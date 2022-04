Palmovka jako středobod vesmíru. Praha nabízí Pleskotovu budovu kosmické agentuře EU

Žádná hranice tu vidět není, přesto je zcela evidentní. Na jedné straně je živoucí Karlín, na straně druhé zanedbaná Palmovka. Byť se území v posledních letech zvedlo zejména v blízkosti řeky, pořád jde o ne příliš přívětivou část Prahy. Na Palmovce by se však v příštích letech měly dít věci. Vznikne tady prakticky nová čtvrť, v jejímž ústředí by mohlo být sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program.

Už několik let je na rohu Sokolovské a Zenklovy ulice staveniště. Je připomínkou onoho přechodu mezi Karlínem a Libní. Po letech sporů mezi Prahou 8, která měla mít v budově novou radnici, a společností Metrostav převzal stavbu podle návrhu architekta Josefa Pleskota pražský magistrát. Ten má s místem několik záměrů.

V první řadě chce scelit pozemky, které jsou kolem budovy. Dohromady totiž tvoří poměrně unikátní území v širším centru Prahy, kde si město může určit, jak bude v budoucnu vypadat. Část pozemků patří hlavnímu městu, jiné má ve správě dopravní podnik, do třetice je to společnost Technologie hlavního města Prahy.

„Chceme pozemky směnit, čímž zvýšíme majetkovou účast v území, a vytvořit koncepční studii,“ řekl pro CzechCrunch radní pro majetek Jan Chabr. Hodnota pozemků by se tak z odhadovaných 1,4 miliardy mohla zvýšit až na 6,5 miliardy korun.

Vše má nyní na starosti Pražská developerská společnost, což je příspěvková organizace metropole. „Palmovka je místo s neuvěřitelným potenciálem. Pokud chce Praha smysluplně rozvíjet a budovat celé funkční nové čtvrti, což dělala v minulosti, je to ideální příležitost,“ líčí Chabr.

Foto: MČ Praha 8 Původně uvnitř měla sídlit radnice Prahy 8

Zatímco v nové čtvrti by měly vzniknout byty i kanceláře, dominantou by měla být právě budova Nové Palmovky. A to nejen proto, že je dílem slavného architekta Josefa Pleskota. Praha nyní jedná s ministerstvem financí o tom, zda by dům nemohla využít unijní kosmická agentura EUSPA. Ta nyní sídlí v blízkosti Strossmayerova náměstí v Praze 7, tamní budova jí už ale nestačí.

Evropský vesmírný program je v Praze už od roku 2012 a řídí se odsud například navigační systém Galileo. Loni se jeho záběr rozšířil a vznikla EUSPA, která si přibrala i další vesmírné aktivity evropské sedmadvacítky. Mezi nimi třeba Copernicus, což je program na dálkové pozorování Země. Spolu s tím přišlo také hledání nového sídla.

Nové náměstí slavného spisovatele

Okolí rozestavěné Nové Palmovky však není jedinou proměnou, která by v místě měla nastat. Developer Landia přímo na Palmovce staví byty, součástí projektu je však i nové náměstí Bohumila Hrabala. To by mělo vzniknout mezi současným autobusovým nádražím a ulicí Na Žertvách do roku 2026.

Veřejný prostor vznikne podle návrhu studia Unit Architekti. Spojený má být právě s Hrabalem. „Odkazy na každodenní, avšak poetický svět autora se propisují do podoby náměstí,“ líčí studio. To si ke spolupráci přizvalo umělce Dominika Langa, který na náměstí umístil drobné instalace a rádoby nahodilé předměty odkazující právě ke spisovateli.