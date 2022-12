Elegantní traktor s pohonem z rakety. Herní notebook Flow X16 je mašina, ze které sálá výkon i teplo

Herní notebooky v relativně malém těle skrývají obrovitánský výkon. To ale znamená teplo a hluk větráků, tedy problémy, se kterými se výrobci bez definitivního vítězství stále potýkají. Tchajwanský Asus se o to opět pokusil s dalším produktem ze své herní řady ROG Flow X16, který jsme v redakci CzechCrunche měli možnost několik dní zkoušet. A hned prozradíme, že to nebylo vůbec špatné. Ba dokonce to místy bylo přímo impozantní. Ale současně to nebylo až tak dokonale komfortní a bezchybné. I proto ten traktor v titulku.

Na začátek dovolte jeden přísně povrchní soud. To, čím Asus ROG Flow X16 zaujme na první pohled, je šestnáctipalcový monitor. Vypadá totiž neskutečně dobře. Jasné barvy, jemný obraz, vysoký jas, smetanová plynulost… řečí čísel a termínů je to MiniLED (novější a v něčem dokonce i půvabnější konkurence podobně parádně vypadajích OLED panelů) s rozlišením 2 560 na 1 600 bodů, obnovovací frekvencí 165 snímků za sekundu a svítivostí 1 100 nitů. Řečí lidskou to je opravdu hodně, hodně dobré.

Spolu s tím je displej – který je mimochodem dotykový a jenž můžete jogínsky ohnout na opačnou stranu do tvaru stanového stojánku nebo tabletového režimu, ale na rovinu, proč byste to u výkonem přetékající herní mašiny toužící po nejnáročnějších úkolech dělali – vybavený 512 zónami lokálního stmívání, aby zářivá část obrazu pěkně svítila, zatímco temnota zůstala ponořená do černočerných hlubin. Vypadá to skutečně skvěle, ať už sledujete barvami hýřící marvelovku, nebo AZ kvíz.

A je to jedině dobře, protože když se od prvního pohledu pustíte do bližšího ohledání, okamžitě zjistíte, že na displej se bude posílat hlavně obraz z her v nejvyšších detailech. Anebo ovládací prvky náročných grafických a střihačských aplikací, ale nebudeme si nalhávat nic o tom, koho tento přístroj naláká nejvíce. K mání jsou na českém trhu i lehce slabší varianty, u té testované nicméně Asus zavelel k prvotřídní palbě s grafickou kartou GeForce RTX 3070 Ti, osmijádrovým procesorem Ryzen 9 6900HS a 32 gigabajty RAM.

Foto: CzechCrunch Obyčejné fotky skvělé obrazovce Flow X16 nedělají takovou čest, jakou si zaslouží

Není to ten úplně nejšpičatější vrchol současného hardwaru, ale i tak je to obscénně opulentní výbava, která si poradí se vším, co spustíte. A která strčí do kapsy i většinu stolních sestav globálního hráčského publika – třeba v průzkumech na Steamu by patřila velice vysoko. Případně která se může rovnat i se spoustou sestav náročnějších uživatelů. Však třeba Nvidia novou generaci grafických karet GeForce se čtyřkou na začátku představila jen před pár měsíci. Raketový pohon X16 nicméně přináší jedno velké ale.

Když si po herní seanci nebo po pracovním dni plném renderování 3D projektů (ha!) sundáte sluchátka, ještě dlouho uslyšíte turbínové dozvuky ventilátorů, jež se snaží rozpálenou mašinu uklidnit. Natož když hrajete bez sluchátek. To se pak až divíte, v jak hlučný traktor se tento jinak elegantní stroj promění. Inu, výkonnostní daň je vysoká, respektive hlasitá. Jistě, jsou tu ona sluchátka, případně se můžete chlácholit tím, že nás přece čekají zimní týdny, ale to je jen takový nepovedený vtípek, ne reálný argument.

Realita je totiž taková, že když mu naložíte pořádnou dávku náročnou videohrou, ROG Flow X16 hučí a hřeje. Nespálí vás, ale na velké chování na klíně to není. To samozřejmě není překvapení, je to u kompaktního notebooku se špičkovou výbavou naprosto očekávatelné – stejně jako nedlouhá životnost baterie při vysokooktanovém hraní bez připíchnuté nabíječky –, ale prostě to není úplně fajn. Asus sice Flow X16 vybavil vylepšeným chlazením a trojicí ventilátorů, ale fyzika je neúprosná vládkyně.

A když je řeč o fyzice, snad prominete jedno naopak extrémně nevědecké pozorování. Výrobce uvádí hmotnost dva kilogramy, ale subjektivní dojem z manipulace nepěkně našeptává, jestli by v tchajwanských továrnách nemělo dojít ke kontrole a kalibraci vah. Sice se umí sklopit do tabletu, ale pokud byste s Flowem chtěli být nespoutaně mobilní a chvíli ho mít na stole, následně přenést do kavárny, pendlovat mezi schůzkami a pak se s ním válet na gauči, nejspíš si nemusíte obnovovat permanentku do posilovny.

Foto: Asus Opravdu špičkový MiniLED displej Flow X16 je jako stvořený pro vizuální zábavu

Ale pokud by měl mezi sprinty (nebo spíš herními maratony) jen odpočívat na stole doma či na progresivnějším pracovišti, ostudu tam neudělá. Kovové tělo je na zástupce segmentu herních produktů velice decentní, elegantní a příjemně tenké. Konzervativní mrzouty nebudou dráždit gigantické nápisy nebo světélka hlásající do 360 stupňů kolem vás, že jste EPIC GAMER. Takové povahy také mohou třeba vypnout dynamické podsvícení klávesnice.

Každá legrace ale něco stojí. A protože Asus ROG Flow X16 té legrace umí poskytnout opravdu hodně, sám vyjde na nemalý balík peněz. Na stejnou jako testovanou výbavu si připravte k 70 tisícům korun ještě pár bankovek navíc. O špetku méně impozantní modely mají cenovku s číslovkou okolo 50 tisíc. Cena spolu s hlukem a teplem pak otevírají obecnější problém, který nicméně zdaleka není vlastní jen testovanému stroji a nelze připíchnout jako negativní připomínku zrovna na něj.

Následující otazníky totiž vyvolává kategorie herních notebooků obecně. Pro koho reálně jsou? Nejsou pro 99 procent uživatelů hezky česky overkill neboli zbytečně výkonné pro jejich potřeby? A pokud už je opravdu někdo využije ke hraní, nebyl by levnější a/nebo ještě výkonnější volbou za stejnou cenu prostě desktop? Pravda, ten sice není mobilní, ale jak často si lidé berou laptop na herní pouť po republice?

Je to spousta otázek, které však autor tohoto textu řešit nemusí, nejlepší odpověď si na ně tak najdou sami zájemci. Snad to jsou lidé často cestující a hry natolik milující, že si na služební cestě odnesou z pracovního meetingu svůj Asus ROG Flow X16 na hotelový pokoj, který promění na pořádnou pařírnu? Je to možné. Ti tomuto raketovému hyperstroji odpustí občasnou traktorovost a stane se pro ně milovaným Rolls-Roycem.