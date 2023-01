Německý majitel sítě Makro vstupuje do online supermarketu Košík. Vše se děje pod dohledem Křetínského

Online supermarket Košík.cz se nadechuje k nakopnutí svého růstu, který se v předchozích letech zadrhl. Minimálně si to tak jistě představují jeho majoritní vlastníci, kterými jsou od roku 2021 Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Právě česko-slovenské miliardářské duo v loňském roce po neuspokojivých výsledcích zásadním způsobem řízlo do řídících struktur Košíku, přivedlo nového výkonného ředitele a teď do tuzemského online supermarketu přivedlo dalšího akcionáře. Čtvrtinu v Košíku získalo německé Metro AG, které vlastní například síť obchodů Makro a Křetínský s Tkáčem jsou v něm největšími akcionáři.

Spolupráce mezi Metro AG a Košíkem odstartovala už v roce 2020. Tehdy začal online supermarket spolupracovat s tuzemskou sítí Makro a díky jejím pěti obchodům v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Olomouci a Zlíně dokázal pokrýt vedle Prahy a okolí také další regiony. Jelikož byla kooperace stále intenzivnější, rozhodly se nyní obě strany také majetkově provázat. Metro AG oznámilo, že v Košíku nabývá podíl ve výši 25 procent, přičemž ho může navýšit až na 30 procent, pokud se online supermarket díky němu vydá také na další trhy ve střední a východní Evropě. Už nyní díky Metru Košík operuje v bulharské Sofii.

Finanční parametry celého dealu Metro AG nekomentuje. Na dotazy CzechCrunche zatím nereagovali ani zástupci Košíku. Majitelem Košík.cz je aktuálně společnost MFresh Holding 1, v níž drží 80procentní podíl EC Investments, za níž stojí Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Zbylých 20 procent patří skupině Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, která se však již na řízení firmy aktivně nepodílí. Zda Metru AG přenechá část svého podílu pouze EC Investments, nebo se akcionářská struktura promění jiným způsobem, zatím není známo. V samotném Metru AG pak drží Křetínský s Tkáčem prostřednictvím své entity EP Global Commerce podíl přesahující 45 procent.

„Dohoda s Košíkem je v souladu s velkoobchodní strategií Metra a přispěje k našim růstovým ambicím. Posilujeme a institucionalizujeme naše dodavatelské vztahy s jedním z našich klíčových partnerů na rychle rostoucím trhu online doručování potravin. Tyto podniky plní funkci lokálního prodejce potravin, srovnatelného s naší hlavní cílovou skupinou zákazníků z řad obchodníků, ale místo malých prodejen fungují na vlastní digitální platformě a s vlastní logistikou poslední míle,“ uvedl Rafael Gasset, provozní ředitel společnosti Metro AG.

Role Metro AG ve spolupráci s Košíkem bude spočívat výhradně v pozici dodavatele potravin a poskytovatele infrastruktury. Spotřebitelský byznys online supermarketu bude i nadále řídit stávající manažerský tým, který od loňského roku vede Ivan Utěšil, který má zkušenosti z Energetického průmyslového holdingu i investičního vehiklu, s nímž Křetínský s Tkáčem investují do veřejně obchodovatelných firem. V rozhovoru pro CzechCrunch Utěšil loni v létě popisoval, s jakými plány do čela Košíku nastupuje, zda a kdy ho plánuje dostat ze ztráty a co k tomu má pomoci.

Jedním z důležitých faktorů byla právě spolupráce se sítí obchodu Makro. Vedle svého hlavního distribučního skladu u Prahy začal Košík doručovat také přímo z výše zmíněných obchodů Makro po celé České republice. Metro AG uvádí, že Košík aktuálně v Česku obsluhuje 190 tisíc zákazníků a denně vyřídí kolem 64 tisíc objednávek. Čistý obrat Košíku se ve fiskálním roce 2020/2021, který skončil v březnu 2021, vyšplhal na 1,9 miliardy korun. Čistá ztráta činila 359 milionů korun. Výsledky za následující rok zatím firma oficiálně nepublikovala.