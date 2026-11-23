Dva bratři vymysleli zahradní garáže, které postaví za pár hodin. Jsou ocelové, ale vypadají jako zděné
Slovenský Gardeon Martina a Marka Cholevových staví montované ocelové garáže s omítkou. Lidé je využívají i jako kanceláře, fitka nebo bistra.
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Ráno je na zahradě připravená jen základová deska nebo zemní vruty, k večeru už na ní stojí minimalistická moderní garáž s bílou fasádou, složená jako lego z ocelových dílů. Na pohled ani na poklep není k rozeznání od klasické zděné budovy, jejíž stavba by zedníkům zabrala týdny. Často v ní navíc vůbec neparkuje auto. Zákazníci si v montovaných garážích od slovenské rodinné firmy Gardeon zřizují zahradní kanceláře, domácí posilovny, wellness s vířivkou, terária pro hady, výdejní okénko pro točenou zmrzlinu či kebab, někdy i hangár pro soukromý vrtulník a člun.
Oba bratři měli od mládí společnou jednu věc: „Nikdy jsme nechtěli být zaměstnaní. S výjimkou jedné studentské brigády u montáže počítačů jsme neposlali za celý život jediný životopis,“ shodují se. Podnikavosti se naučili od svého otce, který se do vlastního byznysu pustil hned po revoluci. Pracoval tehdy na poliklinice, kudy denně prošly stovky lidí. Zkoušel tam s dodavatelem prodávat knihy, a když nešly na odbyt, přešel na ovoce a zeleninu, která se pro změnu kazila. Úspěch nepřicházel, ale rodina se nevzdávala.
Když bratři po vysoké škole přemýšleli, do čeho se pustit, peníze sice neměli, ale drželi se životního kréda svého táty: „Nikdy nepřestávej začínat a nikdy nezačni přestávat,“ vzpomíná Martin Choleva.
Jeden z nás byl vždycky na střeše, protože ten druhý se bál výšek.
Další zkušenosti získali na sezónních brigádách v Itálii, kam během studií jezdili sbírat jablka. „Na začátku října sklízíte velké plody, ranní mráz svírá prsty tak, že si na ně musíte dýchat, a italský předák křičí: ‚Due mani, due mani!‘ Tedy dělat oběma rukama, jedna je málo,“ vzpomíná mladší Marek. Právě tam v nich uzrálo odhodlání: pokud zvládnou takovou dřinu v cizině, zvládnou vybudovat i vlastní podnikání.
Jeden model pro všechny
Kolem roku 2008 začali prodávat dřevěné zahradní altány. Místo katalogu s desítkami možností zkusili jednoduchou věc: nabídli jen jeden univerzální model. Systém „ber, nebo nech být“ zafungoval a během několika let jich prodali přes tisícovku. Všechno si dělali sami. Marek Choleva postavil web a staral se o marketing, Martin vedl obchod a společně s otcem jezdil altány montovat po celém Slovensku. „Jeden z nás byl vždycky na střeše, protože ten druhý se bál výšek,“ vzpomíná Martin Choleva.
Při práci na zahradách si ale všimli, že lidé mění zvyky. Kolem roku 2010 končila doba, kdy si přístřešky nebo kůlny stavěli o víkendech sami se sousedy u piva. Už na to neměli čas a chtěli hotovou věc na klíč. Dřevo navíc rychle stárlo a vyžadovalo neustálé natírání.
Tehdy jim pomohla náhoda. Kamarád z dětství pracoval v Mnichově jako konstruktér pro BMW a bratry pozval na návštěvu. Ve městě zrovna probíhal velký stavební veletrh, kde narazili na německé ocelové montované garáže se speciální stříkanou omítkou. Na pěticentimetrovém ocelovém panelu vytvořila fasáda povrch, který na pohled ani na dotek nešel rozeznat od klasické zděné stěny.
Bratry to zaujalo natolik, že založili firmu Garáže na klíč a prodej altánů předali bratrancovi. Začátky ale jednoduché nebyly. „Na první výstavě na Slovensku jsme měli stánek metr na metr složený ze dvou vzorkových panelů a lidé kolem nás bez zájmu procházeli,“ vzpomínají.
Museli zákazníkům trpělivě vysvětlovat jednoduchou věc: proč trávit měsíce sháněním zedníků, mícháním malty a nepořádkem na pozemku, když parta řemeslníků smontuje hotovou a čistou garáž za čtyři až šest hodin? Z Garáží na klíč se postupně stal Gardeon, k původním garážím přibyly pergoly, přístřešky na auta a zahradní domky. Dnes má rodinná firma přes sto zaměstnanců a vlastní výrobní areál.
Nikdy nepřestávej začínat a nikdy nezačni přestávat, učil nás táta.
S růstem zakázek přišla nutnost udělat si pořádek v procesech. „Když jsem už nestíhal řídit výrobu a montáže v obřím Excelu, rozhodli jsme se postavit vlastní informační systém. Vyvinuli jsme vlastní software, který dnes propojuje online 3D konfigurátor na webu, automatické cenové nabídky i plánování montážních čet,“ vypráví Martin Choleva. Aby zákazníci nemuseli složitě obíhat úřady, přibrali do týmu i vlastní projektanty a statiky, kteří připravují výkresy pro stavební řízení.
Před čtyřmi lety vstoupil Gardeon do Česka a tuzemský trh se rychle stal hlavním tahounem firmy. V roce 2023 tu dosáhli tržeb 15 milionů korun, o rok později 75 milionů a pro letošek míří na 150 milionů. V Česku dnes prodávají víc než doma na Slovensku. Základní garáže sice začínají kolem 120 tisíc korun, zákazníci si ale často připlácejí za zateplení, prémiové barvy nebo přístřešky.
Vedle majitelů rodinných domů se o montované stavby začala zajímat nová skupina: developeři a privátní investoři. „Na realitním trhu, kde jsou byty drahé a výnosy z nájmů klesají, hledají jednodušší zhodnocení peněz,“ vysvětluje Marek Choleva.
Všechno odstartoval developer, který se bratrů zeptal, zda zvládnou postavit padesát garáží v řadě vedle sebe. Přes realitní kancelář je rozprodal ještě dřív, než stály na pozemku. Staré socialistické plechové „penály“ na sídlištích dosluhují a moderní ocelová garáž s vlastním pozemkem představuje podle Martina Cholevy pro investory likvidní majetek s minimálními starostmi o údržbu. „Zkušenosti z trhu navíc ukazují, že rodinný dům nebo bytový projekt s vlastním krytým stáním se prodá rychleji a za vyšší cenu,“ dodává.