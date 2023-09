Všechno nejlepší, Google! Nejpopulárnější webový vyhledávač na světě slaví čtvrt století své existence. Těžko si bez něj představit nejen kancelářskou práci, ale i zábavu a život obecně. Ať už hledáte program kina, trasu na výlet, návod pro obskurní videohru z devadesátých let, nebo třeba šaty Jennifer Lopez, odpověď má Google.

Google slaví narozeniny. Ale kdy přesně? Oficiální verze zní, že vznikl 27. září roku 1998. Coby firma ale byl do rejstříku zanesen už 4. září téhož roku. A doména google.com? Tak tu zakladatelé Larry Page a Sergey Brin zaregistrovali dokonce o rok dříve. Do té doby byste jejich vyhledávání, bez kterého si dnes nedokážeme představit svět, našli na univerzitní doméně google.stanford.edu.

Právě na Stanfordově univerzitě totiž Page a Brin studovali a jejich výzkum – zaměřený mimo jiné na indexaci a vyhledávání informací na internetu – je dovedl až ke stvoření vlastního webového vyhledávače. Mezi kandidáty na narozeniny tak klidně přidejte i srpen 1996, kdy vznikla první verze Googlu. Tehdy ještě s výrazným přispěním Scotta Hassana, ten se ale do historie po boku Page a Brina tolik nezapsal. Projekt opustil ještě před tím, než se z Googlu stala firma.

Počátky Googlu ale samozřejmě nebyly ani trochu gigantické. Firma jménem Google totiž vznikla v garáži. Dokonce ani ne v garáži jednoho ze zakladatelů, ale u Susan Wojcické (která pak v Googlu zastávala vedoucí pozice a donedávna byla šéfkou YouTubu). A proč se Google jmenuje Google, to snad ani netřeba připomínat. Ale kdyby snad přece – googol je číslo jedna následované sto nulami. A z googolu se prostě udělal hezčeji znějící i vypadající Google. Protože nový nástroj měl přinést přístup k tak obrovskému objemu informací.

To se Googlu povedlo. Už v počátcích sklízel uznání za poskytování rychlých a relevantních výsledků, za jednoduchý design či méně vtíravou a jen textovou reklamu. Což v době přeplácaných webových portálů jako Yahoo nebo Altavista (vzpomínáte?) rozhodně nebylo pravidlem. Firma z garáže v kalifornském Menlo Parku rapidně rostla a několikrát se přestěhovala, než zaparkovala v taktéž kalifornském Mountain View. Tam byste její sídlo našli i dnes. Nese název Googleplex. To je také slovní hříčka, googolplex je totiž jednička následovaná googolem nul.

V roce 2015 Larryho Page v roli CEO vystřídal Sundar Pichai a Google se v rámci restrukturalizace stal dceřinou firmou společnosti Alphabet. Také jejího velení se za pár let Pichai ujal a otcové zakladatelé Page a Brin z vedení firmy odstoupili. Dnes už je každopádně Google gigantem technologického světa, který (či mateřský Alphabet) má prsty v operačním systému Android pro telefony, v YouTubu, navigaci Waze, cloudových technologiích i umělé inteligenci a nespočtu dalších odvětví.

Ale možná by se k nim nedostal, nebýt Jennifer Lopez. Populární zpěvačka si na předávání cen Grammy počátkem roku 2000 vzala velice odvážné šaty od Versaceho. A lidé je hromadně hledali. Ba co víc, doslova googlili. Zelené šaty se staly nejvyhledávanějším spojením na Googlu. Jenže jak textově hledat vizuální obsah? Špatně. Google proto rozjel projekt dnes známý coby Google Images, do roku a půl bylo hotovo. Dnes googlovské obrázky indexují miliardy výsledků.

Po obrázcích přišly Google Nákupy, Knihy Google, Gmail, Analytics… Prostě celá plejáda služeb, které původně webové vyhledávání doplnily. A které povětšinou slouží dodnes. Navíc nejčastěji v prostředí vlastního prohlížeče Chrome. Občas dokonce i na notebooku Chromebook. Ne všechno se ale povedlo, třeba projekt pro streamování videoher Google Stadia skončil jen pár měsíců nazpátek. Ani chytré brýle Google Glass revoluci nepřinesly. Sociální síť Google+ v konkurenci neobstála.

Jenže pár slepých uliček čtvrt století trvající jízdu Googlu kdovíjak neovlivnilo. Dnes má Alphabet pod vedením Sundara Pichaie tržní kapitalizaci přes 1,6 bilionu dolarů. To sice není googol nul, ale dvanáct nul neboli milion milionů je také pořádné číslo. Tak všechno nejlepší, Google – třeba i do dalšího čtvrt století. Však už právě takovou budoucnost současný CEO vyhlíží.

„Během následujících pětadvaceti let budou naše snahy hledat odpovědi hnacím motorem nevídaného technologického pokroku. A pokud se v roce 2048 nějaký teenager podívá, co všechno jsme dokázali s pomocí umělé inteligence vybudovat, ale prostě u toho pokrčí rameny – tak budeme vědět, že jsme byli úspěšní,“ uvedl Pichai v narozeninovém dopise. Však i my sami se nad neuvěřitelně snadným přístupem k informacím dnes kolikrát ani nepozastavíme. Přitom před 25 lety by se nám o něm možná ani nesnilo.