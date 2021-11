Lime je jednou z několika možností, jak i po českých městech využívat služeb sdílené mobility. Stejně jako například Bolt nabízí elektrické koloběžky i kola, která si lidé mohou za poplatek půjčovat ke kratšímu přepravování. S cílem rozšiřovat svou flotilu se nyní firma, která pod značkou Lime provozuje své sdílené dopravní prostředky, chystá na burzu.

V příštím roce plánuje americká společnost Neutron Holdings zajistit pro Lime vstup na burzu. I kvůli tomu již získala od investorů půjčku 523 milionů dolarů (11,5 miliardy korun), kterou chce použít na investice a rozšíření flotily svých nejnovějších modelů elektrokol a elektrokoloběžek. Pro agenturu Bloomberg to potvrdil její ředitel Wayne Ting.

„Rozhodně si myslíme, že je to velký krok k tomu, aby Lime v příštím roce vstoupil na burzu,“ uvedl Ting. Skutečnost, že zájem o poskytnutí úvěru firmě byl vyšší, než kolik společnost původně požadovala, podle něj ukazuje, že investoři mají důvěru nejen v samotnou firmu, ale i celý rostoucí trh takzvané mikromobility.

Loni v září magazín Business Insider informoval, že Lime by chtěl získat 200 milionů dolarů ve formě konvertibilního dluhu od Uberu a dalších předchozích investorů. Údajně jednala také s investiční bankou Evercore o vstupu na burzu pomocí reverzní fúze se speciální akviziční společností (SPAC), jednání ale prý ztroskotala.

Nakonec Lime nabral více než dvojnásobek, a to konkrétně 418 milionů dolarů ve formě dluhového financování a 105 milionů dolarů v rámci termínovaného úvěru. Zhruba 20 milionů dolarů ze získaných peněz hodlá firma použít na rozvoj udržitelnějšího hardwaru a snížení uhlíkové stopy svého dodavatelského řetězce (cílem je dosáhnout nulových emisí CO 2 do roku 2030).

Nejbližší konkurent služby Lime, společnost Bird provozující stejnojmenné sdílené prostředky, mimo jiné vstoupila na burzu tento týden. Učinila tak prostřednictvím fúze s firmou Switchback II. S jejími akciemi se nyní obchoduje na burze v New Yorku. Zda bude i Lime usilovat o vstup na burzu pomocí SPAC, přímý vstup nebo přes primární veřejnou nabídku (IPO), Wayne Ting neupřesnil.

Tvrdá pandemická rána

Nástup koronavirové pandemie byl pro Lime tvrdou ranou, protože lidé omezili cestování a utekli z center měst, kde se koloběžky rozšířily. To přimělo celé odvětví zaměřené na mikromobilitu snížit počet zaměstnanců a omezit provoz. Jak se města ale začala znovu otevírat, odvětví začalo opět těžit z obnovení zájmu o elektrokola a elektrokoloběžky jako způsobu pohybu po městě.

Lime letos zahájila provoz ve více než osmdesáti nových městech a má flotilu více než 200 tisíc dopravních prostředků. Funguje také v Česku, konkrétně v Praze, Brně, Plzni, Olomouci, Liberci a Ostravě. Největším „konkurentem“ Limu na tuzemském trhu je nejspíš Bolt, který podniká ve stejném odvětví a vybírá si stejná města.

S přispěním ČTK.