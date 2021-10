Velkolepé sci-fi Duna, které se právě promítá v kinech, představuje jen první polovinu podstatně rozsáhlejšího projektu. Režisér Denis Villeneuve (a spolu s ním mnoho čtenářů) rozhodl, že jedině tak lze knižní předlohu Franka Herberta důstojně převést na plátno. Ačkoliv se dlouho diskutovalo, zda se skutečně dočkáme obou filmů, teď jsou obavy u konce. Natočení druhého snímku bylo oficiálně schváleno. Do kin má podle informací magazínu Deadline vstoupit 20. října 2023.

Na Twitteru to dnes společně oznámily společnosti Legendary Entertainment a Warner Bros., z nichž jedna má na starosti produkční, druhá distribuční část filmové Duny. „Tohle je jen začátek… Děkujeme těm, kteří Dunu už zažili, i těm, kteří se na to chystají v následujících dnech a týdnech. Jsme nadšení, že můžeme v cestě pokračovat,“ napsalo na Twitteru Legendary Entertainment.

Původním Villeneuovým záměrem bylo oba filmy natočit zároveň, stejně jako to v tehdy bezprecedentním případě udělal Peter Jackson s trilogií Pána prstenů. Z blíže nespecifikovaných důvodů ale bylo místo toho rozhodnuto, že se zpracuje jen první z nich s tím, že vznik pokračování bude podmíněn jeho úspěchem. Už dříve nicméně režisér řekl, že jsou z Duny ve studiu nadšení a zaříznutí druhého filmu by vyžadovalo opravdu špatné příjmy.

Přestože Duna patřila k nejočekávanějším titulům letošního (i loňského) roku, nějakou dobu to vypadalo, že takový scénář není zcela nemožný. Kvůli pandemii se totiž Warner Bros. rozhodlo snímek vydat zároveň na plátnech i na streamovací službě HBO Max, což by mohlo příjmům z kin výrazně ublížit. Villeneuve dokonce napsal ostrou kritiku, podle níž firma Dunu možná pohřbila.

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We’re excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021