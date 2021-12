Na sklonku roku 2021 je jasné, že automobilový průmysl bude značnou část své budoucnosti hledat v elektromobilitě. Byť zejména mezi řidiči dál probíhají debatní války o to, proč je auto na diesel nebo benzin stokrát lepší než to s elektromotorem, které neustále potřebuje dobíjet baterky, mnoho světových automobilek už ve svých dlouhodobých strategiích fosilní paliva zavrhlo. Jelikož jsou právě baterie pro vývoj elektrických aut klíčové, důležité oznámení přišlo v závěru roku ze Švédska.

Tamní společnost Northvolt uvedla, že ve své nové velké továrně na automobilové baterie, tedy v takzvané gigafactory, vyrobila první článek. „Jde o novou kapitolu v dějinách evropského průmyslu, neboť jde o první článek, který byl kompletně navržen, vyvinut a smontován v gigafactory domácí evropskou bateriovou společností,“ napsal v tiskové zprávě Northvolt.

Jeho počin je skutečně významný, minimálně pro celý starý kontinent, protože v elektromobilových dostizích zatím Evropa značně zaostávala. Ve Spojených státech řádí s Teslou Elon Musk, ale ještě rychlejší a významnější, minimálně co do počtu vyrobených baterií, jsou v Asii. Podle různých průzkumů drží téměř 70% podíl na trhu aktuálně trojice firem CATL, LG, Panasonic, tedy čínští, korejští a japonští výrobci. V první desítce nikdo mimo Asii není.

Northvolt tak může být do budoucna pro evropské automobilky klíčový, protože budou moci diverzifikovat závislost na dodavatelích. Ostatně všichni významný hráči si jsou potenciálu švédského výrobce vědomi. Naposledy letos v červnu do něj nalili přes 50 miliard korun investoři v čele s Volkswagenem, který v producentovi baterií drží zhruba pětinový podíl. Sám patří i mezi zákazníky, stejně jako BMW, Scania, Volvo či Polestar. Northvolt tvrdí, že má již smluvně zajištěné zakázky přesahující 30 miliard dolarů (přes 660 miliard korun).

Northvolt vyrobil první prizmatický článek pro elektromobily Foto: Northvolt

Premiérový bateriový článek sjel z výrobní linky 28. prosince. „Dnešní den je pro Northvolt velkým milníkem, na jehož dosažení tým tvrdě pracoval. Tento první článek je samozřejmě jen začátek. Těšíme se, že v průběhu následujících let továrna Northvolt Ett výrazně rozšíří své výrobní kapacity, aby tak v Evropě umožnila přechod k čisté energii,“ uvedl šéf a spoluzakladatel švédského podniku Peter Carlsson.

Vývoj i plán výroby článků oznámil Northvolt v roce 2017. Celá firma vznikla o rok dříve, kdy ji založili bývalí manažeři Tesly. Od investorů již ambiciózní společnost vybrala přes 6,5 miliardy dolarů (přes 140 miliard korun), a to jak výměnou za podíl, tak v rámci dluhového financování. Plánem Northvoltu je do roku 2030 vyrábět v Evropě baterie o kapacitě alespoň 150 GWh ročně.

První továrna firmy, zmíněná gigafactory Northvolt Ett, se nachází ve švédském městě Skellefteå ležícím na severozápadě Botnického zálivu. Ta měla dle původních plánů vyrábět 40 GWh ročně, ale vzhledem k vysokému zájmu Northvolt letos oznámil, že produkci zvýší až na 60 GWh. Jen Volkswagen si měl v tomto roce objednat baterie za 14 miliard dolarů. První komerční dodávky zákazníkům mají proběhnout v příštím roce.

Aby Northvolt dokázal naplnit své ambiciózní cíle, plánuje v následující dekádě postavit minimálně dvě další velké továrny. Jednu by rád postavil v Německu, aby byl nablízku svému klíčovému zákazníkovi i akcionáři v podobě koncernu Volkswagen, do něhož spadá rovněž Škoda Auto. Sám Volkswagen chce v Evropě spolu s partnery postavit do roku 2030 celkem šest velkých továren na automobilové baterie. O umístění jedné z těchto továren se uchází také Česká republika.

S přispěním ČTK.