Věda a vesmír – – 1 min čtení

Evropské vesmírné centrum na Palmovce je zase o něco blíž. Kosmická agentura EU a vláda podepsaly memorandum

Unijní kosmická organizace by se měla přestěhovat do budovy Nová Palmovka, Česku to má každoročně přinést miliardy.