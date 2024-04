Employer branding je tak trochu buzzword, ale pro rozvoj firmy je zásadní, říká Michal Kosař

Uložit 0

Jaký je rozdíl mezi employer brandingem a HR marketingem? Například to, že ten první vám zajistí daleko lepší kandidáty do vaší firmy. O tom, co přesně si pod spojením employer branding představit a jak ho dělat, mluví v novém podcastu z dílny CzechCrunche EB Talks Tomáš Hybeš se šéfem employer brandingu v České spořitelně Michalem Kosařem.

S narůstající poptávkou po kvalifikovaných lidech si čím dál více firem uvědomuje potřebu koncepčně pracovat se svou zaměstnavatelskou značkou. Talentované lidi si totiž nevybírá firma, ale naopak oni firmu. Aktuální míra nezaměstnanosti, počet pasivních kandidátů, kteří práci nehledají, a demografická prognóza jasně naznačují, že výhodu na pracovním trhu budou mít ty společnosti, které se aktivně věnují právě budování emloyer brandingu.

Ale co to vlastně je? „Pro mě je to dost buzzword. Lidi mají logicky tendenci věci popisovat, abychom je mohli řídit a rozumět jim, tak jsme si vymysleli takové názvosloví. Ale myslím, že to byla trochu chyba a svedlo nás to na scestí v tom, že jsme začali vymýšlet úplně novou disciplínu. Přitom vždy, když vytvářím nějakou aktivitu, která naplňuje employer brandingovou strategii, tak dělám úplně obyčejný, skvělý branding,“ vysvětluje Michal Kosař s tím, že se tyto oblasti velmi překrývají a dobrých výsledků se dosahuje podobnými metodami.

Úskalí navíc je, že firmy často nemají od employer brandingu jasná očekávání, a proto se stále vyvíjí a rýsuje. „Lidem, kteří to dělají, říkám, aby nejdříve poznali firmu a zjistili, co potřebuje, a pak převzali iniciativu a zkusili ve firmě nastavit směr,“ radí Kosař. Jedním dechem také dodává, že poznat potřeby firmy je opravdu klíčové a člověk nemůže dělat employer branding stejně pro dvě různé firmy. Jak poznat, co která společnost potřebuje, a další zajímavosti si můžete poslechnout v prvním díle pořadu EB Talks na YouTube. Dozvíte se v něm také: