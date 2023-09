Dvacet let úvah skončilo. Ještě letos by se mělo začít rekonstruovat náměstí Jiřího z Poděbrad

Před dvaceti lety to na náměstí Jiřího z Poděbrad vypadalo o dost jinak. Prostor sloužil spíš jako průchozí bod než jako místo k zastavení. Zájem o jedno nejvýznamnějších pražských náměstí vzbudily až farmářské trhy, pak se začaly nabalovat další a další podniky, které stále přitahují desítky lidí.

O to víc překvapí, že revitalizace náměstí se chystá už oněch zmíněných dvacet let. Proměna prostoru na pomezí Vinohrad a Žižkova by konečně měla začít, a to ještě do konce letošního roku. Pražští radní vybrali na začátku týdne dodavatele rekonstrukce. „Cílem je vytvoření adekvátního důstojného předprostoru kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, vytvoření kvalitního pobytového veřejného prostranství, zvýšení pěší prostupnosti náměstí, pobytové aktivity a bezpečnosti obyvatel,“ uvádí dokument k projektu.

Především by náměstí mělo dostat ucelenou podobu, která ještě víc podpoří to, pro co ho lidé vyhledávají už nyní. „Náměstí Jiřího z Poděbrad je veřejným prostorem celoměstského významu, který navíc bezprostředně navazuje na Vinohradskou ulici, což je jedna z nejdůležitějších městských tříd. Jiřího z Poděbrad má tak velký kulturní význam a lidé zde tráví mnoho času, kvůli současnému stavu však nemůže být plně využíváno,“ míní náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Foto: IPR Praha Cesta před kostelem by se měla rozšířit

Konkrétně by se na náměstí měla rozšířit centrální cesta před kostelem od Jožeho Plečnika, čímž vznikne ještě větší prostor pro chystané akce. Zleva i zprava by cestu mělo lemovat stromořadí z platanů, které cestu oddělí od trávníku. Kolem stromů by měly být lavičky, případně stolky se židlemi, návrh počítá i s dodáním nového mobiliáře. Ten zahrnuje například i odpadkové koše.

Byť se cesta rozšíří, na Jiřáku, jak náměstí říkají místní, by se měl podíl zelených ploch zvýšit. Zatravnit by se měla například točna kousek od kostela, která se nevyužívá. Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) slibuje 110 nových stromů.

„Součástí návrhu je také zlepšení způsobu zavlažování a zkvalitnění zelených ploch včetně vybudování retenční nádrže. Vše pak bude respektovat městské standardy pro hospodaření s dešťovou vodou i pro stromořadí,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč. Nádrž by měla sbírat vodu ze střechy kostela a starat se o závlahu zeleně. Vodní prvek zajistí také fontána, která už na náměstí je, jen se uvede do provozu. Původní návrh s ní nepočítal, lidé tu ale fontánu i nadále chtěli.

Změna nastane také pro farmářské trhy, které jsou nyní umístěné před základní školou. Obojí na sebe naráží, proto by se trhy měly přesunout dál směrem k ulici Lucemburská. Ta by se měla pro změnu dočkat obnovy chodníků. A rozšířit by se mělo také dětské hřiště u kostela, přibudou nové dětské atrakce včetně těch vodních.

Foto: IPR Praha Trhy se přesunou od školy směrem do Lucemburské ulice

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad by měla navázat na zprůchodnění celé oblasti, která začala s novými přechody přes Vinohradskou ulici. V místě by měly vzniknout další, aby lidé nemuseli scházet do metra, pokud se potřebují dostat na druhou stranu silnice.

Autorem nové podoby náměstí za 395 milionů korun je ateliér MCA architekti. Jejich projekt naváže na rekonstrukci stanice metra, v rámci které vznikne také bezbariérový vstup, opraveny by ale měly být i stávající výstupy z metra. Vlaky by ve stanici měly opět začít zastavovat koncem října. Metro se opravuje už od konce ledna.