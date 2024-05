Employer branding se dá krásně vyčíslit. Nejsou to jen pojmy a dojmy, říká Kosař

Uložit 0

Co je hlavním cílem employer brandingu? Lepší firemní kultura, well-being zaměstnanců nebo lepší šance na získání talentů? „Konečný výsledek employer brandingu je vždycky zisk,“ vysvětluje v další díle EB Talks šéf employer brandingu v České spořitelně Michal Kosař. V novém podcastu z dílny CzechCrunche rozebírá s Tomášem Hybešem například i to, jak přenést employer branding do řeči čísel.

„Je potřeba to uchopit racionálně. To všechno, co děláme, má přitáhnout do firmy ty nejlepší lidi, aby mohla firma růst a měla zisk. Když máte i v malé firmě pět talentovaných lidí, kteří jsou schopni vygenerovat nějaký produkt, utéct konkurenci, nacházet věci, které na trhu chybí, tak rostete a vyděláváte,“ dodává Kosař.

Navíc je toto vysvětlení daleko srozumitelnější a hmatatelnější pro vedení firmy než pojmy jako například firemní kultura. „Když slíbíte, že přinesete zisk, tak vám i ochotněji dají peníze, které potřebujete,“ pokračuje Kosař s tím, že je vždy dobré mluvit například s finančním ředitelem v řeči čísel. On osobně přepočítává své výsledky na ROI (return on investment) neboli návratnost investice.

Kolik ho bude kampaň a věci s ní spojené stát počítá pomocí takzvaného funnelu (trychtýře). „Na jeden nástup potřebuješ třeba pět životopisů, abych je získal, potřebuji asi 100 návštěv na kariérních stránkách a když tam potřebuji dostat tolik lidí, potřebuji třeba pět tisíc impresí v onlinu,“ popisuje Kosař. Vše je jen potřeba velmi pečlivě měřit a hlavně vědět, že funnel není nic statického a je ho potřeba měnit a přepočítávat.

Jaké proměnné do funnelu vstupují, co všechno se podílí na jeho výsledné ceně a další zajímavosti si můžete poslechnout v druhém díle pořadu EB Talks na Spotify, Apple Podcastech a YouTube. Dozvíte se v něm také: