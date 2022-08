Star Wars jako špionážní thriller. Disney ukazuje trailer na seriál Andor od tvůrců Rogue One

Mandalorian si jako první hraný seriál ze světa Star Wars diváky získal nečekaným epizodním pojetím, dobrodružstvími sympatického hrdiny z periferie sci-fi ságy a samozřejmě malým Yodou, respektive Groguem. Následující Boba Fett: Zákon podsvětí a Obi-Wan Kenobi ovšem v továrně Disney jakoby ztratily tvář. Na mnoho diváků nepůsobily seriózně, chyběla jim zajímavá zápletka a hlavně autorský styl. Podobná kritika by neměla platit pro novinku z předaleké galaxie Andor. Tvůrci Rogue One v ní totiž přicházejí se špionážním thrillerem.

Seriál pojmenovaný po Cassianu Andorovi, pilotovi a jedné z důležitých postav rané rebelie vůči tyranii galaktického Impéria, se bude odehrávat pět let před Rogue One: Star Wars Story. Má tedy sledovat počátky formování Aliance rebelů, kdy se lidé postupně radikalizovali v reakci na brutální vládu císaře Palpatina. Centrální bude samozřejmě příběh bývalého zloděje a rodícího se revolucionáře Andora. Jak ale ukazuje nový trailer, novinka představí rozsáhlý svět s mnoha postavami a komplexní zápletkou.

Podobně jako v první upoutávce z konce května se nám ani tentokrát mnoho detailů o ději nedostává, nicméně se setkáváme s lidmi v nejvyšších sférách galaktické společnosti, organizátory rebelů i obyčejnými vesničany. Mluví se o infiltraci Impéria a krádeži – plány na Hvězdu smrti ale jejím předmětem nejsou.

V několika záběrech se také objevují obří těžební operace, které zdevastovaly Andorovu domovskou planetu Fest. Ta bude hlavním dějištěm první řady, později totiž hraje roli jednoho z center boje proti Impériu. Jiné scény zase ukazují Mon Mothmu, senátorku, jež se později stane jednou z lídryň rebelů.

Obecněji trailer zprostředkovává všeobecný neklid a naturalističtější atmosféru, než na jakou jsou diváci Star Wars zvyklí. Hned na začátku z perspektivy spíš chudých obyvatel sledujeme přílet masivního křižníku, který nepůsobí jako každodenní událost, ale jako příchod mocných vetřelců. Jedni mají zbraně vyrobené pro seriál z kalašnikovů, druzí mezihvězdné bitevní lodě.

Zatímco Rogue One ukázalo cestu k jednomu z nejzásadnějších úspěchů rebelů, Andor se odehrává v temné době, kdy přesvědčení bylo silné, ale oslabovaly ho neustálé porážky ze strany Impéria. Také s titulním hrdinou se prý setkáme v ne zrovna nejlepším mentálním rozpoložení.

„My už víme, co Cassian dokáže, uvidíme ho ale v době, kdy to ještě neví on sám,“ cituje Variety Diega Lunu, představitele Cassiana Andora. „Potkáme ho v době, kdy má těžký život plný temnoty. V tom je to zajímavé, protože tenhle obyčejný chlap se najednou musí stát součástí něčeho většího,“ popsal Luna. Tony Gilroy, tvůrce seriálu stojící za scénářem Rogue One nebo i bourneovské trilogie, pak k hlavní postavě pro Vanity Fair řekl: „Vzpouzí se revoluci, je cynický a ztracený.“

Andor měl na streamovací službě Disney+ vyjít už koncem srpna, premiéra se ale přesunula na 21. září. První řada bude mít 12 epizod, zdaleka nejvíce ze všech hraných seriálů Star Wars, a pokryje pouze první rok vývoje Aliance rebelů. Už potvrzená druhá řada se pak má zaměřit na zbylé čtyři roky mezi dějem Andora a Rogue One.

Vedle toho Disney chystá celou řadu dalších projektů ze světa Star Wars. V únoru příštího roku má vyjít třetí řada Mandaloriana, následovat bude spin-off Ahsoka o stejnojmenné bojovnici. Někdy později se pak očekává seriál Skeleton Crew. Pracuje se také na Landovi a The Acolyte, zasazeném do doby sta let před hlavní filmovou sérií.