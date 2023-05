Exšéf Mallu investuje do startupu, který pomáhá e-shopům za hranice. A napomohl tomu CzechCrunch

Trendem posledních let je v české e-commerce nástup online tržišť, kdy velcí hráči otevírají své e-shopy i pro obchodníky třetích stran. CzechCrunch loni na podzim na toto téma uspořádal konferenci, na níž vystoupil i Oldřich Bajer, pod jehož vedením model takzvaného marketplacu zavedl Mall. Vedle něj na pódiu seděl Lukáš Huňka, spoluzakladatel společnosti Omnicado, která e-shopům pomáhá s integracemi na různá tržiště, čímž jim zjednodušuje expanzi do zahraničí. A díky tomuto propojení oba podnikatelé hlásí, že se dohodli na investici a dlouhodobé spolupráci.

Omnicado zakládali Lukáš Huňka a Matouš Houžvíček v roce 2020 nejdřív jako vedlejší aktivitu (ještě pod názvem ISimplySell.com) s cílem pomáhat českým výrobcům a obchodníků s prodejem zboží v zahraničí prostřednictvím integrací na tržiště. Loni se z bočního projektu stal hlavní, přičemž aktuálně hlásí více než 120 zákazníků včetně jmen jako Vivantis, Feedo, TecTake nebo Popron.

Potenciál v takovém projektu vidí i Oldřich Bajer, který ještě v roce 1999 s Ondřejem Tomkem spoluzakládal a v roce 2007 prodal portál Centrum.cz. Investování do internetových projektů mu není cizí, prostřednictvím fondu Enern například podpořil Slevomat a Rohlík, osobně pak třeba Zoot nebo Campiri. V letech 2019 až 2021 z pozice ředitele vedl Mall Group a dlouhodobě se věnuje také projektům v kultuře jako Rock for People.

„Zajímá mě další směr e-commerce, který bude mimo jiné o tržištích. V Česku a v regionu středí a východní Evropy kromě Polska a Rumunska marketplacy do roku 2020 nebyly téma. Až s otevřením Mallu, Alzy i Heureky se zákazníci začali učit, co to je. S tím přišel i zájem obchodníků a výrobců. S příchodem Allegra (polský majitel Mallu, který v Česku vlastní tržiště spustil začátkem května, pozn. redakce) se toto téma znásobí. A Omnicado ukázalo, že má skvělou technologii a zkušené lidi, desítky velkých a desítky středních i malých partnerů. Ideální mix na budování zkušeností a škálování produktu a salesu,“ komentuje pro CzechCrunch Bajer.

Výše investice se pohybuje v řádu vyšších stovek tisíc eur, tedy nad deset milionů korun a Bajer v Omnicadu díky tomu získává podíl 40 procent. Zbytek jako zakladatelé drží Huňka a Houžvíček. Omnicado během dvou let na trhu vybudovalo technologickou platformu, jež řeší napojování, správu produktů a logistických procesů na desítky českých i evropských tržišť. Je oficiálním integrátorem například pro Alza Marketplace, Mall, Allegro a Kaufland Global Marketplace a spolupracuje také se Shoptetem, Heurekou a Upgates.

„Máme před sebou velkou příležitost pomoci českým firmám začít naplno využívat digitalizovaný retail a jednotný evropský trh. Jsme rádi, že nám Olda Bajer věří v naší cestě, a jsem pevně přesvědčen, že nám svými zkušenostmi pomůže vybudovat společnost, která má ambici propojit až pět tisíc firem s marketplaces a mít ve správě desítky milionů produktů,“ říká Huňka.

„Super aktuální téma je vstup Allegra na český trh a s tím je spojená migrace současných partnerů Mallu na Allegro. Připravili jsme automatizační produkt, který umí současným prodejcům na Mallu přenést jejich produkty z Mallu na Allegro ihned a bez nutnosti technologických zásahů partnera,“ dodává Bajer.