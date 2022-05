Twitter zjevně přitahuje podnikatele, kteří rádi sedí na několika židlích najednou. Po Jacku Dorseym, který paralelně s ním řadu let vedl i platební firmu Square (nyní přejmenovanou na Block), se do jeho čela postaví další multimanažer Elon Musk. Alespoň takový je podle amerických médií jeho plán – že si k postům šéfů Tesly a SpaceX aspoň dočasně přibere i vedení Twitteru.

Nynější generální ředitel Twitteru Parag Agrawal je ve funkci jen pár měsíců, spoluzakladatele Dorseyho na nejvyšším postu vystřídal teprve loni v listopadu. Dorsey se od té doby ze společnosti stáhnul, zůstal mu jen zhruba 2,5procentní majetkový podíl. Jenže Elon Musk ho láká zpět.

Nejbohatší muž světa skládá celkem pestrý vějíř investorů, kteří mu mají pomoct Twitter ovládnout. Na tom, že bude moct sociální síť s 230 miliony uživatelů koupit za 44 miliard dolarů, se už s jejím vedením domluvil. Velkou část prostředků dá ze svého, na zbytek si shání peníze „kde to jde“. Podle informací deníku The Wall Street Journal by chtěl, aby se do transakce více zapojil právě i Dorsey, s nímž ho pojí nejen přátelství, ale i velmi vřelý vztah ke kryptoměnám.

U americké Komise pro cenné papíry pak Musk zveřejnil, že od skupiny investorů již na akvizici vybral přes sedm miliard dolarů. Miliardu dolarů mu například přislíbil zakladatel Oraclu Larry Ellison, 800 milionů nabídl slavný fond Sequoia Capital a půl miliardu dolarů pak přidala největší kryptoměnová burza světa Binance. To je celkem zajímavý, ale ne tak překvapivý krok. Twitter je spolu s další sociální sítí Discord klíčovým komunikačním kanálem kryptokomunity.

Navíc Musk je velký fanoušek kryptoměn, na výsluní pomohl dogecoinu a jeho Tesla je výrazným investorem do bitcoinu. Navíc Musk nejenže Twitter s velkou pravděpodobností ovládne, zřejmě se postaví i do jeho čela. Alespoň to tvrdí zdroje americké byznysové stanice CNBC. Agentura Reuters pak nedávno uvedla, že Musk nepočítá s tím, že by v roli CEO pokračoval nynější šéf Agrawal a že už má vytipovaného někoho jiného. Což klidně může být on sám, sebevědomí na to má dost.