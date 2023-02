Ve světě umělé inteligence zuří boj. Google odpovídá konkurenci a spouští vlastní textový generátor

I technologický gigant jako Google může zaspat. Stalo se tak například ve vývoji umělé inteligence. Vedení společnosti dobře ví, že v současnosti zaostává za firmami jako OpenAI a jejím textovým nebo obrazovým generátorem. Zejména ChatGPT, program, kterému napíšete zadání či otázku a on vzápětí poměrně přesně odpoví, Google vnímá jako ohrožení své pozice jedničky na poli internetového vyhledávání a na ni navázanou klíčovou část příjmů. Technologický velikán na poplach bije už nějakou dobu a nyní oznámil vlastní textový generátor, který má konkurovat právě softwaru od OpenAI.

Základní princip nové služby Googlu by měl být stejný jako ten softwaru od OpenAI. Podle výkonného ředitele Googlu Sundara Pichaie program jménem Bard umí odpovídat na dotazy uživatelů a měl by být schopný s ním konverzovat. Společnost ho zatím testuje a přístup k němu má jen vybraná skupina lidí. Široká veřejnost si ho podle Googlu bude moct vyzkoušet v řádu několika týdnů.

„Bard může být nástrojem pro kreativitu a odrazový můstek zvědavosti, která vám třeba pomůže vysvětlit devítiletému dítěti nové objevy Webbova vesmírného teleskopu,“ uvedl Pichai. Nástroj by podle něj měl být na základě informací z internetu schopný odpovědět „kvalitně a aktuálně“. Skutečnost ukáže až testování, ale například konkurenční ChatGPT má s odpověďmi na aktuální otázky problémy, protože nejnovější informace, se kterými pracuje, jsou z roku 2021.

Google program Bard oznámil dva týdny poté, co ve snaze urychlit vývoj produktů na bázi umělé inteligence povolal na pomoc i své zakladatele Larryho Page a Sergeje Brina, kteří si do té doby přes dva roky drželi od byznysových záležitostí firmy odstup. Fakt, že je ChatGPT zatím dostupný v podstatě všem ve spojení s předpokladem, že časem bude schopný odpovídat i na otázky týkající se aktuálního dění, totiž v Googlu rozezněl pomyslný alarm, protože by v budoucnu podle špiček firmy mohl ohrozit praktický monopol Googlu jako internetového vyhledávače.

ChatGPT a společnosti OpenAI jsou Googlu připraveni konkurovat vyzbrojení několikamiliardovou investicí od dalšího technologického obra v podobě Microsoftu, který s firmou dlouhodobě spolupracuje a plánuje textový generátor a další produkty začlenit do svého internetového vyhledávače Bing nebo programu Word.

„Partnerství s OpenAI jsme navázali na základě ambice odpovědně podporovat špičkový výzkum umělé inteligence a demokratizovat umělou inteligenci jako novou technologickou platformu,“ řekl k pokračující spolupráci Satya Nadella, předseda představenstva a generální ředitel Microsoftu.

Srovnat krok s konkurencí a investovat do vývoje umělé inteligence se Google snaží navzdory významnému propouštění v mateřské firmě Alphabet, která se nedávno rozhodla dát výpověď dvanácti tisícům lidí. Není zdaleka jediná z velkých technologických hráčů, kteří se v souvislosti s nevalnými ekonomickými vyhlídkami přikročili ke snížení počtu zaměstnanců. Propouštěl ostatně i Microsoft.