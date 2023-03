Dvoumiliardový Košík.cz rozjíždí svůj restart. Jde do regionů, kde bude rozvážet nákupy z Makra

Od roku 2021 jsou největšími akcionáři online supermarketu Košík Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, kteří se ho rozhodli po letech, co přešlapoval na místě, nakopnout k dalšímu růstu. Nejprve přivedli nového šéfa, který ve firmě uklidil, na začátku letošního roku vzali na palubu významného akcionáře v podobě německé skupiny Metro, v níž jsou taktéž sami největšími akcionáři, a teď jsou připravení vyjet do regionů. Klíčem mají být obchody Makro, které pod Metro patří a které poslouží jako sklady, z nichž bude Košík rozvážet do desítek okresních měst po celém Česku, kde dosud nepůsobil. Zaujmout chce mimo jiné cenou. Ziskovost svého byznysu bude řešit, až ještě trochu povyroste.

Kdysi se Košík přetahoval s Rohlíkem o pozici největšího českého online supermarketu. Pak ale Tomáš Čupr zařadil vyšší rychlost a jeho Rohlík všem ujel. Košík pak řešil řadu interních trablů, až se nakonec před jejím prodejem do Polska oddělil z e-commerce skupiny Mall Group a největšími akcionáři se stali Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. V roli menšinového akcionáře zůstalo Rockaway Jakuba Havrlanta, které stálo u zrodu projektu, a začátkem letošního roku do struktury Košíku vstoupilo za blíže nespecifikovaných podmínek německé Metro. Ve firmě získalo čtvrtinový podíl, 55 procent patří Křetínskému s Tkáčem a zbylá pětina nadále patří Rockaway Capital.

Oficiálním vstupem Metra do Košíku se upevnila jejich vzájemná spolupráce, která se rozjela už v roce 2020. Tehdy začal online supermarket spolupracovat s tuzemskou sítí Makro a díky jejím obchodům v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Olomouci a Zlíně dokázal pokrýt vedle Prahy a okolí také další regiony. Teď na stejném půdorysu partnerství vstupuje do desítek dalších okresních měst a poprvé spustí své služby i na Karlovarsku, kde se vypraví třeba do Chebu či Sokolova. Nákup si bude moci na Košíku podle Ivana Utěšila, který ho od loňského roku jako výkonný ředitel vede, objednat až šest milionů Čechů.

Foto: Makro Košík.cz bude rozvážet nákupy z prodejen Makro

„Užší partnerství s Metrem nám umožnilo realizovat další kroky naší strategie, kterými bylo otevřít nová města v regionech a zainvestovat do cen. V regionech cítíme velkou příležitost, z pohledu růstu jsou pro nás aktuálně zajímavější než Praha, kde už je trh saturovanější, konkurence je větší a tempo růstu není tak velké,“ vysvětluje pro CzechCrunch Ivan Utěšil. Zatímco v hlavním městě a okolí Košík dál rozváží ze svého specializovaného skladu v Horních Počernicích, ve zbytku republiky se spolehne na regionální prodejny Makro. Jeho zaměstnanci budou vybírat zboží přímo z regálů, zatímco v nich budou nakupovat i běžní zákazníci. Benefitem spolupráce mají být pro Košík nižší ceny i dostupný sortiment.

„Zejména v dnešní době je cenově výhodný nákup naprostým základem. Proto jsme společně zapracovali na nabídce a cenách, abychom mohli s čistým svědomím říct, že jsme v cenách srovnatelní a často u základních sledovaných položek levnější než supermarkety a pochopitelně i lokální samoobsluhy nebo večerky,“ vysvětluje Ivan Utěšil. „Naše nabídka produktů je zároveň čtyřikrát větší než v běžném lokálním supermarketu, kromě cenově výhodných položek budeme nadále vozit i čerstvé nebo prémiové zboží. A také potraviny, které se obtížně shání – třeba vegetariánské nebo bezlepkové,“ doplňuje šéf Košíku, čím chce oslovit v regionech.

Regionální expanze prostřednictvím prodejen Makro je pro online supermarket kapitálově i časově mnohem méně náročnou disciplínou, než kdyby stavěl nové vlastní sklady. Napříč republikou mají kurýři dovézt nákup od 180 minut od objednání a Košík již pokukuje také po zahraničí. Delší dobu testuje opět ve spolupráci s Metrem provoz v Bulharsku, který by měl letos taktéž posílit, a pokud se naplní stávající plány, začne Košík letos rozvážet na Slovensku. V dalších letech by chtěl jít do dalších zemí v rámci východní Evropy. „Náš model je výhodný, protože nepotřebujeme dlouho dopředu plánovat, v jakém městě postavíme sklad, řešit stavební povolení a sehnat stovky milionů,“ říká Utěšil.

Díky svým silným akcionářům obecně není Košík.cz v pozici, kdy by musel akutně řešit svou hospodářskou situaci. Dlouhodobě ztrátový supermarket naposledy oficiální čísla zveřejnil za fiskální rok 2020/2021, který skončil v březnu 2021. V něm se čistý obrat vyšplhal na 1,9 miliardy korun a čistá ztráta činila 359 milionů korun. Za poslední rok by se měly tržby Košíku podle Utěšila pohybovat zhruba kolem 2,2 miliardy korun, ale přesné výsledky zatím nemá k dispozici. „Soustředíme se na růst a v rámci něj chceme ušetřit na škále a efektivitě, než že bychom se teď chtěli prošetřit k zisku. Z pohledu profitability očekávám, že největší ovoce přijde po reorganizaci firmy, vstupu nového akcionáře a otevírání nových měst letos,“ doplňuje Utěšil.