Emily v Paříži se vrací. Je to pořád stejně velká pohádka, na kterou se ale s chutí podíváte

Dřív se koukalo na Sex ve městě, teď frčí Emily v Paříži. Milostné a pracovní eskapády mladé americké markeťačky Emily Cooperové, která má do Francie přinést trochu toho zámořského pohledu na věc a obléká si věci, za něž by se nestyděla ani Carrie Bradshawová, jsou sice totální a v základu velice jednoduchá pohádka, sázka na ni se ale Netflixu vyplatila, a tak je tu už čtvrtá řada. Její první polovinu, která právě dorazila, jsme viděli v předstihu a jedno je jisté – fanoušci budou opět spokojení.

Pět třicetiminutových dílů seriálu, za nímž stojí Darren Star, který pro HBO objevil právě Sex ve městě, je na Netflixu k dispozici od 15. srpna, druhá půlka seriálu dorazí 12. září. Třetí série skončila (opět) pořádným cliffhangerem, takže chápeme, že pokud jste fanoušky, už se nemůžete dočkat. Co byste měli vědět, než si ji pustíte – ať už předchozí řady znáte, nebo ne?

Je to pořád stejná Emily v Paříži?

Ano. V dobrém i zlém. Ani od čtvrté série nečekejte žádnou hloubku. I ona chce především bavit a zasáhnout naše smysly, těšte se tedy na lákavé záběry Paříže a vyladěné detaily úplně všeho, opulentní akci a promyšlený hudební podkres. Ale taky překotně uhánějící scénář, který se často spoléhá na nejrůznější telenovelová klišé. Mnohdy u toho budete skřípat zuby a kroutit prsty u nohou, kvalitní filmařina ale není to, co u tohoto prototypického guilty pleasure seriálu hledáme, takže to hoďte za hlavu.

Co když jsem neviděl první tři řady?

To vůbec nevadí. Základní dějová linka je velice jednoduchá, pochopíte ji během pár minut a všechny podstatné detaily se zavčas dozvíte.

Gabriel, nebo Alfie?

To byste chtěli vědět! Ve čtvrté řadě se vrací oba…

Objeví se někdo nový?

Nové postavy jsou v plánu, na řadu přijdou ale zejména až v druhé půlce série. Už teď ale víme, že Emily se vydá také na výlet a nebude v Paříži, ale v Římě. Dost prostoru dostávají i stávající vedlejší postavy jako Emilyina šéfka Sylvie, kolegové Luc a Julien nebo kamarádka Mindy. Jejich trable mají samozřejmě přesně tu míru komičnosti, která odpovídá míře vážnosti postav, takže pokud se rádi bavíte, sledujte zejména Luca. Dojít by ale prý mohlo na minimálně jedno hodně zajímavé cameo.

Není to už moc velká slaďárna?

Spíš pořád stejná, milostná linka je popravdě ta nejméně zajímavá. Mnohem víc vás pobaví všechno okolo, hlavně zmíněný Luc.

Neubere Emily na módní originalitě?

Ani náhodou, bez ní by byl seriál asi třetinový. Čtvrtá řada se pořád drží osvědčeného receptu, že víc je prostě víc, a tak si Emily obléká věci, které jsou někdy pro denní nošení uvěřitelné asi tak jako její životní eskapády. Mimochodem, taky nechápete, kam to všechno oblečení ve svém pidi bytě dává? High fashion ale nevyznává jen ona, tradičně opravdu pěkné, très chic kousky předvádí Sylvie, ty ještě podivnější pak Mindy. Velmi zajímavě vypadá například to, co má na sobě Emily ve třetím díle.

Bude i pátá řada?

Na jaře se objevily spekulace o tom, že ano, Netflix je ale popřel. Prozatím tedy nevíme.