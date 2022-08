Druhý Joker vyjde za dva roky. Má to být muzikál, ale s násilím jako z Mechanického pomeranče

Pokračování Jokera má zelenou a začínají se objevovat detaily o jeho pojetí. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém a televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Jokera nebylo snadné dostat na plátna, stal se z něj ale masivní hit s příjmy přes miliardu dolarů a začalo se mluvit o pokračování. To bylo nedávno schváleno a teď přišlo oficiální potvrzení návratu Joaquina Phoenixe v hlavní roli i obsazení Lady Gaga, nejspíš do role Harley Quinn. Už dříve se objevily také jiné detaily, například název filmu Joker: Folie à Deux.

Zatím není jasné, jestli je to jen pracovní, nebo finální název, podtitul nicméně alespoň vágně naznačuje směřování filmu. Jak je známo, první Joker končil vzpourou v Gothamu vyvolanou nefunkčním systémem, sociálními rozdíly a ignorováním chudých lidí s mentálními problémy.

„Folie à Deux“ je přitom odborným označením pro hromadnou psychózu, kdy několik lidí podléhá stejným bludům či halucinacím. Jelikož ovšem „deux“ ve francouzštině znamená „dva“, tedy „šílenství dvou“, podtitul může odkazovat na vztah Jokera a Harley Quinn.

Zatím největším překvapením byla informace od anonymních zdrojů serveru The Hollywood Reporter, že má nový film obsahovat prvky muzikálu, což v zásadě potvrzuje i krátký oficiální klip. K tomu se nedávno přidaly další detaily o scénáři. Nejmenovaný zdroj serveru World of Reel například tvrdí, že Lady Gaga nebude hrát Harley Quinn (jméno její postavy zatím nebylo oficiálně zveřejněno), ale jinou ženu ve vztahu s Jokerem.

Snímek má být prý extrémně brutální, dalece za hranicemi jakéhokoliv mainstreamového titulu o superhrdinech. Muzikálový aspekt pak má mít mnohem blíže ke scéně znásilnění z úvodu Kubrickova Mechanického pomeranče než ke klasickým muzikálům jako La La Land. Joker: Folie à Deux nově dostal datum uvedení, stanovené na 4. října 2024.

Andor

Star Wars dostávají další hraný seriál, tentokrát sledující počátky odboje proti galaktickému Impériu pět let před událostmi filmu Rogue One: Star Wars Story. Nový trailer opět zdůrazňuje temnější ladění a jasné směřování veškerého dění. To by mohlo znamenat, že se nebude opakovat průměrnost Obi-Wana Kenobiho a Boba Fetta: Zákonu podsvětí. Více zde.

Devotion

Glenn Powell, jeden z hlavních herců Top Gun: Maverick, se objevuje po boku Jonathana Majorse v dalším filmu o letecké jednotce. Tentokrát příběh diváky zavede do doby korejské války na počátku 50. let. Devotion nejspíš nebude chybět zastaralá americká perspektiva s protivníky bez tváří, snímek nicméně láká i na silný příběh hlavní dvojice a letecké scény natáčené se skutečnými veterány z 50. let.

The Banshees of Inisherin

Režisér Martin McDonagh a herci Brendan Gleeson a Colin Farrell se naposledy potkali ve filmu V Bruggách v roce 2008. Jejich novinka se odehrává v Irsku roku 1923, kdy byla v zemi občanská válka. Bojištěm filmu ovšem není fronta, ale odlehlá vesnice. Pádraic (Farrell) a Colm (Gleeson) byli dlouho přáteli, Colm se ale vztah rozhodne najednou ukončit. Situace začne eskalovat, když Colm začne vyhrožovat uříznutím vlastního prstu při každém dalším pokusu o komunikaci ze strany Pádraice.

Cyberpunk: Edgerunners

Nový trailer na desetidílné anime, které doplňuje hru Cyberpunk 2077, je hlasitý, brutální, chaotický – a je těžké ho usledovat. Ukazuje nicméně styl oceňovaných tvůrců anime ze Studia Trigger a v krátkých sekvencích představuje šest hlavních postav. Seriál má sledovat hrdiny z nejnižších sfér kyberpunkové společnosti, kteří se snaží přežít v ulicích města Night City. Vydají se cestou žoldáků stojících na hraně zákona, která je plná násilí a boje s megakorporacemi.

Spider-Man slaví 60 let

Letos v srpnu je to šedesát let od doby, co se na novinových stáncích objevil první komiksový sešit se Spider-Manem. Ačkoliv tehdejší vydavatel Marvelu považoval nápady Stana Leeho na jiné pojetí superhrdiny za velice špatné, pavoučí mladík rozpoutal revoluci. Více zde.

