Komentář Ondřeje Holzmana. Na Twitteru jsem od září 2008. Celá sociální síť tehdy ještě byla v plenkách. V Česku na ní aktivně působilo několik stovek, maximálně pár tisíc lidí a všichni jsme se díky tomu „znali“. Postupem času jsem se stal na Twitteru závislý. Ne však tak jako třeba na TikToku, kde jen tupě zíráte do obrazovky a prstem šviháte do displeji. Twitter se stal nedílnou součástí mého osobního i pracovního života kvůli informacím – nic je nedokáže přenášet tak efektivně a tak rychle. Je přitom paradoxní, že jsem oficiální web či aplikaci Twitteru za těch patnáct let otevřel jen párkrát. Teď ale firma odřízla aplikace třetích stran a změnila hru. Bolí to, ale Twitter kvůli tomu neopouštím…

Mnoho uživatelů jistě ani nebude tušit, o čem to mluvím. Většina lidí si pravděpodobně ani začátky Twitteru nepamatuje. Byly to ale právě aplikace třetích stran jako Tweetie, Twitterrific nebo Tweetbot a řada dalších, které pomohly k popularizaci Twitteru jako takového. Sociální síť, kterou založil v roce 2006 Jack Dorsey, se totiž jako de facto jediná z velkých sociálních sítí dala až dosud používat i přes jiné než oficiální aplikace. A všichni z toho těžili všichni – samotná sociální síť i uživatelé. Používáte například v aplikacích gesto stažení displeje dolů pro obnovení obsahu? Tak s tím jako první přišla aplikace Tweetie v roce 2008.

Právě Tweetie později akvíroval samotný Twitter a udělal z ní svou první oficiální aplikace pro iOS a Mac. Nezávislí vývojáři totiž byli první, kdo vůbec aplikaci pro Twitter vytvořili. Zpočátku se fungovalo jen na webu. Znáte ptáčka, který dnes sedí přímo v logu firmy? Používáte slovo „tweetovat“, když chcete říct, že někdo píše na Twitter? Dnes už je standardní odpovídat na Twitteru s pomocí @ nebo takzvaně retweetovat. Jsou to přitom všechno detaily nebo funkce, které do Twitteru přinesli buď přímo vývojáři aplikací třetích stran nebo jejich uživatelé. S modrým ptáčkem přišel již zmíněný Twitterrific už v roce 2007, přímo do oficiálního loga sociální sítě se dostal až o tři roky později.

Aplikace třetích stran pomohly Twitter bez nadsázky udělat tím, čím je dnes. Vztahy Twitteru s nezávislými vývojáři však nikdy nebyly nejrůžovější a jeho nový majitel Elon Musk se je nyní rozhodl zpřetrhat úplně. Sociální síť se k populárním aplikacím minulý týden definitivně otočila zády a během pár dní jim vypla byznys. Nejprve to vypadalo jako chyba na pozadí, a jelikož Musk propustil velkou část zaměstnanců včetně komunikačního oddělení, žili všichni v čele s vývojáři daných aplikací několik dní v nejistotě, co se vlastně stalo. Nakonec ale Twitter promluvil a změnou svých podmínek oznámil, že aplikace třetích stran už nebude tolerovat.

Foto: Iconfactory S modrým ptáčkem přišla jako první aplikace Twitterrific

„Ve čtvrtek 12. ledna 2023 Elon Musk bez varování nařídil svým zaměstnancům Twitteru, aby pozastavili přístup ke klientům třetích stran, čímž okamžitě zablokoval stovkám tisíc uživatelů přístup na Twitter z jejich oblíbených klientů. Investovali jsme více než deset let do budování Tweetbotu pro Twitter, který teď byl mrknutím oka odstaven. Velmi se omlouváme všem našim zákazníkům, kteří si Tweetbot zvolili jako způsob interakce se službou Twitter, a moc děkujeme za dlouholetou podporu a zpětnou vazbu,“ uvedli na svém webu vývojáři ze studia Tapbots. Stejně jako jiným firmám jim celá situace komplikuje byznys, protože ty nejlepší alternativní aplikace pro Twitter už dlouho nebyly zdarma.

Tweetbot přišel v roce 2011, aplikace Twitterrific byla k dispozici dokonce od roku 2007. Ani ta už ale nyní nefunguje. Vývojáři ze studia Iconfactory označili Twitter za „čím dál rozmarnější firmu, kterou již nepovažují za důvěryhodnou a nechtějí s ní dále spolupracovat“. Zároveň své uživatele prosí, aby v případě, že měli aktivované předplatné, zvážili nežádání o vrácení peněz: „Ztráta trvalých a opakujících se příjmů z aplikace Twitterrific již nyní výrazně poškodí naše podnikání a případné vracení peněz půjde přímo z našich kapes – nikoli z kapes Twitteru nebo Applu (který nabízel aplikaci ve svém App Storu – pozn. red.). Jednoduše řečeno, tisíce refundací by byly pro malou společnost, jako je ta naše, zničující.“

