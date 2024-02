Uložit 0

Glosa Luboše Kreče: Hlas a tvář českého prezidenta Petra Pavla zkraje ledna vybízely veřejnost k pochybným investicím. Slibovaly, že ti, kdo svěří americkému miliardáři Elonu Muskovi pár tisícikorun, z toho prý budou mít časem tři čtvrtě milionu.

Joe Biden, americká hlava státu, zase před pár dny přesvědčivě vybízel z obrazovek mobilů a počítačů republikánské voliče ve státě New Hampshire, aby se neúčastnili stranických primárek, protože tím pomůžou Donaldu Trumpovi v návratu k moci.

A konečně sociální síť X, dříve známou jako Twitter, zaplavily erotické fotografie momentálně asi nejpopulárnější zpěvačky světa Taylor Swift, kterak se oddává sexuálním hrátkám na fotbalovém stadionu.

Každé z těch videí, respektive každý z těch snímků byl falešný. A zároveň dal každý z nich nahlédnout do budoucnosti. Jejich uvěřitelnosti a realističnosti napomohl dramatický rozvoj technologií postavených na umělé inteligenci a její schopnosti pracovat s textem, hlasem, obrazem i videem.

Když se na někdejším Twitteru začaly jako lavina šířit snímky Taylor Swift, sociální síť tomu čelila jen komplikovaně. Na pomoc přišli zpěvaččini fanoušci, kteří nahlašovali a blokovali účty, které závadný obsah šířily. I tak se ale zmanipulované fotografie dostaly k milionům lidí.

Teď jde pořád ještě o izolované incidenty, navíc upravené klipy, takzvaná deepfake videa, jsou při bližším pohledu pořád ještě rozpoznatelné a neohrabané. Ale jejich kvalita se lepší a jakmile jich bude kolovat éterem víc a vydařenějších, pro mnoho lidí se definitivně začne stírat hranice mezi tím, co je skutečné, a tím, co není.

Například pro politické kampaně představuje fenomén falešných videí ohromnou výzvu. Lidé mají totiž tendenci tomu, co vidí, slyší a co se hýbe, věřit. O tom, že jsme s nástupem kreativní umělé inteligence na prahu dalekosáhlých změn, se hovoří už dlouho. Až nyní to ale začíná pronikat do všedních částí života ohromného množství lidí.

Přední vědecké týmy i technologické firmy sice pracují na tom, jak podvodům čelit a vyvíjí systémy, které by mohly zmanupilované záběry odhalovat. Nejlepší obranou nás všech ale stejně jako v minulosti zůstane něco, co bychom měli pěstovat mnohem víc a mnohem intenzivněji – kritické myšlení.

Jestli totiž něco dokáže lži a falešnost odhalit nejefektivněji, je to právě zdravý a logický úsudek. A do jeho podpory, tedy do vzdělávání, by měla společnost investovat minimálně stejně jako do rozvoje umělé inteligence. Protože nakonec se mohou vzájemně báječně doplňovat.

Text komentáře vznikl pro rozhlasovou stanici Český rozhlas Plus.