Fallout míří na obrazovky. Seriál Amazonu podle slavné herní série má první trailer plný monster

Koncem 80. let už byla studená válka oficiálně prakticky u konce a s tím opadla i bezprostřední hrozba nukleárního holokaustu. Ve světě, kde existují nukleární zbraně, ale vždy nějaký potenciál, že lidstvo zničí samo sebe, existuje. A tak v roce 1988 vyšla videohra Wasteland ukazující krajinu zpustošenou atomovými bombami daleko v budoucnosti. Téměř o deset let později na ni navázal dnes kultovní Fallout a teď se postapokalyptické sci-fi ukazuje v prvním traileru hrané adaptace.

Trailer vychází jen několik dnů po představení nadcházejícího seriálu v magazínu Vanity Fair, kde Amazon, jenž za ním stojí, zveřejnil také sérii záběrů hlavních postav. Hrdinkou hraného Falloutu bude mladá žena Lucy, která se narodila a celý dosavadní život žila v protiatomovém krytu hluboko pod zemí. Ani v roce 2296, 219 let po tom, co atomový konflikt zdevastoval povrch, tam nedokáže prakticky nikdo a nic přežít – zbyli jen ti nejsilnější a nejbezohlednější jedinci spolu s hrůzostrašnými mutanty.

Lucy se ale kvůli blíže nespecifikovanému incidentu rozhodne vydat mimo relativní bezpečí svého Vaultu 33. Svět venku je ale nelítostný a za dobu od bodu nula se zde ze zbytků civilizace zformovala malá proto-společenství, která mezi sebou bojují o dostupné zdroje. Lucy se bude muset velice rychle naučit, jak funguje prostředí bez jakýchkoliv privilegií.

Kromě hlavní hrdinky, již ztvárnila Ella Purnell, trailer představuje také další ústřední postavy. Kyle MacLachlan hraje otce Lucy Hanka, správce bunkru, v němž žijí. Na povrchu se pak setkáme mezi jinými s Ghoulem, lovcem odměn se znetvořenou tváří herce Waltona Gogginse. Posledním zatím známým zástupcem primárních hybatelů děje je Maximus, voják z militaristické frakce Bratrstvo oceli, které používá ikonické obrněné exoskeletony.

Dvouapůlminutová ukázka neodhaluje mnoho z děje, v pohybu nicméně ukazuje, jak se tvůrcům podařilo adaptovat herní svět do seriálového formátu. Ačkoliv absentují výraznější odkazy na slavnou korporaci Vault-Tec, která vytvořila sérii podzemních bunkrů pro bohatší část společnosti, z několika krátkých scén je vidět, že vedle brutality prostředí a zmaru nebude chybět ani černý humor, pro hry tolik typický. Fanoušky by měl potěšit i fakt, že televizní Fallout má zapadat do kánonu videoher.

Že by mělo jít o jednu z herních adaptací, které stojí za pozornost, naznačují také jména jejích tvůrců, Jonathana Nolana a Lisy Joy. Ti stojí za oceňovaným sci-fi Westworld a také ve Falloutu mají ambice prostřednictvím žánru zkoumat relevantní společenská témata jako velké třídní rozdíly nebo chování lidí v extrémních podmínkách.

Na konci traileru, který samozřejmě provádí stará jazzová skladba, nechybí ani záběry katastrofy z roku 2077, kdy dosavadní éra lidské civilizace skončila. Kam se vydala poté, nám seriálový Fallout představí 12. dubna příštího roku, kdy vyjdou první epizody na streamovací službě Prime Video od Amazonu.