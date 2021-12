Mezi ostatními kryptoměnami dlouhé roky nijak nevyčníval. Protože vznikl čistě z recese coby parodie na legitimní virtuální měny, nikdo ho nebral vážně. Přesto se v jeho pomyslném životopisu objevuje jedno velice silné doporučení, díky němuž se mu daří v různých cyklech dostávat do popředí. To doporučení je od Elona Muska. A tou kryptoměnou je samozřejmě dogecoin, který dnes výrazně roste.

Elon Musk je vyhlášený svými příspěvky na Twitteru, jeho nejoblíbenější sociální síti. A protože jde o jednoho z nejvlivnějších podnikatelů současnosti se jměním okolo 254 miliard dolarů (díky kterému je nejbohatším člověkem planety), lidé na jeho slova slyší. Teď se znovu otřel o kryptoměnové kruhy, konkrétně o dogecoin, o kterém kdysi – s trochou nadsázky – prohlásil, že jednou převezme svět.

Nyní napsal, že americká automobilka Tesla, kterou řídí, začne dogecoiny přijímat pro platby. Nikoliv za auta jako v případě bitcoinu, nýbrž některé produkty z jejího merchandisingu (jenž se mimo jiné oficiálně dostal i do Česka). Kryptoměnový trh na to reagoval vcelku jasně – v krátkém sledu po tomto tweetu začal dogecoin růst, v jeden moment dokonce o více než třicet procent.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021