Elektrokola příští generace budou od Porsche. Automobilka pohltila dalšího prémiového výrobce

Porsche, to by již brzy neměly být jen nadupané vozy, ale také skvělá elektrokola

Společnost Fazua se zabývá vývojem lehkých komponentů pro pohon elektrokol. Začátkem roku si v ní dvacetiprocentní podíl pořídilo Porsche a nyní ji pohltilo úplně celou. Jde tak o další z kroků, kterými se německá automobilka zabydluje v segmentu vysoce výkonných bicyklů poháněných elektřinou. A dává jasně najevo, jaké má v sektoru ambice.

Porsche šlape do elektrokol již delší dobu. V roce 2021 představilo dvojici strojů, které nesly emblém samotné automobilky, byť je pro Porsche vyráběla společnosti Rotwild. Následně automobilka spustila digitální službu pro cyklisty a začala se také zajímat o elektrokola Greyp z Chorvatska.

Za touto značkou stojí tamní superstar světa elektromobility Mate Rimac, který nedávno získal na své velké plány přes dvanáct miliard korun. Porsche si nakonec díky investicím do samotného Rimacu vysloužilo většinový podíl v Greypu, čímž ovšem bicyklový apetit značky jen vzrostl.

Začátkem tohoto roku proto automobilka oznámila vstup do mnichovské společnosti Fazua, producenta komponentů do elektrokol. Tehdy automobilka získala ve společnosti dvacet procent, což představovalo malý předkrm. Nyní si Porsche dopřálo celý velký chod a Fazuu koupilo celou.

„Ve společnosti Fazua jsme našli silného partnera s velkými zkušenostmi v oboru jízdních kol. Fazua je mezi specialisty známá jako zakladatel kategorie Light eBikes. Je vysoce inovativní společností, která dokonale zapadá do průkopnického ducha značky Porsche,“ řekl Lutz Meschke, místopředseda představenstva Porsche AG.

Nyní chce Porsche sloučit veškeré získané know-how týkající se elektrokol do dvou podniků. První se bude zabývat vývojem, výrobou a distribucí elektrokol příští generace, druhý by měl mít na starosti řešení rychle se rozvíjejícího sektoru mikromobility. Mimo to však chce automobilka nadále udržet partnerství s Rotwildem.