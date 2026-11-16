Egypt chce vlastní Benátky. Na nezastavěném pobřeží plánuje město protkané mořskými lagunami
Hotely, byty i golf. Katarský developer chystá na egyptském pobřeží město pro celoroční život, kde vedle turistů najdou zázemí rodiny i podnikatelé.
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Egypt se pustil do příprav vlastních Benátek, které mají vyrůst na pobřeží Středozemního moře a stát téměř 650 miliard korun. Nové město protkají desítky kilometrů mořských lagun, kolem nichž mají vyrůst luxusní hotely, obytné čtvrti, jachtařské přístavy i golfové hřiště. Za ambiciózním projektem stojí architekti ze studia Skidmore, Owings & Merrill, kteří navrhli i nejvyšší mrakodrap světa Burdž Chalífa. První etapu developer spustil letos v srpnu, přičemž první hotové nemovitosti chce začít předávat už za pár let.
Nové město dostalo jméno Alam Al Roum a na mapě byste ho hledali zhruba dvacet minut jízdy od města Marsa Matrouh, nedaleko dalšího velkého projektu Ras El Hekma. Za jeho výstavbou stojí katarský státní developer, který se na ní dohodl s egyptskou vládou, přičemž vybudování města má vyjít na 29,7 miliardy dolarů, tedy přibližně 646 miliard korun.
Město má vyrůst podél 7,2 kilometru pláží, voda by ale měla zasahovat i hluboko do vnitrozemí, a to díky zmíněné síti lagun o celkové délce 22 kilometrů, díky nimž má Alam Al Roum připomínat moderní egyptské Benátky. Laguny přitom nemají sloužit jen jako kulisa, ale také pomáhat hospodařit se srážkovou vodou. Zástavba má stát na vyvýšeném terénu a pobřeží mají chránit stabilizované písečné duny, vegetační pásy a mokřady zachycující dešťovou vodu.
Nemá přitom jít čistě o další turistické letovisko. Alam Al Roum se plánuje jako město, kde se bude celoročně bydlet i pracovat. Vedle hotelů proto návrh počítá s obytnými čtvrtěmi, které mají zabrat přibližně 60 procent celé plochy. Zbývající plocha je určena službám, komunikacím, náměstím a zeleni. Součástí projektu má být také velký mezinárodní jachtařský přístav a dvě menší maríny.
Aby tu lidé mohli žít po celý rok, bude potřeba vybudovat také školy, nemocnice a technické zázemí včetně vlastní elektrické sítě. Plány ale sahají dál: zahrnují univerzity, zdravotnické centrum zaměřené na prevenci a dlouhověkost i autonomní dopravu. Egyptská vláda navíc oznámila spuštění investiční zóny, která má přilákat další firmy a kapitál.
Na první hotové čtvrti si ale zájemci a investoři ještě počkají. První etapa má zabrat přibližně pětinu celého území a s předáváním nemovitostí developer počítá od roku 2030 dál. Dostupnost města má do budoucna zlepšit také napojení na budovanou egyptskou vysokorychlostní železniční síť.
Velké plány ale v Egyptě už několikrát narazily na peníze i termíny. Příkladem je nové administrativní hlavní město v poušti východně od Káhiry, jehož první podobu v roce 2015 představilo rovněž studio SOM. Ještě téhož roku ztroskotala jednání s původním investorem a vedení projektu převzal stát. Stavělo se dál, přesun úřadů se však proti plánu z roku 2019 protáhl o tři roky. Nové město tak sice vyrostlo, zároveň se ale stalo terčem kritiky kvůli nákladům a obavám, že Egypt dál zadlužuje.