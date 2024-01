Tesla Model 3 (nahoře) vs. BYD Seal

Komentář Luboše Kreče: Americká automobilka Tesla vyrobila za rok 2023 celkem 1,8 milionu aut. Elon Musk sice ještě relativně nedávno říkal, že se jeho firmě podaří překonat hranici dvou milionů kusů, což se zjevně nepovedlo, i tak ale společnost zůstává největším výrobcem elektrických vozů na světě. Zatím, v číslech za poslední čtvrtletí ji totiž předběhla konkurence z Číny.

Konkrétně jde o firmu s názvem BYD, která v posledních měsících minulého roku dodala zákazníkům více než 520 tisíc elektroaut. Tesla naproti tomu mezi říjnem a prosincem prodala přes 480 tisíc vozů. Třetím v pořadí byl další čínský koncern s názvem SAIC a až na čtvrtém místě dlí jinak největší výrobce aut na světě, německá skupina Volkswagen, do níž patří i česká Škodovka. Ještě tak tři nebo čtyři roky nazpátek přitom manažeři Volkswagenu suverénně tvrdili, jak to budou právě jejich vozy, jimž se Tesla nebo BYD budou dívat v prodejích na záda.

Paradoxem přitom je, že nejúspěšnějším elektrovozem, který skupina Volkswagen vyrábí, je aktuálně Škoda Enyaq. Ta se během minulého roku postupně vypracovala v Evropě na druhé nejprodávanější auto na baterie za Teslu Y a na klíčovém německém trhu byla jednu dobu dokonce jedničkou.

Nejde ale jen o Volkswagen. V elektromobilitě ujíždí Evropě, respektive jejím firmám pomyslný vlak čím dál víc. Hodně se totiž derou vpřed nejen čínští dravci, ale i korejští sourozenci Hyundai a Kia, kteří se třeba v USA už stali dvojkou na trhu.

To, že elektromobilita je budoucnost, je daný fakt. Bůhvíjak se v ní sice nedaří ani velkým americkým výrobcům, jako jsou General Motors nebo Ford, Spojené státy ale agilní dotační a daňovou politikou stahují výrobce z celého světa k sobě a nepřímo je nutí, aby na jejich území či v okolí stavěli nové továrny a vývojová centra.

Tím si největší ekonomika světa zajistí, že klíčové know-how a kapacity zůstanou u ní, ať už se s nástupem elektromobility její tradiční značky popasují jakkoli. V Evropě tah na branku, který vykazují Američané, Číňané či Korejci, nevidíme.

To je špatná zpráva. A fakt, že titulky zpráv o nejprodávanějších modelech plní jména firem, které existují sotva dvacet let a do nichž obři z Evropy v minulosti s určitým posměšným nadhledem maximálně okrajově investovali, pokud jim vůbec věnovali pozornost, je první vlaštovkou velkých změn, které se na nás valí.

Text komentáře vznikl pro rozhlasovou stanici Český rozhlas Plus.