Pro vývojáře a jejich byznys je to samozřejmě mnohem větší tragédie než pro uživatele, kteří si mohou – podobně jako já – postesknout, ale to je tak celé. Netratíme na tom finančně, ale z pohledu uživatelské zkušenosti jednoznačně ano. Do oficiální aplikace Twitteru nebo na jeho web jsem začal občas chodit až v poslední době, protože sociální síť dovolala klientům třetích stran využívat stále méně funkcí a zejména ty nejnovější už šly používat jen přímo u ní. A vždy jsem se rychle a rád vracel k aplikaci Tweetbot. Argumentů mohlo být mnoho – od přehlednějšího rozhraní po absenci reklam, kterých je Twitter stále plnější. Hlavní důvod, proč mě konec Tweetbotu a spol. uživatelsky tolik bolí, je ale jiný.

Možná mě teď řada lidí opět nebude chápat, protože Twitter používá jinak. Pro mě je ale bylo nejzásadnější, že si aplikace pamatovala, kde jsem na takzvané timeline naposledy přestal číst – a navíc tuto pozici synchronizovala i s jinými zařízeními. Takže ať už jsem Tweetbot otevřel kdekoliv a kdykoliv, nikdy jsem o nic nepřišel. Nikdy mě nezajímal algoritmicky řazený výpis tweetů, které mi někdo doporučoval, protože by mě mohly zajímat. Zajímalo mě, co píší ti, které sleduji. Ve většině případů mě přitom zajímaly úplně všechny jejich tweety. I díky tomu jsem si z Twitteru dokázal vybudovat pro sebe zcela nepostradatelný zdroj informací, kde najdu úplně všechno, co mě interesuje.

Byť bych radši zůstal u Tweetbotu a dál podporoval jeho skvělé vývojáře, kteří už oznámili, že pracují na podobném klientovi pro novou sociální síť Mastodon, jsem smířený s tím, že odteď už existuje pouze oficiální aplikace Twitteru. Nemám zapotřebí každý den vykřikovat do online éteru, že to je hrozné, jak se Elon Musk zachoval, a že jestli okamžitě neumožní alternativním klientům znovu fungovat, tak s jeho aplikací končím. Majiteli Twitteru to je jedno a všem ostatním taky. Navíc si pořád dobře uvědomuji hodnotu, jakou mi může tato sociální síť přinést. I proto sleduji její jízdu na horské dráze, kterou ovládá jeden z nejbohatších a také nejnevyzpytatelnějších můžu světa, s mírnými obavami.

Elone Musku, pak zaplatím skutečně cokoliv. Jestli to bude stačit, nevím, ale pojďme to minimálně zkusit.

Zároveň mi teď ale nezbývá nic jiného než Elonu Muskovi a jeho vizi pro „nový“ Twitter plně důvěřovat a doufat, že všechno zlé je pro něco dobré. Dokážu pochopit důvody, proč aplikace třetích stran odstřihl. Twitter z nich totiž pravděpodobně neměl de facto žádné příjmy. Sice ani vývojářům nikdy neotevřel přístup k jeho reklamnímu systému, ale i tak se určitě prodává a monetizuje lépe produkt, u něhož máte všechny uživatele koncentrované v jedné aplikaci. Musk potřebuje celou firmu prořezat k tomu, aby začala vydělávat. Už ostatně propustil tisíce zaměstnanců a experimentuje s řadou novinek, jež k tomu mají pomoci.

Minulý týden například oznámil, že chystá další předplatné, které má vypnout reklamy. Už prémiové předplatné Twitter Blue, které Musk po svém příchodu hodně tlačí a neustále vylepšuje novými funkcemi, startuje na osmi dolarech (180 korun) měsíčně. Varianta bez reklam tedy bude zřejmě ještě o poznání dražší. Bude to pro uzdravení byznysu Twitteru stačit? Koupí si ho dost uživatelů? Pokud dostaneme za libovolnou částku skutečně adekvátní hodnotu, tak věřím, že je to možné.

Jsem přesvědčen, že pro řadu lidí, kteří používají Twitter stejně jako já, by tou adekvátní hodnotou bylo, že si i oficiální aplikace bude pamatovat, kde jsem naposledy přestal číst, naservíruje mi chronologicky všechny nové tweety od uživatelů, které sleduji, a umožní mi vše synchronizovat napříč zařízeními. Elone Musku, pak zaplatím skutečně cokoliv. Jestli to bude stačit pro zachování celého vašeho byznysu, nevím, ale pojďme to minimálně zkusit.

Může to znít banálně a pro někoho také jako bláznovství, že bych byl ochoten platit třeba stovky korun měsíčně za to, že používám nějakou sociální síť, která je pro řadu lidí ztělesněním toho nejhoršího, co je na internetu a mezi jeho uživateli k dostání. Twitter si ale každý tvoříme podle sebe. A mně to za to zkrátka stojí.