearovské kvality a mluví o velkolepém příběhu o naději, zbytečnosti a moci v upadajícím systému. „Denzel Washington předvádí strhující, machiavelistický výkon,“ dodává. Washington v novém Gladiátorovi ztvárnil Macrina, obchodníka se zbraněmi a majitele celé armády gladiátorů, jenž chce Lucia využít pro posílení své moci v Římě.

Nadšení přišlo také z řad známého serveru The Wrap, který pokrývá zábavní průmysl. Drew Taylor poznamenal, že vše ve filmu funguje tak, jak má, a že představuje velkoprodukci ojedinělého formátu, jaké zvládá jen Ridley Scott. Gladiátora II zároveň přirovnal k Top Gunu: Maverick v tom, jak přivolává minulost a zároveň přináší něco nového.

Nejkritičtější pohled nabídl šéfredaktor serveru Discussing Film Andrew J. Salazar, podle něhož je snímek nevyrovnaný a chybí mu silné emoce, které měl první film. Také on nicméně pochválil hlavní herecké obsazení, Scottovu režii a vizuální stránku.

Prozatímní reakce je samozřejmě třeba brát s rezervou – studio si na uzavřenou projekci pozvalo lidi, které chtělo, a ti mohou v důsledku toho cítit jistou motivaci k sebecenzuře. Na komplexnější vyhodnocení proto bude třeba počkat až na dobu blíže premiéře, která proběhne 15. listopadu (potažmo 14. listopadu v Česku). Mezi hodnotícími se ovšem objevují také pozitivní reakce novinářů píšících pro uznávané filmové weby.