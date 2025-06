Stranger Things, Wednesday, Na nože a další. Netflix ukázal, co chystá, tohle jsou hlavní novinky

Uložit 0

Tudum má být psané vyjádření zvuku, který uvádí každý titul z produkce Netflixu, hlavně je to ale každoroční prezentace, na níž streamovací služba představuje chystané novinky. Letos živé vysílání poprvé proběhlo přímo a výhradně na Netflixu a na ploše dvou hodin toho zaznělo poměrně mnoho. My jsme vybrali to nejdůležitější – například oznámení vydání páté řady Stranger Things, úvod z druhé řady Wednesday nebo první ukázku Frankensteina v pojetí Guillerma del Tora.

Celý letošní rok se pro Netflix nese v duchu velkých vyvrcholení dlouhodobých hitů. Hned v únoru na obrazovky dorazily poslední epizody karate ságy Cobra Kai, koncem dubna následovala závěrečná, pátá řada thrilleru o „milém“ stalkerovi Ty a asi před týdnem se s diváky po osmi letech rozloučil animák Big Mouth. Koncem června se dozvíme, jestli uspěje hrdina snažící se zastavit organizátory strašné Hry na oliheň. Závěr roku pak bude pro řadu diváků extrémně emotivní, vyjde totiž pátá a poslední řada Stranger Things.

Stranger Things

Do městečka Hawkins jsme se naposledy vydali už před třemi lety. Část dospívající party se rozjela začít nový život v Kalifornii, dlouho to ale nevydrželo. Hawkins zasáhla série podivných vražd a hrdinové Dustin, Steve, Max, Nancy a Robin byli samozřejmě u toho. Zjistí, že za vším stojí mocné monstrum Vecna ze světa Upside Down a jedině Jedenáctka ho může zastavit. Ta ovšem o svoji moc přišla, vydává se tak do tajné laboratoře, kde se pokusí nadpřirozené schopnosti získat zpět.

Celé snažení ale uvede do pohybu ještě horší věci, než jakým hrdinové Stranger Things čelili kdykoliv předtím. Rok po událostech čtvrté řady se svět lidí a Upside Down začnou prolínat. Hawkins se ocitne pod vojenskou kontrolou, Jedenáctka se před vládními orgány musí schovávat a Vecna, jehož plán ohrožuje budoucnost světa, někam zmizel.

Tvůrci seriálu, který od premiéry v roce 2016 s každou řadou nabírá větší a větší měřítko, v tomto trendu slibují pokračovat. Délky epizod čtvrté série nešly pod hodinu, většinou se pohybovaly kolem 80 minut a závěr se dokonce rozprostřel na ploše dvou a půl hodin. Pátá série má v zásadě sestávat z osmi celovečerních filmů, z nichž pár režíroval i Frank Darabont stojící za Vykoupením z věznice Shawshank. Čtyři epizody vyjdou 26. listopadu, další tři pak o měsíc později, 25. prosince. Závěr Stranger Things budeme sledovat na Silvestra.

Hra na oliheň

Konec roku bude pro diváky Netflixu skutečně velký, velmi zajímavé věci nás ale čekají už za několik týdnů – 27. června na streamovací službu dorazí třetí řada Hry na oliheň, která přímo naváže na poněkud frustrující cliffhanger z konce loňského roku. Songu Ki-hunovi neboli hráči 456 se plán na přerušení her o peníze a život prakticky rozpadl před očima a navíc za svůj pokus zaplatil hroznou cenu. Jak ale ukazuje nový trailer, soutěž bude pokračovat, jako by se nic nestalo.

Wednesday

Zásadní změny naopak nastaly v životě Wednesday Addamsové. Nejen že ji prázdninové dobrodružství zavedlo do doupěte sériového vraha jako možnou další oběť, ale pečlivým tréninkem a vzděláním rozvinula svoje nadpřirozené mentální schopnosti. V prvních šesti minutách druhé řady Wednesday, které Netflix zveřejnil, sledujeme hrdinčino vyšetřování. Vraha najde snadněji než jakýkoliv detektiv nebo fanoušek true crime a samozřejmě se místo na policii vydá do jeho domu.

Hlavní nástrahy budou dívku s alergií na barvy nicméně čekat v Akademii Nevermore. Jak sama řekla, ví, kde jsou pohřbená těla, teprve ovšem bude muset odhalit, jak a proč skončila pod zemí. Opět u toho byl režisér Tim Burton, jenž měl na starosti natočení poloviny druhé série, a tentokrát se máme těšit na méně mladických romancí a více hororového vyprávění. Uvidíme 6. srpna a 3. září.

Frankenstein

Chtělo by se ptát, jestli by Wednesday více neslušelo uvedení kolem Halloweenu, tahle doba ale bude patřit nejspíš Guillermu del Torovi. V listopadu totiž režisérovi Faunova labyrintu a Tváře vody vyjde novinka Frankenstein, první přímá adaptace klasického románu za více než dvacet let. První ukázka slibuje vizuálně vytříbené zpracování, které by vyniklo v kině lépe než na obrazovce, i v menším formátu ale nabídne pohlcující atmosféru. Frankensteina ztvárnil Oscar Isaac, jeho monstrum dostalo tvář Jacoba Elordiho a po jejich boku uvidíme také Christopha Waltze nebo Miu Goth.

Na nože: Probuzení mrtvého muže

Asi měsíc po šíleném vědci se na obrazovky vrátí možná ne šílený, ale přinejmenším excentrický detektiv Benoit Blanc – 12. prosince vyjde třetí film ze série Na nože s podtitulem Probuzení mrtvého muže. Na bližší informace ohledně zápletky nebo plnohodnotný trailer si budeme muset ještě počkat, novinka má ale mít temnější vyznění a samozřejmě má jít o Blancův dosud nejnáročnější případ. Vedle navrátivšího se Daniela Craiga uvidíme hvězdy jako Milu Kunisovou, Jeremyho Rennera, Glenn Closeovou nebo Joshe Brolina.

Mezi další z nejzajímavějších oznámení letošního Tudum patří například trailer pokračování golfové komedie Adama Sandlera Rivalové, která vyšla už v roce 1996. Pozornosti se skrz představení nové postavy dostalo i povedené hrané adaptaci anime One Piece – druhou řadu uvidíme příští rok. I ten započne ve velkém stylu, 16. ledna má totiž vyjít kriminální thriller Matta Damona a Bena Afflecka The Rip.