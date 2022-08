Ekonomika zpomalí, ale jak moc? Zatímco BMW se chystá na útlum, Mercedes i Ferrari tuší lepší zítřky

Nestává se často, aby se luxusní automobilky tak moc lišily ve svém výhledu a ve svých výsledcích. Z čísel za první pololetí roku 2022, respektive za jeho druhý kvartál, která představily Mercedes, Ferrari nebo Audi, je patrný menší i větší optimismus, zisky šly nahoru. Naopak mnichovské BMW jako by jediné řeklo to, co si většina pozorovatelů myslí, že nastane: Bude hůř!

Analytik poradenské agentury Redburn Charles Coldicott to pro americký deník Wall Street Journal shrnul celkem výstižně: „To, co BMW říká, je to, co si investoři myslí, že opravdu nastane. Jenže je potrestané, protože je jediné, kdo to říká.“ Jde o to, že akcie společnosti Bayerische Motoren Werke poklesly o několik procent, protože německá firma trhy nijak nepotěšila – ani svými výsledky, ani výhledem.

Ve druhém čtvrtletí jí zisk meziročně klesl o 34 procent na 3,9 miliardy eur, o 20 procent se propadl počet doručených aut na 563 tisíc (včetně značek Mini Cooper a Rolls-Royce). Zároveň ale půlroční výkony ty loňské dramaticky překonaly, například ziskovost šla mezi lednem a červnem letos oproti loňsku nahoru o 65 procent. Čím to? Extrémně silné první čtvrtletí roku 2022 a naopak doznívající covidový útlum loni ve stejné době.

A pak také nová strategie, kterou BMW podobně jako třeba Mercedes začalo aplikovat právě na základě byznysových poznatků z pandemie – totiž větší důraz na dražší a luxusní modely a také na elektrifikované vozy. Proč? Protože je u nich větší marže… Ani to ale letos nestačilo a hlavně v závěru druhého pololetí se začalo projevovat to, co trápí i jiné automobilky, akorát na BMW to podle zveřejněných čísel dolehlo asi víc.

„Pokračující obtíže v dodavatelských řetězcích a série lockdownů v Číně způsobily, že poptávka po vozech ze skupiny BMW nemohla být plně uspokojena, ačkoli v objednávkách si stojíme velmi dobře,“ píše se ve výroční zprávě společnosti. Pro BMW je například víc než pro Mercedes důležitý evropský a čínský trh, naopak v Americe je o něco slabší, takže i to je důvod, proč na mnichovský podnik aktuální dění – tedy covid v Číně a geopolitické trable v Evropě – doléhají o něco víc.

Foto: Mercedes-Benz Elektrický Mercedes EQS

Mercedes se totiž jen pár dní před BMW pochlubil úplně jinými čísly. I jemu sice mírně poklesl počet dodaných aut, a to o sedm procent na 487 tisíc, jenže ziskovost šla nahoru o pětinu. Výnosy šly trojcípé hvězdě vzhůru také o sedm procent na více než 36 miliard eur. Je to dané tím, že zkrátka prodává sice méně aut, ale dražších. „Máme dobré důvody k tomu, abychom s důvěrou hleděli dopředu – především díky trvale silné poptávce našich zákazníků na celém světě a dalším důležitým produktovým novinkám,“ nechal se slyšet šéf Mercedesu Ola Källenius.

Velmi optimisticky zní i Ferrari, s jehož akciemi se taktéž obchoduje na světových burzách. „Pokračujeme v silném růstu, máme rekordní kvartální výsledky. Kvalita výkonů z prvních šesti měsíců a pevnost našeho byznysu nám dovolují, abychom zvýšili naše odhady na zbytek roku,“ uvedl CEO italské společnosti Benedetto Vigna. Ferrari za první pololetí prodalo 6 706 aut, loni to bylo 5 456. Hrubý zisk činil 490 milionů eur oproti 412 milionům loni.

Do třetice dalším příkladem toho, že i v těžších časech se dá vydělávat, je koncern Volkswagen, respektive jeho dvě dcery Audi a Porsche. Ty obě podobně jako Mercedes letos prodaly ve srovnání s loňskem méně vozů, dokázaly na nich ale víc vydělat. Audi zvedlo zisk z 3,3 na pět miliard eur při zhruba stejných prodejích za poslední kvartál, Porsche zisk pozvedlo z 2,7 na 3,3 miliardy eur při o několik tisíc kusů nižších dodávkách aut.

Jenže zatímco Mercedes či Ferrari a vlastně i Volkswagen hovoří o tom, že si pro zbytek roku věří a že jsou optimisté, ne tak v BMW. „Vysoká inflace a rostoucí úroky vytváří pro spotřebitele nepříjemné prostředí a nejspíš ovlivní jejich chování v následujících měsících. Důsledkem toho bude, že nynější nadstandardní objednávky se především v Evropě začnou vracet do normálu,“ píše se v dokumentu pro investory.

Jinými slovy, Evropané budou kupovat bavoráky méně, než jsme si v posledních letech zvykli. A nic na tom nezmění tlak na elektromobilitu, ve které značce prodeje narostly o více než 100 procent. A těžko si představit, že by se to dotklo jen BMW.