Další film Scorseseho a DiCapria

Nejnovější film Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, velice drahý western Flowers of the Killer Moon natočený pro Apple, nejspíš vyjde až příští rok. Filmaři ale nelení a už posedmé se pomalu pouští do dalšího snímku, opět pro Apple – a dokonce znovu podle faktuální předlohy stejného autora jako Flowers. The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder pojednává o ztroskotancích britské lodě v Brazílii při nahánění Španělů v roce 1742. Po návratu do Spojeného království byli za hrdiny, později se ale začalo ukazovat, že se po ztroskotání mezi přeživšími rozpoutala vzpoura.

Keanu Reeves v seriálu

Ještě jednou Martin Scorsese a Leonardo DiCaprio. Původně chtěli natočit film s názvem The Devil in the White City, po letech pokusů bez úspěchu si ale vezmou roli výkonných producentů projektu, z něhož je nyní minisérie. Keanu Reeves v ní ztvární Daniela H. Burnhama, velice významného architekta, který se na zásadní Světovou výstavu 1893 v Chicagu snaží připravit dokonalou expozici. Chicago ale začne terorizovat vrah. Minisérii produkuje Hulu, zatím se ale neví, kdy by mohla vyjít.

V 89 letech zemřela představitelka Uhury ze Star Treku

Nichelle Nichols svou kariéru v zábavním průmyslu začala jako zpěvačka, pak začala působit v hudebním divadle v Los Angeles a podařilo se jí získat jednu z hlavních rolí v novém sci-fi seriálu Star Trek. Tehdy se stala jednou z prvních Afroameričanek s výraznou rolí v televizi. Postupem času se ale ještě více zapsala do paměti jako představitelka ikonické postavy komunikační důstojnice Nyoty Uhury. Díky tomu se angažovala také jako aktivistka podporující větší diverzitu v NASA a ke kariéře ve vesmírném programu inspirovala mnoho lidí.

Predátor: Kořist

Disney+ | Horor/Akční | 2022 | 99 min. | ČSFD

Reprofoto: 20th Century Studios/YouTube Amber Midhunter jako Nárůst ve filmu Predátor: Kořist

Po několika více či méně (spíše méně) úspěšných pokusech navázat na legendárního Predátora konečně přichází kvalitní pokračování. Tedy vlastně prequel. Predátor: Kořist se totiž odehrává počátkem 18. století, kdy mimozemský lovec zaútočí na osadu původních Američanů. Ti se ale nedají – ani predátorovi, ani osadníkům z Evropy. Nový film představuje nejen neotřelé prostředí, ale také silný příběh hlavní postavy a vzrušující (a krvavé) akční scény.

Sandman

Netflix | Fantasy | 2022 | 1 řada | ČSFD

Foto: Netfilx Seriál Sandman

Netflix přichází s dalším seriálovým blockbusterem, tentokrát adaptujícím oceňovanou komiksovou sérii stejného názvu. Hlavním hrdinou hororově laděného fantasy je pán snů Sandman, jinými jmény Morpheus či Dream, který je v roce 1916 uvězněn v okultním rituálu. Po více než sto letech se konečně osvobodí a pustí se do obnovy království snících, jehož úpadek ovlivnil i svět bdících. Sandman má v komiksu podobně velké jméno jako třeba Watchmen, a seriál, na který dohlížel přímo autor předlohy Neil Gaiman, vypadá velice dobře.

Zkouška

HBO Max | Komedie | 2022 | 6 epizod | ČSFD

Reprofoto: HBO/YouTube Seriál Zkouška

Je před vámi náročná a nevyhnutelná situace, jejíž vyústění si jen stěží představíte. Co kdybyste si ji ale mohli nanečisto natrénovat? Přesně to nabízí Nathan Fielder účastníkům pořadu Zkouška, který je možná dokument, reality show, nebo také naprostá fikce. V každém případě je zábavný, často nepříjemným způsobem. Nabízí ale také zajímavý pohled jak na svého hlavního aktéra posedlého kontrolou a trpícího různými neurózami, tak na hosty, nahlížené s empatií, ne snahou je vždy zesměšnit.

Filmový dobrodruh Karel Zeman

DaFilms | Dokumentární | 2015 | 102 min. | ČSFD

Reprofoto: AČFK/YouTube Dokument Filmový dobrodruh Karel Zeman

Karel Zeman patří mezi nejvýznamnější české filmaře, jehož práce s vyprávěním a vizuálními efekty ohromila a inspirovala Stevena Spielberga i mnoho dalších. Někteří z nich, jako Terry Gilliam nebo Tim Burton, o něm také mluví v dokumentu Filmový dobrodruh Karel Zeman. Snímek dokonce rekonstruuje některé slavné scény ze Zemanových filmů a dovoluje nám tak přímo vidět, jak před téměř sedmdesáti lety vznikaly.

Kratší verze dokumentu je také na Netflixu.

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Nejnenáviděnější chlap na internetu

2. Stranger Things

3. Volejte Saulovi

4. Pán prstenů: Prsteny moci

5. Nepřestávej dýchat

Nejsledovanější filmy:

1. The Gray Man

2. Thor: Láska jako hrom

3. Top Gun: Maverick

4. Zranitelná srdce

5. Všechno, všude, najednou

