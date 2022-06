Dvanáct miliard pro kluka z garáže. Rimac díky nim zanese Chorvatsko na mapu světa mobility zítřka

Kam si dojít pro prémiové díly do elektromobilů? Kromě Německa či Spojených států vysílají automobilky své zástupce do země, kterou si většina z nás spojuje spíše s letní dovolenou než inženýrskou vyspělostí. Přesto je to právě chorvatský Rimac, jehož know-how by se mělo časem objevovat u celé řady světových producentů automobilů, a to i díky nejnovější investici ve výši půl miliardy eur, jež poslouží k prosazení jména Rimac ve světě automotive.

Příběh Mateho Rimace a jeho společnosti je skoro až pohádkový. Kluk, který začínal s dílnou v garáži, to během pár let dotáhl tak daleko, že mu do klína spadla i legendární automobilka Bugatti, v níž drží 55% podíl. Jenže tím ani zdaleka nekončí. Kdyby už byl dokončen hypermoderní výrobní závod, jenž se buduje nedaleko Záhřebu, stáli by před jeho dveřmi frontu velvyslanci z největších světových automobilek, které mají o technologie značky Rimac velký zájem.

Rimac totiž není jen výrobce extrémně výkonných elektrických supersportů, kterým vládne model Nevera o výkonu 1 900 koňských sil. Automobilka se prostřednictvím své dceřiné společnosti Rimac Technology zaměřuje také na vývoj a výrobu dílů pro další firmy. Mezi zákazníky chorvatského úkazu je například Porsche, se kterým drží Rimac již zmíněnou automobilku Bugatti, ale také další dravci, například Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz, Hyundai či Renault.

A právě do Rimac Technology by měla směřovat většina z investice ve výši 500 milionů eur, tedy zhruba 12,4 miliardy korun, získaných od investorů jako Goldman Sachs, SoftBank či Porsche. Díky nové finanční injekci se odhadovaná hodnota celého Rimacu vyšplhala na dvě miliardy eur, tedy bezmála 50 miliard korun.

Tato investice by měla pomoci Rimacu zaměřit mnohem více pozornosti právě na vývoj a výrobu komponentů dodávaných automobilkám do jejich vozů s elektrickým a hybridním pohonem. Peníze by měly posloužit například k náboru přibližně 700 nových zaměstnanců či otevírání nových kanceláří napříč Evropou. Část poslouží také při výstavbě kampusu společnosti, který by měl být hotový koncem příštího roku.

Na místě by měla probíhat výroba, skladování i vývoj technologií Rimacu, komplex bude zároveň sloužit jako muzeum a poskytne prostor i pro ubytování zaměstnanců. Podle Mateho Rimace by se mělo jednat o největší budovu, jaká kdy byla v Chorvatsku postavena. Kromě výroby komponentů bude v jejích útrobách probíhat také produkce modelu Nevera v hodnotě 55 milionů korun. Z místních linek budou sjíždět i čerstvé novinky vyvinuté pod značkou Bugatti.