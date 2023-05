Elektronická občanka má začít v Česku fungovat příští rok. Vláda schválila usnesení o eDokladech

Pokud vše půjde podle plánu, budou moci Češi od příštího roku nechat doma plastový občanský průkaz a využít jeho plně digitální verzi. Vláda minulý týden schválila usnesení o projektu eDoklady a pověřila Digitální informační agenturu (DIA) vytvořením stejnojmenné aplikace, která má od nového roku fungovat jako elektronická alternativa občanského průkazu. Bez tohoto pověření by se mohl celý projekt zpozdit. Nyní jeho vývoji nic nebrání a pro DIA, v jejímž čele nově stojí Martin Mesršmíd, má být celý projekt letošní prioritou.

„eDoklady letos stihneme. Vláda schválila usnesení, které pověřuje DIA, aby mohla začít pracovat na jejich technickém řešení. A to okamžitě. DIA dostala díky rozhodnutí vlády dost času na vývoj a testování. Ušetří to peníze a umožní připravit infrastrukturu pro uvedení v praxi,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš. Bez tohoto usnesení by se s faktickým vývojem aplikace muselo čekat až na nabytí účinnosti zákona o elektronických dokladech, který se očekává až v listopadu tohoto roku.

Vláda jeho projednávání nedávno přerušila, protože bylo potřeba doladit technické detaily, například provázanost s registry. Proto bylo předloženo zmíněné usnesení, díky kterému může DIA začít na projektu pracovat v předstihu. „Usnesení vlády je správným krokem, který nám při přípravě eDokladů rozváže ruce. Usnesení samozřejmě počítá s principy a terminologií zamýšlené novely zákona – s tím, že pokud by se text zákona změnil, bude možné technické řešení operativně upravit,“ uvedl Martin Mesršmíd.

Od nového roku budou eDoklady fungovat jako plnohodnotná alternativa občanského průkazu. Výhodou bude větší kontrola nad osobními údaji, protože člověk si bude moci určit, jaké údaje o sobě při prokazování sdílí. Někdy může například stačit prokázat jen zletilost. České eDoklady mají být zároveň v budoucnu propojeny s celoevropským systémem eWallet (takzvaná evropská digitální peněženka). Čeká se na nabytí účinnosti příslušného nařízení EU (eDIAS2) a prováděcí předpisy k němu.

Evropská varianta aplikace přinese řadu další funkcionalit, například umožní uživateli podepisovat se ověřeným elektronickým podpisem, uchovávání mezinárodně uznatelných certifikátů nebo umožní přihlašování k řadě digitálních služeb napříč EU.

S přispěním ČTK