Důvěru těžko získáváme a lehce ztrácíme. Firmy si ji často samy podkopávají, říká terapeut

Říká se, že důvěra je něco, co se těžko získává, ale lehce ztrácí. Může to znít jako klišé, nicméně to platí nejen v osobním životě, ale také v práci. Vždy se každopádně důvěra odvíjí od upřímné komunikace. „Firmy se teď po covidu vracejí do kanceláří a ne vždy to zaměstnancům správně vysvětlují. Přitom to podkopává důvěru pracovníků,“ uvádí příklad v dalším dílu podcastu Od 9 do 5 Milan Pavlíček, HR manažer firmy Nano Energies a psychoterapeut v Alpha Human Service.

Byť je zásadní v osobním i pracovním životě, ve firmách byla důvěra podle něj někdy až na druhém místě. „Když někoho ve firmě nabírám, přijímám ho podle jeho kvalifikací, což ale není celý příběh,“ myslí si. „Poslední dva roky ukázaly, jak je osobní důvěra pro firmy důležitá. Jak ta manažerů, že jejich svěřenci zvládnou nějakou výzvu, tak ta řadových zaměstnanců, kteří doufají, že je v krizi jejich nadřízení podrží,“ vysvětluje Pavlíček.

Důvěra podle něj souvisí s určitou mírou nebezpečí. „Ostatním věříme s určitým rizikem, že zvládnou to, co od nich chceme. Důvěra se velmi těžko získává, ale lehce ztrácí," vysvětluje. Každá firma přitom podle něj důvěru definuje jinak. „Odvíjí se to od toho, jak to vnímá vedení té společnosti," dodává Pavlíček.

„Důvěra je určitou formou blízkosti. Pokud si lidé věří v pracovních věcech, sblíží se nakonec i lidsky,“ říká Pavlíček. „To umí úspěšné firmy. Osobní blízkost navíc pomáhá manažerům poznat hranice jednotlivých zaměstnanců,“ pokračuje.

Na druhou stranu ale není možné, aby si věřili všichni lidé navzájem. „Souvisí to totiž s naší sebedůvěrou a s našimi osobními hodnotami. A protože jsme každý nastavený jinak, někomu budeme přirozeně věřit více a někomu méně,“ říká Pavlíček a poznamenává, že pokud chceme mít s kolegy dobré vztahy, musíme si najít cestu i k lidem, u kterých máme s důvěrou z nějakého důvodu problém.

„Je to i o duševním zdravím. Lidem totiž věříme víc, když jsme psychicky v pohodě. Lépe pak ustojíme i případné zklamání. Pokud v duševní pohodě nejsme, začnou se objevovat trhliny,“ uvádí Pavlíček a dodává, že takový stav je nebezpečný. Tam, kde není důvěra, totiž podle něj nastupují strach, obavy a úzkost.

Jak tedy důvěru ve firmě budovat? Podle Pavlíčka vše začíná otevřenou a upřímnou komunikací. „Důležité je dát si jako manažer práci s vysvětlováním důvodů, proč jsem se rozhodl udělat nějaký krok, který lidem nemusí dávat smysl. Když pak od vedení neslyší žádné odůvodnění, podkopává to jejich důvěru v manažery,“ říká Pavlíček.

Stejně tak otevřenost podle něj pomáhá, když člověk cítí, že něčí důvěru zradil. „Je třeba přiznat, že se mi něco nepovedlo. Jsme lidé a děláme chyby,“ uvádí Pavlíček. Že člověk důvěru ztrácí, to pozná na ostatních docela snadno, myslí si. „Ostatní se mnou nebudou chtít tolik mluvit, nebudou se mnou už chtít chodit na oběd a budou uhýbat pohledem,“ vysvětluje Pavlíček.

