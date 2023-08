Dva ajťáci založili startup na tom, že se starají o hroby. Lidem za to ty peníze stojí, říkají

V lednu letošního roku podnikli David Pelán a Ondřej Buček neobvyklou cestu. Ne ale délkou – zamířili jen kousek za Brno, kde oba bydlí –, nýbrž lokalitou, kde pak část dne trávili. Na hřbitově našli správné místo, odhrabali sníh, odklidili nánosy a prostor kolem hrobu vyčistili. A pak to vše vyfotili. Potřebovali klientovi poslat svoji práci, aby bylo jasné, že hrob zůstane upravený. Přesně tak, jak si objednal.

„Udělali jsme to podle svého nejlepšího svědomí, ale nebylo to úplně podle našich představ. A tak nás trochu překvapilo, že se z klienta stal pravidelný zákazník,“ říká s nadsázkou Pelán, který mimo jiné prošel i naší Startup Academy.

Oba dva jsou z IT prostředí: Pelán je produktový designér, Buček student a programátor. Pelán ale kdysi potřeboval upravit hrob blízkého zesnulého člověka a zjistil, že s takovou službou je problém. Dali dohromady svoji odbornost, vytvořili pro sebe IT platformu, ve které spravují brigádníky a požadované služby péče o hroby. A projekt nazvali AndelskeSluzby.cz.

Podstatou Andělských služeb jsou úklidy hrobů, pletí plevele kolem nich nebo jejich výzdoba. Jde o projekt, který odstartovali právě na začátku letoška a u kterého cílí na zejména starší zákazníky, což nemusí být nutně vždy byznysově úplně ideální. Jsou to zpravidla lidé, kteří se obecně popisují jako ti, jež šetří.

Současně jim ale záleží na tom, jak vypadá místo, kde jsou uložení jejich blízcí. Ovšem hroby vyžadují pravidelnou péči. Pokud je lidé neopečovávají, zarostou plevelem a působí opuštěně. Ve chvíli, kdy lidé bydlí desítky kilometrů daleko, ale pravidelné dojíždění mnohdy není možné.

Pro takové služby tak prý šetření neplatí. „Jsou to i tisícikorunové částky. Máme zákazníky, kteří si předplatili péči třeba na dva roky dopředu. Chtějí mít jistotu, že je o hroby postaráno,“ říká Pelán.

První výjezd Pelána a Bučka byl náhoda. Od začátku věděli, že si na práci najmou výpomoc, zároveň ale spustili služby se slibem splnit zadání do čtrnácti dnů po celé republice a na první objednávky to ještě nestihli.

Teď spolupracují s několika desítkami lidí, kteří si prý mimochodem pochvalují, že jde o práci na čerstvém vzduchu, podobnou například zahradničení. A desítky hrobů také obhospodařují. Mají asi sedmdesát platících zákazníků ze všech koutů Česka a věří, že je oslovují především tím, že služby pro ně můžou uzpůsobit na míru.

Pro Pelána nejde o první projekt. Dřív přišel s plánem vytvořit hodnocení městských částí takovým způsobem, že by lidé, kteří se do daného místa chtějí přestěhovat, věděli, co můžou v lokalitě očekávat.

S tímto projektem se také přihlásil do naší Startup Academy, kde ho rozvíjel. Nakonec se však rozhodl ho zrušit. „Hodně jsme řešili škálování a uživatele, nevěděli jsme, jak přijít s dokonalým produktem a přitom neutratit bambilion. Řadu věcí jsem pochopil, mentoring i networking mě ohromně posunul. Bez toho bych s aktuálním startupem nebyl tam, kde jsem,“ popisuje.

Andělské služby nejsou jediné, které si všimly, že lidé mají o takovou službu zájem. S cílem vydělávat i poskytnout nutné služby svým obyvatelům ji nabízejí firmy, jednotlivci i třeba města. „Pokud jde o větší místo. Na těch malých už je to problém. A neposkytují takové služby třeba v zimě, natož ty na míru,“ říká Pelán.

Lidé totiž obvykle preferují péči o hroby blízkých na velké svátky, jako jsou Velikonoce a Dušičky, ale rádi by také, aby se o tato místa někdo postaral na narozeniny zesnulých.

Právě blížící se Dušičky očekávají zakladatelé s velkými předpoklady. Podle jejich konkurence totiž prý za jeden měsíc obvykle lidé v oboru získají tolik objednávek jako během celého zbytku roku. Mladí ajťáci věří, že do konce letoška obslouží stovky zákazníků, v roce příštím už tisíce.

Celkově však mají ještě ambicióznější plány: rádi by prý změnili tristní stav mnoha hřbitovů v České republice a přiblížili úroveň péče o hroby třeba té v Polsku.